МС не должен вылетать из ЛЧ так рано. В пользу «горожан» – разница в классе, помеха – Гвардиола

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вчера, 18:59

Анализируем положение дел перед матчем с «Лейпцигом».

За проход «Сити». Разница в классе

Уж кто бы что ни говорил, а подбор игроков в «Ман Сити» явно лучше, чем у «Лейпцига». Совокупная стоимость состава «горожан», по версии портала Transfermarkt, вдвое выше, чем у немецкого коллектива.

Слишком много футболистов, от которых может исходить опасность плюс их активные перемещения – главный козырь подопечных Хосепа Гвардиолы.

Еще и готовность к ротации. Кевин Де Брюйне был вынужден пропустить предыдущую встречу с «Лейпцигом» — и Пеп перешел на «3-4-2-1», а за центр поля отвечали Бернарду Силва и Родри. К слову, бельгийский хавбек успел восстановиться, поэтому в ответном поединке атакующий потенциал «Сити» будет еще выше.

Резюмируя – по гибкости, по готовности к ротации и по подбору игроков «небесно-голубые» явно превосходят своего соперника.

Против. Комплекс Пепа

Но самое сложное для испанского менеджера – просто воспользоваться этим преимуществом. Наставник «Сити» раз за разом пытается придумать сложный многоступенчатый план на игру, изобрести что-то новое, когда на деле этого не требуется. В решающих стадиях, когда на кону продолжение борьбы за победу в ЛЧ , Гвардиоле не хватает простоты.

В Германии главный тренер «Ман Сити» неожиданно поставил Рияда Мареза на позицию под нападающим и поручил играть ложную десятку, а Кайлу Уокеру дал установку полностью покрывать правый фланг – при том, что защитник крайне редко действует в подобной манере. Так что и ничья в первом матче против «Лейпцига» произошла отчасти по вине Пепа.

Результат того поединка может лишь усугубить комплекс Гвардиолы в ответной встрече.

За проход «Сити». Фактор домашнего поля

Поражения для «горожан» — редкость. Еще реже «небесно-голубые» проигрывают дома – за весь текущий сезон из 5 проигранных матчей «Ман Сити» лишь 1 проходил на «Этихаде». Тогда подопечные Хосепа Гвардиолы оказались слабее «Брентфорда» (1:2) в 16-м туре АПЛ .

В Лиге чемпионов искать подобную тенденцию сложнее, потому что там «небесно-голубые» и вовсе не проигрывали. Но можно отметить другую особенность – в 7 встречах главного еврокубка МС трижды сыграл вничью. И каждый раз это происходило в гостях.

Против. Напряженный календарь

Этот фактор касается всех клубов Английской Премьер-Лиги, в особенности – грандов, которые даже к весне продолжают бороться за все возможные трофеи. Розыгрыш Кубка Лиги завершился, но даже без него «Сити» параллельно участвует в АПЛ , ЛЧ и Кубке Англии.

Перед тем как в первый раз сыграть с «Лейпцигом», «горожане» провели 3 матча с перерывами в 3-4 дня. Через 3 дня после поединка в Германии встречались с «Борнмутом», еще через столько же – с «Бристоль Сити» в Кубке. Последние 3 игры перед паузой на матчи сборных проходят в аналогичном темпе.

И это явно сказывается на состоянии футболистов. У «Лейпцига» нет такого напряженного календаря, так что и форма игроков говорит в пользу немцев.

За проход «Сити». Эрлинг Холанд

Все-таки норвежец отлично смотрится в реалиях английского чемпионата – эталонно пользуется габаритами, в то же время грамотно перемещается по полю. И забивает довольно часто.

Сейчас результативность Эрлинга снизилась по сравнению с тем темпом, который он взял осенью (18 мячей в 13 матчах АПЛ перед ЧМ -2022 и 10 – за тот же отрезок после ЧМ ). Возможно, дело в том, что соперники привыкли к футболисту и нашли способы закрыть его. Но даже так назвать это спадом язык не поворачивается – голы молодого центрфорварда по-прежнему приносят команде очки.

Концептуально казалось, что элитный страйкер станет финальным пазлом в схеме Гвардиолы, которого не хватало для успеха в еврокубках. Но этот тезис Эрлингу еще предстоит доказать.

Против. Эрлинг Холанд

При всех комплиментах норвежский нападающий – это палка о двух концах. Системе Гвардиолы он приносит не только пользу, но и вред. Одно из таких проявлений – способы вскрытия обороны соперника. Когда у тебя есть такой пробивной форвард, этим грех не воспользоваться, но в таком случае страдает вариативность, которой всегда славился английский гранд. Ответственность за создание преимущества чаще всего перекладывают на Эрлинга. При таком положении дел оппонент всегда знает, кого нужно закрыть в первую очередь.

Еще одна деталь – эффективность прессинга. Нельзя сказать, что в этом компоненте Холанд ужасен – он просто не так хорош, как другие исполнители. Поэтому центрфорвард приносит огромную пользу, когда забивает, а когда этого не происходит, его качества оборачиваются против команды.

Вывод. Ключевой фактор – реакция Пепа на ничью

Как и обговаривалось ранее, самое главное – не перемудрить. У Гвардиолы есть отлаженные установки в части продвижения мяча, действий в прессинге и перемещений игроков. И в ключевой момент отказываться от того, что подопечным испанского менеджера хорошо знакомо, абсолютно необязательно – это принесёт больше вреда, чем пользы. Футболисты вместо того, чтобы добывать преимущество, тратят время на адаптацию, а у соперника увеличиваются шансы выйти вперед.