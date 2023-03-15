«Зенит» ужасен в Кубке России. Вылетали в десяти сезонах из последних двенадцати

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вчера, 16:26

Сегодня тринадцатая попытка против «Динамо».

Выигрывали с помощью Кокорина и Дзюбы

В двенадцати последних розыгрышах турнира «Зенит» лишь дважды доходил до финалов. Там переиграли ЦСКА и «Химки». В день первой победы дубль сделал Халк и забил Кокорин, разница была 4:1, яркая победа петербуржцев. Спустя годы хватило гола Дзюбы. Но та победа, невзирая на серию чемпионств в РПЛ , является единственной за шесть сезонов. Теперь новая попытка, но путь намного сложнее.

Раньше до определенного момента фаворитов разводили, а теперь после прохода метателей бананов из Ульяновска – кстати, есть новости об авторе провокации, «Зенит» встретит «Динамо». Московская команда по сумме двух матчей уступила «Крыльям Советов», которые достались ЦСКА . «Спартак» не смог вчера обыграть «Урал» дома. И если по сумме двух матчей столичные клубы вылетят, то у Семака добавится проблем.

Непонятно, как изменится игра «Зенита» без травмированного Барриоса. За чемпионские годы опорная зона строилась вокруг него. Дуглас Сантос выходил в середине поля и обладает навыками работы на разных позициях, но Вильмар – ключевой футболист. Сегодня против «Динамо» интересное испытание для фаворита. Не только из-за проблем Кассьерры с адаптацией, или из-за ошибок в матче против «Химок», когда едва не потеряли очки, ведя 2:0.

Бразильцы в атаке страхуют Семака, но футболисты «Динамо» в год столетнего юбилея услышали задачу руководства. Раз сами себя вышвырнули из Пути РПЛ , то теперь лишены права на вторую ошибку. Нужно пройти «Зенит», чтобы оказаться в большом финале. В Кубке добиться успеха проще, в отличие от чемпионата, где тридцать туров.

Семак не умеет играть в турнирах на вылет

Сергей Богданович не мастер побед в плей-офф еврокубков. И хотя в Лигах чемпионов и Европы также сильно влиял выездной синдром «Зенита» — собрали 19 матчей без гостевых побед, а сегодня против «Динамо» сыграют дома, не стоит забывать о кубковых приключениях Семака против клубов, которые по составу значительно скромнее, чем москвичи. В 2016-м году «Зенит» был разгромлен «Анжи» 4:0, хотя на поле в команде Луческу были Дзюба, Ломбертс, Жирков, Шатов, Анюков, Хави Гарсия, Витсель, Жулиано и Кержаков.

Двое последних игроков получили красные карточки, но первый гол пропустили в равных составах, а бразильца удалили уже при счете 4:0. Через год Роберто Манчини с Паредесом, Нобоа, Жирковым и Мевлей на поле умудрился проиграть в дерби «Динамо» из Санкт-Петербурга, которое потом закрыли, чтобы открыть «Сочи». Поражение 3:2 от Точилина стало сюрпризом, а в финале Кубке в том году сыграли «Тосно» и «Авангард» из Курска. «Зенит» упустил реальный шанс на трофей, как и другие фавориты РПЛ .

Уже сам Семак в 2018 году получил три мяча в Ростове-на-Дону, причем на поле снова были футболисты с именем – Анюков, Иванович, Оздоев, Ерохин и Дриусси. Даже после победы над «Химками» петербуржцы не научились выигрывать в поединках на вылет. Сначала умудрились проиграть «Арсеналу», причем в Санкт-Петербурге с Дзюбой, Ловреном, Кузяевым, Оздоевым, Венделом и Жирковым на поле. А в прошлом году «Зенит» вылетел в четвертьфинале от «Алании» Спартака Гогниева.

Пропустили первыми, отыгрались и вышли вперед, но допустили гол на 92-й минуте. А затем проиграли по пенальти. Когда речь о главном фаворите, который провалил на отрезке в двенадцать лет от силы парочку сезонов в РПЛ , почти всегда сражаясь за чемпионство, то 10 неудач после 12 кубковых попыток говорят уже не о недооценке соперников, а о комплексах. А если учесть, что на выходных матч против ЦСКА , ставки вырастают ещё сильнее. Семаку нельзя проигрывать принципиальному сопернику – «Динамо».

В «Динамо» умели собраться против «Зенита»

«Зенит» может вылететь от «Акрона» в будущем, но командам, которые хорошо изучил, Семак уступает реже. Другое дело, что прошлый формат кубка разводил их с такими оппонентами, для начала подсовывая «Динамо» из Санкт-Петербурга, «Арсенал» и «Аланию». Теперь все иначе. На групповом этапе «Зенит» проигрывал «Крыльям Советов» и «Спартаку», поэтому оказался в Пути Регионов, где любая ошибка означает вылет без права «пересдачи».

«Динамо» не в лучшем состоянии. В этот раз Гулливер результат матча не определит. Защитникам Шунина важно не оказаться лилипутами в борьбе. Посмотрим также не состав, который сегодня выберет Семак. Если появятся Чистяков, Ерохин и Бакаев, не будет травмированного Барриоса и здорового Малкома, то у молодой атаки «Динамо» появятся шансы против обновленной обороны «Зенита». Вот только статистика не в пользу столичного клуба.

Москвичи проиграли «Зениту» семь гостевых матчей подряд. Последняя победа техническая, когда бросали петарду в Шунина и фанаты выбежали на поле. Ничьей, которая сегодня заведет в серию пенальти, в Санкт-Петербурге не было с 2011 года. Семак точно фаворит, хотя «Динамо» дважды выбивало «Зенит» из Кубка.