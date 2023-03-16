«Реал» снова победил. «Ливерпуль» не сумел совершить чудо

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сегодня, 01:33

На равных получилось сыграть лишь один тайм.

Тайм равных

Когда играет «Ливерпуль», каким бы ни был контекст, всегда есть место для чуда или какого-то подвига. Пусть сейчас «красные» Юргена Клоппа отнюдь не в таком состоянии, чтобы штамповать подобные достижения, причем чаще в нынешнем сезоне они удивляли со знаком «минус», но все равно в Лиге чемпионов своя магия, у «Ливерпуля» — тоже. Только в данном случае «магический» «Ливерпуль» столкнулся с не менее «заговоренным» «Реалом», который свою суперсилу показал еще в прошлом сезоне в этом же турнире. И не думает сбавлять обороты, несмотря на практически потерянный титул в Ла Лиге.

Так что даже разница в три мяча перед ответной игрой не избавляла от ощущения интриги и предвкушения чего-то интересного. И первый тайм действительно не давал понять, что одна из команд имеет фору в три гола. Началось все с бодрого высокого прессинга «Ливерпуля». Правда, «Реал» очень быстро стал отвечать тем же и показал, что не будет мириться с ролью команды, охраняющей солидный перевес. Кажется, этот факт немного озадачил игроков Клоппа, потому что они будто не ожидали подобного же высокого прессинга и интенсивного навязывания борьбы со стороны «Реала» даже далеко от ворот Куртуа.

Впрочем, мадридцы в этом своем стремлении не надрывались, включая такой режим лишь эпизодически, на отрезки разной длины. Но давали понять, что не станут смотреть на попытки «Ливерпуля» отыграть три мяча, а попытаются увеличить свой задел. К слову, оценивать первый тайм с точки зрения того, кто смотрелся лучше, вряд ли имеет смысл. В конце концов, обе команды имели отличные шансы забить. Но Куртуа и Алиссон, которые показали цирковые представления на «Энфилде», на сей раз отрабатывали очень надежно и выручали. Так что первый тайм, который по содержанию мог бы тянуть на 2:2, завершился нулевой ничьей. «Реал» такой расклад более чем устраивал.

«Ливерпуль» перегорел

А вот «красных» и Клоппа – категорически нет. Остается предполагать, что такое тренер наговорил команде в перерыве, пытаясь ее завести дополнительно и мотивировать, но получилось только хуже. Да, «Ливерпуль» все еще обозначал прессинг, но делал это уже как-то нервозно. Нуньес, который до перерыва часто угрожал воротам Куртуа, вдруг пропал. Жота срывался на ненужные фолы и чуть не сел на карточку.

Накатила хандра и нервозность даже на Салаха, который стал ошибаться в простейших ситуациях, отдавая неточные передачи на близкие дистанции и принимая либо медленные, либо ошибочные решения. Такая же участь постигла и Трента на его фланге. В каждом действии игроков в красном ощущалось понимание приближения беды и неотвратимого вылета. От злой беспомощности уже и Клопп, к эмоциональному поведению которого все привыкли, вел себя еще более яростно и бурно на бровке, за что получил желтую карточку. Первую в матче, кстати.

Апофеозом нервного напряжения и сумятицы в головах игроков «Ливерпуля» стал пропущенный гол. Мешковато пытавшийся вступить в отбор экс-претендент на «Золотой мяч» ван Дейк выглядел жалко, когда сначала на линии штрафной проиграл борьбу Бензема, а потом неуверенно досеменил до Винисиуса, вроде бы проигравшего мяч и упавшего на газон, но позволил тому выкатить голевой пас на вовремя вернувшегося в строй Карима.

«Реал» во втором тайме в целом предстал уже как хладнокровный хищник. Он не пытался устраивать открытые забеги в обе стороны как в первом тайме. Мадридцы присмотрелись к противнику, оценили его состояние и уверенно расшатывали то высоким эпизодическим прессингом, то забегами в контратаки. Причем последние выходили изумительно острыми, и если бы реализация не подкачала, «Ливерпуль» снова завершил бы игру разгромным поражением.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 17 (8) – 9 (5)

Судя по этой статистике, не скажешь, какой команде требовалось отыграть дефицит в три мяча. «Реал» бил чаще, бил точнее, бил опаснее. Причем эти показатели как раз демонстрируют разницу в таймах. В первой половине ситуация действительно была равной. «Реал» нанес девять ударов, а «Ливерпуль» — восемь. И по четыре попадания в створ. Нетрудно догадаться, насколько разительно второй тайм отличался.

Во второй половине «Ливерпуль» сумел нанести только один удар. Тогда как «Реал» исполнил восемь и снова четырежды попал в створ. Самыми бьющими на поле стали Бензема и Вальверде. У Карима шесть попыток, а у Феде – четыре. И они же оказались наиболее расточительными ребятами, из-за неважной реализации которых разница и осталась минимальной. У Бензема в этом сезоне в принципе прицел чуть сбит, а Вальверде не в каждом матче получает столько шансов, но он умудрился, например, запороть и чистый выход один на один.

Владение мячом (точность передач): 53,5% (86%) — 46,5% (85%)

И тут можно было ожидать, что «Ливерпуль» побольше станет владеть мячом. Все-таки именно ему следовало проявлять активную позицию. Но нет. «Реал», как уже говорилось, не хотел отдавать контроль над ситуацией сопернику ни при каких условиях. И показал это лучшей работой с мячом. Причем в первом тайме, когда у мадридцев были приличные отрезки с давлением и перекатыванием мяча, процент у хозяев оказывался даже выше. Это они его чуть снизили, когда во втором тайме более четко перешли на контратакующие рельсы. Но как ни верти эту игру, «Реал» был лучше во всех параметрах и заслуженно прошел дальше.