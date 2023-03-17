Аутсайдер АПЛ, андердог из Бельгии и неудачники из Испании. Мы совсем забыли, что они ещё в еврокубках

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вчера, 21:48

Появления этих клубов в 1/4 финала ЛК/ ЛЕ точно не ждали.

В текущем сезоне мы могли совершенно забыть, что в еврокубках принимают участие те или иные команды. И вспомнить об этом получилось уже после того, как завершился этап 1/8 финала. Рассказываем о каждой из таких команд.

«Вест Хэм»

Команда под руководством Дэвида Мойеса продолжает стагнировать – «молотобойцы» уже откатились на самую границу с зоной вылета из АПЛ . Оставаться на плаву удается пока за счет ничьих с «Ньюкаслом», «Челси» и «Астон Виллой», а также победы над «Ноттингемом».

А как же удивительно, что на этом фоне «Вест Хэм» участвует в Лиге конференций и добрался уже до четвертьфинальной стадии. Что удивительно, на этом пути коллектив не потерпел ни единого поражения (резкий контраст с чемпионатом). В группе со «Стяуа», «Силькеборгом» и «Андерлехтом» англичане без проблем заняли первое место, а в 1/8 финала легко выбили АЕК .

Возможно, именно успехи в третьем по значимости еврокубке позволяют Мойесу удерживать пост главного требования – по последним данным, боссы «молотобойцев» продолжают доверять менеджеру команды и не собираются увольнять его. Тогда есть смысл забраться в ЛК как можно дальше.

«Фиорентина»

Ситуация в итальянском коллективе очень похожа на то, что происходит с «Вест Хэмом». «Фиалки» тоже отобрались в Лигу конференций, тоже с 7-го места, тоже выпали из поля зрения из-за статуса еврокубка.

Подопечные Винченцо Итальяно пытаются выжать из участия в ЛК как можно больше – в Серии А команда и так выступает крайне неровно. Жертвовать ЛК ради попадания в топ-5 поздно – тем более гарантии в достижении успеха нет. Уж лучше погреметь на международной арене.

При этом групповая стадия сложилась не так гладко – из-за неудачного противостояния с «Истанбулом» итальянский коллектив последовал в стыковой раунд, где встретился с «Брагой». И лишь после победы над португальцами оказался в 1/8 – и снова вышел на клуб из Турции. «Сивасспор», который в национальном первенстве опустился в зону вылета, дважды проиграл «Фиорентине» — теперь «фиалки» в четвертьфинале турнира.

«Юнион»

Это не немецкий клуб – хотя бельгийцы играли с «Унионом» в 1/8 финала. Теперь команда из Брюсселя наверняка выйдет на первый план благодаря обстоятельствам, при которых отобралась в четвертьфинальную стадию.

Прежде всего стоит отметить, что «Юнион» отобрался в Лигу Европы в свой первый за долгое время сезон на высшем уровне – поднялся из второго дивизиона чемпионата Бельгии и сразу же стал серебряным призером национального первенства.

На второй сезон в элите (и первый за 50 с лишним лет – в еврокубках) бельгийцы с первого места вышли в плей-офф – при этом обменялись победами с клубом из топ-3 текущего сезона Бундеслиги – «Унионом». В 1/8 финала коллективы встретились снова – и «Юнион» прошел дальше благодаря гостевой результативной ничьей и крупной победе дома.

В 1/4 уровень сопротивления многократно возрастет – противостоять скромному бельгийскому клубу будут команды калибра «Манчестер Юнайтед», «Ювентуса» и «Ромы». Но даже в том случае, если «Юнион» покинет розыгрыш, этот результат можно будет считать успешным.

«Спортинг»

«Львам», должно быть, крайне обидно за то, что они единственный португальский клуб, который по итогам группового этапа не отобрался в плей-офф ЛЧ , а последовал в стыки Лиги Европы.

В любом случае, обида быстро ушла – после боевой разминки в противостоянии с «Мидтьюлландом» «Спортингу» предстояло встретиться с «Арсеналом» — самым грозным соперником, который только мог попасться в 1/8 финала ЛЕ .

И если до матчей с «канонирами» все могли подзабыть, что «зелено-белые» все еще в еврокубках, то сейчас точно вспомнят. Дома «львы» добыли ничью с лидерами АПЛ , а в Лондоне перевели встречу в серию пенальти и одержали победу. По итогам тяжелейшего матча главный тренер лиссабонцев Рубен Аморим отметил:

В футболе важен только результат, но нужно похвалить моих ребят за то, как они играли, как сражались после пропущенного мяча, который мы не заслуживали. В концовке пришлось трудно. Особенно в дополнительное время. Было очень тяжело. «Арсенал» всегда относился к нам с уважением. Были рады, что дотянули до пенальти, но мы этого заслуживали.

Теперь есть чем похвастаться перед «Бенфикой» и «Порту» — они-то команду из топ-3 АПЛ еще не обыгрывали. Хотя такая возможность точно есть.

«Севилья»

Испанцы полностью провалили осеннюю часть сезона под руководством Хулена Лопетеги – в Ла Лиге «мингиянцы» то и дело опускались в зону вылета, а в Лиге чемпионов не одержали ни одной победы по итогам первого круга. Боссам клуба не оставалось ничего, кроме как отправить главного тренера в отставку – вместо него пришел экс-наставник сборной Аргентины Хорхе Сампаоли.

Избежать окончания еврокубкового сезона получилось избежать лишь благодаря победе над «Копенгагеном» в ответной встрече. При этом в целом положение «Севильи» мало изменилось, коллектив продолжает курсировать между 13-й и 17-й строчками.