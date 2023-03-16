«Зенит» весь сезон играет в меньшинстве. Седьмая осечка Семака не удивляет

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вчера, 17:33

Чемпион теряет очки в каждом четвертом матче.

Сергеев не забивает победные мячи

Когда после матча «Манчестер Сити» Анри, Каррагер и Ричардс общались с Холандом, то на вопрос, знал ли Эрлинг, что сможет столько забивать в Англии, норвежец ответил непосредственно и честно. Знал, ведь когда у тебя такие напарники, как в «Манчестер Сити», то моментов больше и они проще. Еще когда Эрлинг в Дортмунде смотрел матчи команды Гвардиолы, то капала слюна от качества комбинаций, видел место для себя на поле.

Так мыслит хищник, большой форвард. «Зенит» после ухода Азмуна и Дзюбы нуждается в футболисте для штрафной площади. В лице Сергеева и Кассьерры по разным причинам такого человека не получили. У Ивана есть голы и ассисты, но по принципу Холанда. Любой профессиональный игрок, если выступает в атаке с Мостовым, Малкомом, Венделом и Клаудиньо, должен показать себя. Но 8 из 12 действий Сергеева в дни разгромных побед.

«Торпедо», «Динамо» и «Ростов» тоже могли победить без голевого участия Ивана. А когда Сергееву стоило заявить о себе против «Химок» и «Ахмата», то «Зенит» потерял в тех матчах очки. Названным форвардам не хватает класса. Когда играют Малком, Вендел и Сантос, то виден уровень. Когда с мячом Кузяев, то часто принимаются взрослые решения. Кассьерра и Сергеев не покинули этаж пирамиды, где форварды для крепких середняков.

Кассьерра как Бухаров и Заболотный

До чего же медленно принимает решения. Матео выходит в основе, когда у Сергеева травма. Или если Семак просто дает колумбийцу еще один шанс. Но за этого форварда нельзя заступиться, как за Ивана, с помощью статистики. Кассьерра не забил ни одного мяча в РПЛ в новом сезоне в составе «Зенита». У него есть гол в день разгрома «Спартака» в Суперкубке, а еще один мяч в Кубке.

Но это снова разговор о том, как футболист присоединился к разгромам команды. С таким же успехом парочку голов за сезон родил бы в основе «Зенита» Константин Генич. Кассьерра часто выпадает из игры, нередко появлялся лишь со скамейки запасных. По непопаданию в командный футбол его можно сравнить с Бухаровым и Заболотным. Эти нападающие не поняли стиль «Зенита».

Их промахи запоминали, критика росла, как снежный ком. У Александра начались проблемы с дисциплиной. Бухаров играл в азартные игры, а это для футболистов обычно ничем хорошим не завершается, даже если в один из вечеров улыбается удача и выигрываешь десятки тысяч долларов. Не виним только футболистов, ведь это «Зенит» должен анализировать, подходит ему тот или иной игрок.

Они бросились на результативных нападающих двух середняков РПЛ в надежде повторить успех с Азмуном. Но ставки на форвардов намного сложнее. В «Зените» не каждый заиграет. Дриусси не доверяли на удобной ему позиции в атаке. Дзюба попадал в немилость Манчини, отправлялся в изгнание в Тулу. Азмун хорошо попал в игру, но были очень неудачные трансферы, Кассьерра далеко не первый.

Решат вопрос «бразильским методом»

Альберто не захотел оставаться в РПЛ , уехал домой. Петербуржцы выгодно расстались с нападающим, ведь у клуба тесные связи с его агентом. Тот притащил в команду новых бразильцев, что позволило Дзюбе съязвить о «Зените» из Рио-де-Жанейро. Но если после Ренана летом приедет хавбек Ду Кейрос, что помешает Семаку вместо Кассьерры выписать еще одного бразильца? Тем более, если изменят лимит.

Если летом исключат из легионеров всех, у кого паспорт РФ , то Малком и Клаудиньо будут в статусе Алипа, который в общий список не входит. Тогда можно подписать очередного бразильца. А Кассьерре, если до конца сезона не поймет, что от него требуют и как это соединить с его стилем игры, самому нужно задуматься об уходе. Можно получать деньги, как Бакаев, за сидение на скамейке, но это точно тупик в карьере.

Причем не стоит переоценивать разовые успехи Матео. Возвращаемся к словам Холанда. Когда Кассьерра отдает голевые передачи или проводит один сознательный матч, то это не значит, что подходит «Зениту», как Азмун и Дзюба. Преимущество в классе настолько большое, что напарники включают Кассьерру в комбинации. Он не сбивал манекен на тренировке команды, чтобы повторить путь бедняги Заболотного.

Также колумбиец не устраивал пьяный дебош в аэропорту как Бухаров. Скорее всего, Кассьерра свой для латиноамериканцев «Зенита». Но не любимчик Семака. Всегда можно к Сергееву подвести Писарского. Тем более, у петербуржцев должно быть право выкупа игрока у «Крыльев Советов» на особых условиях. Но такого ли высокого класса названые форварды, чтобы «Зенит» беспрепятственно побеждал с ними?

Голов Кассьерры для прохода «Динамо» не хватило. А без Лиги чемпионов появляется срок годности у мотивации лучших легионеров. Барриосу и Сантосу немало лет, могут остаться из-за размера зарплаты. Но Вендел, Клаудиньо и Малком мечтают о новых вызовах. Даже Мантуан вряд ли согласится годами сидеть на лавке, будучи джокером. Семаку всегда надо держать в уме вариант массовых прощаний с игроками.

Впечатляет, что у «Зенита» столько побед, когда у них явные проблемы с нападающим. Сергеев и Кассьерра сильно уступают в классе Дзюбе и Азмуну. Но поскольку Сердар некрасиво ушел, то в «Зените» не обрадовались заявлениям его агента о возвращении. Но форвард нужен, его ищут. Задача такая же важная, как найти опорника в резерв для Барриоса и подумать о голкипере, который будет спасать много лет.