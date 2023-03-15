«Ливерпулю» нужно чудо в Мадриде. В плей-офф ЛЧ всего 4 камбэка после разгромов

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вчера, 19:42

Зато Клопп был автором одного из них.

«Реал» пропускал по три мяча в этом сезоне

Юрген хочет ощутить себя Тухелем. Томас год назад после домашнего поражения «Челси» 1:3 от «Реала» отправился в Мадрид за камбэком с правильным настроем. Англичане чаще владели мячом, точно пасовали, создали 28 подходов с ударами за два часа матча. Маунт, Рюдигер и Вернер забили свои мячи. «Челси» претендовал на камбэк и еще один шанс оказаться в финале. Но туда отправился «Реал», ведь Винисиус перевел игру в овертайм. А дальше Бензема после паса Жуниора продолжил волевой путь Анчелотти к еще одной победе в Лиге чемпионов.

«Ливерпуль» пока не сдался, это команда с характером. Они умеют забивать много мячей. Протестировали такой режим на обороне «Манчестер Юнайтед». Но «Реал» семь голов в новом веке не пропускал. Даже поражения с разницей в три мяча случаются редко. Хотя трижды в этом сезоне пропускали, причем не раз. Проиграли «Лейпцигу» 2:3. Уступили «Райо Вальекано» с идентичным счетом. Также пропустили трижды от «Аль-Хиляля» в финале Клубного ЧМ , но выиграли 5:3, то есть просто устроили шоу для публики, контролировали ситуацию в игре.

Пять мячей в Ливерпуле страхуют от неприятностей, если «Реал» не пропустит быстрые голы в Мадриде. Даже «Барселона», которая выиграла 3:1 у Анчелотти в финале Суперкубка, не получила разницу именно в три мяча, которая сегодня нужна Клоппу. Зато Юргена теперь не сдерживает правило о приоритете выездных голов. Подходит любая разница в три мяча, что упрощает задачу.

Испанцы создали классические ремонтады

Уже по футбольному определению камбэка знаем, что без испанцев тут не обошлось. Слово «ремонтада» означает как раз камбэк, происходит от глагола со значениями «поднимать», «преодолевать», «восходить». Атаке «Ливерпуля» нужно взойти на трон «Реала» в Мадриде, чтобы сегодня случился классический матч Лиги чемпионов со счастливым для Клоппа завершением и сюрпризом для публики.

Верится в это с трудом, ведь разгромов в плей-офф ЛЧ хватает – Холанд подтвердит, но даже камбэков после поражений в два мяча сравнительно немного. Столько отыгрывал МЮ против ПСЖ . Или «Ювентус» с Роналду против «Атлетико». Еще «Реал» Зидана против «Вольфсбурга» по пути к новому Кубку чемпионов. «Бавария», «Челси» и «Барселона» тоже отыгрывали по два мяча, но не всегда с грандами.

После разгромов побеждали только «Депортиво», «Барселона», «Рома» и «Ливерпуль». Забавно, что трижды фигурантами «ремонтады» были враги «Реала» каталонцы. Один раз они сами отыгрались против ПСЖ после 4:0 в Париже. Тогда Неймар был на «сине-гранатовой» стороне, та победа 6:1 стала одной из самых знаменитых в истории футбола. Впрочем, как и успех «Ливерпуля» против испанцев.

Сначала уступили на выезде 3:0, но Месси в ответном матче наблюдал, как Вейналдум и Ориги отправляют Клоппа дальше. Вот только все предыдущие камбэки, как в случае с ответной победой «Ромы» над «Барселоной», начинались неудачей на выезде, а заканчивались успехом дома. В том числе материнская для ЛЧ ремонтада «Депортиво» против «Милана». Сначала клуб из Ла-Коруньи уступил 4:1.

А затем дома забили четыре безответных мяча как раз команде Анчелотти. Дида, Кафу, Мальдини, Неста и Панкаро допускали ошибки. Луке, Валерон и Пандиани писали историю, венцом которой стал гол Франа. «Россонери» неожиданно вылетели из ЛЧ в сезоне, который завершится финалом Моуриньо против Дешама, «Порту» против «Монако». Сейчас неожиданные финалисты тоже попадаются, но сегодня встречаются гранды. И сыграют на поле клуба, который имеет перевес в три мяча.

Клоппу нужно устроить атакующее шоу

«Реал» неважно контролирует темп в сложных матчах. Попробуют засушить игру? Есть разные для Анчелотти варианты, ведь «Ливерпуль» не в том состоянии, чтобы себе всецело доверять. Клопп видел как команду на кураже с голами, так и немного перепуганного фаворита, который не может отыграть один мяч против аутсайдера АПЛ . Юрген хочет верить, что такой режим был неприятным исключением, а правильный «Ливерпуль» видим в дни побед.

Сегодня немца и его идеи проверит старина Анчелотти, которому в «Реале» активно ищут замену. Но это решение Переса, а не доказательство плохой работы Карло. «Мадрид» до первого матча и сейчас был фаворитом против «Ливерпуля». Впрочем, помним дебют матча на «Энфилд Роуд». А еще ничьи против «Атлетико» и «Бетиса», не говоря о минимальном поражении от «Барселоны». За тот рывок в Англии испанцы заплатили большую цену.

У «Реала» нет проблем с составом, только травмы Менди и Алабы отправят Камавингу на левый фланг обороны. Защита в любом составе не всегда радует Куртуа, хотя другие линии обычно работают лучше. У «Ливерпуля» нет стабильности, но выкрутили желание на максимум. Клопп умеет найти правильные слова в критических случаях, поэтому уже в дебюте поймем, куда катится игра. Вдруг получится создать еще одно шоу в плей-офф Лиги чемпионов?

Точно знаем, что камбэки после разгромов приятно вспоминать. Настоящее зрелище, всего четыре примера за три десятилетия. Циник скажет, что из-за этой статистики «Реал» уже можно считать участником следующей стадии. А романтик будет ждать от «Ливерпуля» волевого рывка, который выручал их по пути в три финала Лиги чемпионов. Но два из них проиграли именно «сливочным», что тоже сегодня крайне важно при прогнозах на будущий поединок.

В первом матче увидели, почему мадридский клуб давно не уступал «Ливерпулю». Флегматики выигрывают у холериков, если обе команды далеки от оптимальных кондиций. Сегодня нельзя исключать победу англичан, но им сложно будет выжать разницу в три мяча.