Италия доминирует в еврокубках. От Испании и Германии осталось лишь по 2 представителя

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вчера, 10:28

Стали известны четвертьфиналисты Лиги Европы и Лиги Конференций.

Единственным итальянским клубом, вылетевшим из еврокубков, стал «Лацио»

Впервые с сезона 2005/06 в 1/4 Лиги чемпионов пробились два миланских коллектива – «Интер» и «Милан». Нельзя сказать, что обе команды являются фаворитами сезона, но сам факт очень удивителен, учитывая те финансовые трудности, которые переживает Серия А. Оппоненты в лице «Порту» и «Тоттенхэма» вполне были способны их переиграть, пройти в следующую стадию плей-офф, но волей случая сложилась именно такая картина.

Зато в самом престижном турнире Старого Света есть один из сюрпризов текущего сезона, который мало того что катком проходится по всему, так еще и показывает впечатляющую игру. «Наполи» Лучано Спаллетти вполне способен составить существенную конкуренцию таким грандам, как «Манчестер Сити», «Бавария» и «Реал». Главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола и вовсе назвал клуб из Неаполя лучшим в мире на данный момент:

В этом году «Наполи» – сильнейшая команда Европы с точки зрения игры. Они очень близки к «Арсеналу». «Интер» и «Милан» вернулись. Это очень приятно. Все хорошее, что происходит в Италии, делает меня счастливым.

В Лиге Европы ситуация у итальянцев относительно лучше. Здесь команды чувствуют себя более уверенно, особенно на фоне результатов 1/8. Из турнира вылетело несколько серьезных конкурентов, что приближает «Рому» и особенно «Ювентус» к трофею.

Столичная команда смогла выстоять в гостевом матче с испанским «Сосьедадом» – итальянцы допустили 1,99 xG и нанесли лишь 0,11. Счет при этом остался не открытым. Подопечные Моуриньо прошли дальше благодаря встрече, состоявшейся в Риме, где они оказались сильнее. «Ювентус», в свою очередь, выбрался в 1/4 без проблем, одолев по сумме двух встреч немецкий «Фрайбург» с общим счетом 3:0.

Единственной итальянской командой, которая не смогла выйти в 1/4 еврокубков, стал римский коллектив – «Лацио». Обе встречи Лиги Конференций против голландского « АЗ Алкмар» завершились с одинаковым счетом 1:2, и теперь римляне могут со спокойной душой сконцентрироваться на борьбе за второе место в национальном чемпионате – все конкуренты продолжают свои выступления в еврокубках, что даст «Лацио» дополнительное преимущество.

Другой представитель Италии в ЛК – «Фиорентина» прошла 1/16 и 1/8 без каких-либо проблем, камня на камне не оставив сначала от «Браги», а теперь и от «Сивасспора». В чемпионате флорентийцы ни на что не претендуют. Команда закрепилась в середине таблицы, и для них сложилась обратная ситуация относительно той, что у «Лацио». «Фиалки» со спокойной душой могут бросить все силы на победу в Лиге Конференций.

Испания лишилась в 1/8 сразу четырех своих команд

В последние годы испанские гранды, можно сказать, доминировали в еврокубках. Однако в этом году картина немного иная. «Бетис», «Сосьедад» и «Вильярреал» прекратили свои выступления в еврокубках. На предыдущей стадии вылетела «Барселона». И теперь защищать интересы чемпионата на международной арене будут только мадридский «Реал» и «Севилья».

Если «королевский клуб» пробился в 1/4 Лиги чемпионов без проблем, не дав «Ливерпулю» каких-либо шансов и надежд, то андалусийцы прошли в аналогичную стадию Лиги Европы со скрипом. Турецкий «Фенербахче» был очень близок к тому, чтобы перевести игру в дополнительное время, но в ответной встрече смог забить лишь 1 мяч при 1,89 xG. Общий результат двухматчевого противостояния 2:1 в пользу «Севильи». Учитывая их форму в текущем сезоне, вряд ли можно назвать испанцев фаворитами турнира. Хотя в четырех предыдущих случаях, когда коллектив добирался до 1/4 Лиги Европы, они становились обладателями трофея.

У немцев картина схожая, но имеет больше перспектив

Вылет «Фрайбурга» от итальянского «Ювентуса» был вполне ожидаем. Общий счет 0:3 не стал ни для кого сюрпризом. Если бы не наложенный штраф, «старая синьора» без конкуренции заняла бы второе место в своем чемпионате, что, естественно, говорит об уровне команды. Немцам было бы тяжело надеяться на что-то большее, чем 1/8.

Чего не скажешь об «Унионе». Берлинскому клубу оказал достойное сопротивление бельгийский «Юнион». В первой встрече команды выдали огненные 3:3, а в ответном матче немцы не смогли что-либо противопоставить хозяевам поля и проиграли 0:3. Еще в середине зимы «Унион» был близок к тому, чтобы конкурировать с «Баварией» и «Боруссией», но теперь главная их задача – бороться с «Фрайбургом» и «Айнтрахтом» за 4-е место, которое позволит им отобраться в Лигу чемпионов.

«Байер» Хаби Алонсо, в свою очередь, дважды победил «Ференцварош» с одинаковым счетом 2:0. Пока серьезных оппонентов на пути команды не было, поэтому выводы о том, какие шансы имеет коллектив из Леверкузена, сделать сложно. Что касается «Баварии», то ее относят к фаворитам Лиги чемпионов абсолютно все, а победа над ПСЖ лишь укрепила веру в немецкого гегемона.

«Арсенал» неожиданно вылетел от «Спортинга», но в этом есть и хорошие новости

С самого начала ответной встречи «Арсеналу» удалось забить гол, но они потеряли сразу двух защитников в лице Уайта и Салиба, что нарушило планы Артеты. К тому же лидеры АПЛ пропустили довольно неожиданный гол, который был забит Педро Гонсалвешем с центра поля. Оба матча завершились со счетом 1:1, а в серии пенальти португальцы оказались сильнее благодаря сейву Адана после удара Мартинелли. «Пушкари» гонятся за победой в Премьер-Лиге, и вряд ли вылет от португальского коллектива испортит настрой лондонцев на оставшуюся часть сезона.