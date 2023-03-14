Потенциальное дерби в полуфинале, опасный соперник «Спартака». Стартует новая стадия Кубка России

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14 марта 2023, 13:25

Меньше всех повезло «Динамо».

Подходит время для новой стадии плей-офф Кубка России. Первые матчи пройдут сегодня – в Пути РПЛ «Спартак» сыграет с «Уралом», а в пути регионов «Акрон» примет на своем поле «Локомотив».

Главный матч Кубка – в Пути регионов

Новый формат Кубка России явно располагает к тому, чтобы количество топ-матчей увеличивалось. На этот раз все внимание будет приковано к противостоянию «Динамо» и «Зенита», которое пройдет завтра в Санкт-Петербурге.

Петербуржцы борются за трофей без права на ошибку с самого старта плей-офф для клубов РПЛ . Подопечные Сергея Семака неожиданно скверно прошли групповую стадию и пропустили на второе место «Крылья Советов». Этому поспособствовало поражение от самарцев в первом круге и 2 матча против «Спартака» — в первый раз «сине-бело-голубые» потерпели крупное поражение (0:3), а во второй не смогли добиться победы в основное время (0:0, 4-2).

Как итог, «Зенит» отправился в нижнюю сетку. Из ее особенностей – победитель пары определяется по результатам одного матча, а не двух (как в верхней). Но из-за того, что вылетевшие из Пути РПЛ команды отправляются в Путь регионов, каждая из стадий проводится в 2 этапа. И поражение хотя бы в одном ведет к вылету.

После того как петербуржцы обыграли ульяновскую «Волгу», в соперники им досталось «Динамо» — «бело-голубые» не смогли сдержать «Крылья Советов». «Зенит» уже играл с москвичами в этом сезоне – в Москве одержал победу со счетом 2:0. По сути, подопечным Славиши Йокановича достался самый неприятный жребий из возможных.

«Спартаку» достался неудобный соперник

Тяжело будет и действующему обладателю Кубка России – «красно-белым» придется играть против «Урала». Неочевидный факт: екатеринбуржцы – одна из команд, с которыми «Спартаку» в последние годы приходилось тяжелее всего. «Шмели» не проигрывали москвичам начиная с апреля 2018 года и по март 2019-го.

За это время «шмели» успели дважды обыграть столичный коллектив в чемпионате и выбить его из Кубка России в сезоне 2018/19. После поражения в октябре 2019-го «Урал» вновь одержал победу над «Спартаком», после чего команды дважды сыграли вничью. Самая свежая рана – недавняя ничья в начале марта-2023. Тогда подопечные Гильермо Абаскаля дважды оказывались в роли догоняющих, а 3-й мяч москвичей был отменен. В общей же сложности за последние 13 официальных матчей «красно-белые» одерживали победу над «Уралом» 5 раз, 4 встречи екатеринбуржцы свели в свою пользу, еще 4 завершились ничьей.

Есть еще пара факторов, из-за которых уральцев стоит считать крайне опасным соперником. Во-первых, эта команда – чистокровный кубковый боец. «Шмели» дважды добирались до финала Кубка России – в сезонах 2016/17 (проиграли «Локомотиву») и 2018/19 (когда выбили «Спартак» — в финале снова уступили «железнодорожникам»). Уже в кампании-2019/20 екатеринбуржцы могли повторить успех, но в полуфинале оказались слабее «Химок».

Во-вторых, у команды собрался довольно сильный состав, отличные легионеры, добротная скамейка. Ибрахима Сиссе и Юрий Газинский цементировали центр поля – даже после их травм «Урал» несильно потерял в качестве благодаря Мишкичу, Бикфалви и Влуту. Каштанов и Ранджелович крайне эффективны в нападении. А в защите отрабатывают Эммерсон и Филиппенко.

В-третьих, ответный матч пройдет в Екатеринбурге. Дома уральцы играют качественно, а в случае со «Спартаком» неизвестно, в каком состоянии подойдет команда к апрельскому противостоянию – для Абаскаля это первый сезон в России, особенности чемпионата и климата могли сказаться на подготовке футболистов и структуре сборов. Резюмируя, легко «красно-белым» точно не будет.

Единственный клуб из Первой лиги – на пути «Локомотива»

Что в верхней, что в нижней сетках – сплошь клубы РПЛ . Единственным представителем Первой лиги в действующем розыгрыше Кубка является «Акрон». Для тольяттинцев сложности начались еще в 1/8 финала, когда потребовалось играть против «Алании» (прошлогодний полуфиналист, обыгравший «Зенит»). Когда в Путь регионов спустились клубы Премьер-Лиги, «Акрону» досталось «Торпедо» — не самый сильный соперник, которого подопечные Евгения Калешина прошли довольно уверенно.

А вот теперь настоящее испытание – «Локомотив». «Красно-зеленые» сильно преобразились по сравнению с первой частью сезона. Сказывается еще и настрой «железнодорожников» — им позарез нужно наверстывать упущенное, а потенциальная победа в Кубке стала бы способом извиниться перед фанатами. Да и мотивированного Дзюбу сдерживать будет крайне сложно.

Настраиваемся на московское дерби

Если сенсаций в Пути РПЛ не произойдет, за путевку в финал будут бороться ЦСКА и «Спартак» — золотая классика последних лет Кубка России.

За последние 4 розыгрыша турнира это будет третий случай, когда команды сыграют между собой. Дважды они пересекались в четвертьфинале – и оба раза сильнее оказывались «красно-белые».

Так что у «армейцев» есть весомый повод отомстить за прошлые неудачи. К тому же московское дерби в октябре 2022-го года получилось крайне напряженным – тогда говорили о перформансе Романа Зобнина, о скандале между Абаскалем и Федотовым. А встреча команд в 1/2 финала Кубка наверняка подарит еще больший накал и станет украшением турнира. Если только «Крылья» и «Урал» не захотят обломать фаворитов.