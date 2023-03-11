Обгонят «Динамо» и ЦСКА. Среди претендентов на топ-5 РПЛ клуб из Первой лиги и недавний аутсайдер

1678560844

вчера, 21:54

Высокая плотность в середине таблицы.

Чуть ранее мы говорили, что в статусе разочарований весенней части чемпионата России могут оказаться «Ростов», «Динамо», ЦСКА и «Краснодар». В этом списке сразу 3 команды, которые по итогам 19 туров идут в топ-5 Премьер-Лиги. Конечно, они могут сохранить свои позиции в таблице – но сделать это будет сложно из-за конкуренции с клубами, о которых пойдет речь ниже. Рассказываем о коллективах, которые по игре способны запрыгнуть в первую пятерку.

«Урал»

И обязательно в числе первых. Игра у «шмелей» под руководством Виктора Ганчаренко ладится. В феврале, перед стартом плей-офф Кубка России, говорить о перспективах уральцев было сложнее. Нередко команды-середняки после яркого отрезка откатывались на привычные позиции (далеко идти не надо – есть пример «Пари НН»). На это наслаиваются еще несколько деталей.

Осенью Ганчаренко основной упор сделал на достижение результата (чтобы придать игрокам уверенности), а на текущем этапе наверняка приступил к внедрению собственного стиля – и не было ясно, насколько быстро футболисты усвоят его принципы. К тому же позитивный импульс был прерван ввиду зимней паузы, из-за чего «Урал» мог и не перенести победный настрой на вторую часть сезона. Да и результаты в сентябре-ноябре после провального лета могли оказаться гиперболизированы – это тот случай, когда поперло так поперло и игроки выступали явно выше своего привычного уровня.

Пока опасения не оправдываются. Екатеринбуржцы в Кубке России прошли «Ростов», продолжив свою серию без поражений. Затем сенсационно украли 1 балл у «Спартака» в Москве. Теперь дожали «Торпедо» и вплотную подобрались к «Краснодару». До ЦСКА уже лишь 4 очка!

«Оренбург»

Южноуральцы угадали с тренером – Марцел Личка поставил в «Оренбурге» атакующий футбол, из-за чего за РПЛ следить чуть интереснее. Да, коллектив может влететь «Зениту» 0:8, 1:4 – «Спартаку», 1:5 – «Локомотиву». Но ведь и сам способен на 4:1 с «Сочи» и 5:1 против «Краснодара».

Общие впечатления усилились после разгромной победы во втором матче против сочинцев (4:0). Все-таки оренбуржцы играли с совсем другой командой. У руля стоит Курбан Бердыев – главный пропагандист игры от обороны, к тому же ставящий такой стиль лучше, чем кто-либо. Опыта у наставника гораздо больше, чем у Лички, дополнительным козырем служил его навык делать из крайне средних футболистов топ-исполнителей в рамках своей системы. И при такой расстановке сил «Оренбург» четырежды забил в ворота «Сочи», а сам не пропустил ни разу.

В чемпионате «Оренбург» идет выше чем «Урал» — при этом сохраняется условность, которая может помешать команде забраться выше. Речь о факторе домашнего поля. В первой части сезона подопечные Марцела Лички выступили куда ярче, чем от них ожидали, но большинство своих побед (9 из 10) одержали в домашних стенах. И есть вполне логичное объяснение – в Оренбурге командам приходится играть на искусственном покрытии. Гостям приходится привыкать к нему, а хозяева в это время зарабатывают преимущество. И как южноуральцы проявят себя без этого козыря, даже с 4:0 против «Сочи» не совсем ясно.

«Ахмат»

Грозненцы так и остаются единственным клубом, который нанес «Зениту» поражение в действующем чемпионате, да еще и в Санкт-Петербурге. И даже в отрыве от этого факта «Ахмат» находится к первой пятерке ближе, чем кто-либо. Под руководством Сергея Ташуева коллектив не потерял позиции – хотя казалось, что с уходом Андрея Талалаева сделать это будет сложно.

Частые поражения грозненцы компенсировали победами (всего 2 ничьих за 19 туров) – и так шаг за шагом подобрались вплотную к ЦСКА и «Динамо». В команде и в вопросе борьбы за призовые места настроены оптимистично. Вот, что на вопрос, способен ли «Ахмат» претендовать на попадание в топ-3, ответил главный тренер Сергей Ташуев:

Нацеливаем своих подопечных на победу в каждой встрече. А там — почему бы и нет? Не боги горшки обжигают. У нас крепкий состав. Все может быть. Можем и вверх подняться, можем и сдать позиции. Футбол бывает непредсказуем.

«Сочи»

Хотя после громкой пощечины от «Оренбурга» стоит трижды подумать, прежде чем включать «Сочи» в этот список. Объясним свою позицию.

Да южане уступили «Оренбургу» — и с довольно крупным счетом (4:0). Но сами оренбуржцы успели доказать, что такие случаи не ставят крест на перспективах. Они получали 8 мячей от «Зенита», а затем одерживали 3 победы подряд. Крест на Личке после унижение на берегах Невы никто ставить не стал – не стоит этого делать и применительно к «Сочи».

Все же чемпионат состоит из 30 туров, а весенняя часть – из 13. На дистанции идейная цельность сильнее обстоятельств и отдельно взятого матча. И новый главный тренер южан – Курбан Бердыев – как раз из тех, кто создает цельные коллективы с узнаваемым почерком. Он задает четкую структуру в оборонительных действиях коллектива и за счет этого может даже в борьбе с топами добиваться результата.

Дополнительный аргумент в пользу прорыва сочинцев – соответствие состава клуба особенностям наставника. Крайне средние игроки, попадая в руки Бердыева, прогрессируют до уровня лучших в чемпионате. Правда, сохранять предельную продуктивность они могут только в его системе, а за ее пределами вновь становятся довольно средними.