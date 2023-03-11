МЮ против аутсайдера после 0:7 на «Энфилде», «Ливерпуль» — в топ-5. На очереди 27-й тур АПЛ

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вчера, 10:22

Заочная гонка за топ-5 и борьба за выживание.

«Борнмут» — «Ливерпуль»

- В АПЛ вновь сменился главный аутсайдер – теперь последнее место занимает «Борнмут». Коллектив неделей ранее проиграл «Арсеналу», хотя вел 2:0 к 60-й минуте. «Саутгемптон» тем временем переиграл «Лестер» и поднялся на 19-е место.

- «Вишням» не повезло попасть на «Ливерпуль» именно в этот момент – мерсисайдцы по кусочкам разобрали оборону «Юнайтед» — 7:0. «Красные» почувствовали вкус крови и заскочили в топ-5. Уступать позиции они теперь явно не станут.

«Эвертон» — «Брентфорд»

- Команды из последней пятерки способствуют тому, чтобы сохранять предельную плотность. «Эвертон» сыграл вничью с «Ноттингемом» на прошлой неделе и теперь имеет в активе 22 очка, занимая 18-е место. Отрыв от последнего – 1 балл. До 15-й строчки – 2 очка.

- Ничуть не хуже разборки неподалеку от топ-5. «Пчелы» неделей ранее встречались с «Фулхэмом», который обосновался на 7-м месте и готовил марш-бросок. «Дачников» удалось остановить – и теперь в зоне 6-9-х мест разрыв всего в 3 балла. У «Брентфорда» есть шанс вырваться вперед.

«Лидс» — «Брайтон»

- «Лидс» присоединился к группе борцов за выживание, проиграв 4 из 6 последних матчей чемпионата.

- А вот «чайки» кружат поблизости от первой пятерки и вновь собираются с силами. Поражение от «Фулхэма» ударило по положению команды в чемпионате, но следом «Брайтон» обыграл «Вест Хэм», к тому же по сравнению с «дачниками» у команды Де Дзерби есть еще 2 игры в запасе.

«Тоттенхэм» — «Ноттингем»

- «Шпоры» остались без Лиги чемпионов, уступив в 1/8 финала «Милану». Да и в целом отрезок с февраля по начало марта выдался скверным – лишь 3 победы в 8 встречах, вылет не только из ЛЧ , но и из Кубка Англии. Да и «Ливерпуль» уже дышит в спину.

- Видимо, не в состоянии «лесники» долго держаться на плаву, несмотря на большие траты на трансферы. «Ноттингем» набрал 2 очка в 4 предыдущих турах и постепенно приближается к зоне вылета, откуда с огромным трудом выбрался.

«Лестер» — «Челси»

- «Лисы» в двух очках от зоны вылета. А ведь в начале февраля они разгромили «Тоттенхэм» и казалось, что кризис миновал. Только вот за крупной победой последовали 4 поражения подряд. Да и теперь не так легко сказать, что с «Челси» можно набирать очки.

- Держится еще «Челси» на плаву. Стоило заговорить о том, что матчи в начале марта будут ключевыми для Грэма Поттера, и «аристократы» одержали 2 победы подряд, к тому же одну из них – в ЛЧ над дортмундской «Боруссией», что позволило пройти в четвертьфинал.

«Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити»

- «Орлы» далеко отпустили команды из первой десятки и вряд ли будут бороться за улучшение турнирного положения – при 9-матчевой серии в чемпионате без побед ближе скорее борьба за элементарное сохранение 12-й строчки. Аутсайдеры лиги – в двух победах от «Пэлас», что делает их положение еще опаснее.

- «Горожанам» приходится ждать – «Арсенал» сохраняет лидерство и отрыв в 5 очков, остается ждать ошибки оппонента. Неделей ранее «Сити» переиграл «Ньюкасл», ранее шедший в топ-3.

«Фулхэм» — «Арсенал»

- «Дачники» были довольно близки к еврокубковой зоне, когда обыграли «Брайтон» и поделили очки с «Вулверхэмптоном», но совершить финальный рывок не позволил «Брентфорд». «Фулхэм» остался на 7-м месте, отставание от «Ливерпуля» достигло 3 баллов.

- В эти выходные коллективу Марку Силвы будет еще тяжелее – им будет противостоять лидер Премьер-Лиги. «Арсеналу» на удивление тяжело далась победа над «Борнмутом» — пришлось отыгрывать 2 мяча и забивать третий. А еще чуть позже пришлось играть со «Спортингом» в ЛЕ . В любом случае на расстановке сил это пока не сказывается.

«Вест Хэм» — «Астон Вилла»

- «Молотобойцам» никак не остается радовать своих фанатов, кроме как в еврокубках – из Кубка страны «Вест Хэм» вылетел, в АПЛ под угрозой вылета. Хотя бы в плей-офф Лиги Конференций удалось стартовать с победы над АЕКом.

- «Вилла» удачно начала март, обыграв «Пэлас». До этого были 2:0 с «Эвертоном» — подопечные Унаи Эмери вот-вот догонят «Брентфорд» и Ко. Нужно только ликвидировать отставание в 4 очка.

«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон»

- «Красные дьяволы» быстро оправились от 0:7 в матче с «Ливерпулем» и ответили на них разгромной победой в ЛЕ . Только вот вклиниться в погоню «Сити» за «Арсеналом» теперь не представляется возможным.

- «Саутгемптону» хватило двух побед в трех предыдущих играх чемпионата, чтобы оторваться ото дна АПЛ . Правда есть один нюанс – в ближайших 4 турах команде придется встретиться с тремя клубами из топ-5: МЮ , «Тоттенхэмом» и «Сити».

«Ньюкасл» — «Вулверхэмптон»

- Плотность в АПЛ настолько велика, что регулярно сменяется состав не только тройки на дне таблицы, но и группы преследователей топ-5. «Ливерпуль» разгромил МЮ и выкинул из первой пятерки «Ньюкасл», теперь «сороки» в группе погони с «Фулхэмом», «Брайтоном» и «Брентфордом». Разница всего в 3 очка. При этом явно видно, что «Ньюкасл» посыпался – недавно шел в топ-3, но в последних 5 встречах не выиграл ни разу. Тяжелый вызов для недавно разбогатевшей команды.

- Под руководством Хулена Лопетеги «волки» поступательно движутся вперед. Путь от 20-го до 13-го места удалось преодолеть за 2 с небольшим месяца. А на прошлых выходных «Хэмптон» обыграл «Тоттенхэм» — неплохой показатель того, что даже с таким соперником «сорокам» нельзя расслабляться.