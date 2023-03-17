«Бохум» – «РБ Лейпциг»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 21:18

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги чемпионата Германии «Бохум» – «РБ Лейпциг», который состоится 18 марта 2023 года

«Бохум»

В Бундеслиге «синие» занимают четырнадцатое место после двадцати четырёх матчей текущего сезона. Рассмотрим несколько крайних матчей команды из Бохума. На выезде «невыбиваемые», пропустив три гола, проиграли в сухую «бременцам» в матче 22-го тура чемпионата Германии. На своём поле «Бохум» уступил «Шальке» с разницей в пару мячей. Первый гол «горнякам» помог забить вратарь «несгибаемых» Мануэль Риманн.

10 марта со счётом 2:0 «Бохум» неожиданно в Кёльне обыграл местных «козлов».

«РБ Лейпциг»

«Красные быки» в чемпионате Германии входят в тройку самых сильных команд. Вспомним недавние футбольные встречи «Лейпцига» за последнее время. С разницей в один мяч дортмундская «Боруссия» взяла верх над «красными» из Лейпцига в 23-ем туре Бундеслиги. На прошлых выходных со счётом 3:0 «красные быки» обыграли менхенгладбахских «жеребцов». Все три гола были забиты во второй половине встречи.

В ответной встрече с «горожанами» в Манчестере «РБ Лейпциг» проиграл с разгромным счётом (0:7).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Бохум» – 5.60

Ничья – 4.40

Победит «РБ Лейпциг» – 1.57

Победит «РБ Лейпциг» с форой -1.5 – 2.43

Обе забьют — нет – 2.09

Обе забьют — да – 1.77

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.68

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.19

Статистика

Четыре личные встречи команд из пяти последних завершились исходом тотал больше 2.5 голов за матч

За последнее время из пяти матчей в четырёх «Бохум» проиграл

За тот же период «РБ Лейпциг» уступил в двух крайних матчах.

Прогноз

«Лейпциг» в предстоящем матче обыграет «несгибаемых» с разницей как минимум в пару мячей. Компания Pinnacle на победу «красных быков» с форой -1.5 гола предлагает коэффициент 2.43. Оснований нет для того, чтобы гости потеряли очки в матче.