«Ливерпуль» разучился играть в гостевых встречах. Впереди очень сложные выезды

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вчера, 08:47

«Красные» очень плохи вдали от дома.

Поражение от «Реала» на «Бернабеу» не стало новостью для тех, кто знал о сложившейся в текущем сезоне тенденции. В Премьер-Лиге ситуация с выездными матчами не может радовать ни одного человека, так или иначе связанного с «Ливерпулем».

В недавнем туре АПЛ «красные» потерпели поражение от «Борнмута», и в нормальных обстоятельствах оно бы считалось одним из самых шокирующих в сезоне. «Вишни» находились на дне таблицы в момент стартового свистка и проиграли в 7 из 10 последних матчей Премьер-Лиги.

Подопечные Гари О'Нила упустили преимущество в два мяча в матче до этого, проиграв 2:3 лидерам чемпионата, пропустив при этом на последней минуте встречи. Это могло сломить команду, а «Ливерпуль» должен был этим воспользоваться. Казалось, что игра может стать проходной для «красных», которые находились в отличной форме. Перед выездом в гости к «Борнмуту» они набрали 13 из 15 возможных очков и не пропускали 5 туров подряд.

Однако мерсисайцы все равно проиграли. «Ливерпуль» провел 13 гостевых матчей в Премьер-Лиге и выиграл лишь 3 из них – против «Тоттенхэма», «Астон Виллы» и «Ньюкасла». 12 из 39 возможных очков – это 11-й результат в таблице гостевых игр в этом сезоне.

«Красные» беззубы на выезде

Нестабильные выступления «Ливерпуля» в этом сезоне выражены в том, что команда забивает в среднем лишь 1 гол в выездных встречах, в то время как на «Энфилде» отличается 2,61 голами за игру.

Плохая форма касается не только Премьер-Лиги. Клуб также вылетел из обоих национальных кубков именно в гостевых матчах: 2:3 против «Манчестер Сити» и 1:2 с «Брайтоном». Кроме того, «красные» получили очень болезненное поражение еще в первом туре Лиги чемпионов в Неаполе, когда пропустили 4 мяча.

Причина неудач во многих матчах – расточительность. Нередко случалось так, что игроков команды подводила реализация. В 7 играх, в которых «красным» не удалось забить, они в совокупности набили 13,64 ожидаемых голов. Чудовищная статистика.

«Ливерпуль» слишком открыт вдали от дома

Помимо реализации есть и другая проблема. В вышеупомянутых матчах «красные» не только создавали много моментов у чужих ворот, но и слишком много позволяли – за 7 встреч 13,52 допущенных ожидаемых голов, при этом в трех из них оппоненты набивали больше 2 xG.

Алиссону смогли забить лишь 11 раз, поэтому все могло и, скорее всего, должно было быть еще хуже для «Ливерпуля». С одной стороны, им не везло в завершении, с другой – им везло в обороне.

«Красные» не способны контролировать ход матча

Все выездные игры объединяет схожий сценарий. В среднем «Ливерпуль» владеет мячом 54% времени, чего хватает лишь для иллюзии контроля. Это гораздо ниже среднего показателя по сезону, который равен 60%.

Обычно «Ливерпуль» пытается начать динамично, чтобы забить быстрый гол, что позволило бы игрокам снизить темп и экономить силы. Но в этом сезоне команде этого не удается, и игра превращается в поочередный обмен моментами, где «Ливерпуль» не так уж и часто выходит победителем.

Ухудшение гостевых результатов произошло довольно резко, но осталось почти незамеченным, поскольку смешалось с общей плохой формой команды. В сезонах 18/19 и 19/20 «Ливерпуль» набирал в среднем 2,31 очка за выездную встречу. В кампании 20/21 показатель просел до 1,89 балла, но можно сделать скидку на то, что в том сезоне их преследовали травмы, так как уже в следующей – 21/22 они вернулись к своим цифрам и выдали 2,26 пункта за матч. В текущем сезоне команда Клоппа набирает всего 0,92 очка в среднем за игру. Если растянуть это на весь сезон, то получится, что они наберут лишь 17,4 очка за 19 гостевых встреч.

Ситуация должна быть исправлена, если «красные» хотят бороться за топ-4

Исторически сложилось так, что в среднем для попадания в лигочемпионскую зону Премьер-Лиги требуется набирать порядка 70 очков за сезон. Если команда будет играть в том же темпе на выезде, то ей нужно будет набирать как минимум 53 очка на «Энфилде». Для достижения этого результата «красным» придется выиграть каждую домашнюю игру в этом сезоне.

Следующие три матча могут решить судьбу их сезона. После международной паузы их ждет поездка на «Этихад» для встречи с «Манчестер Сити», который продолжает свою погоню за «Арсеналом» в борьбе за чемпионство. А спустя еще несколько дней «красных» примет «Челси» на «Стэмфорд Бридж». И уже в конце недели им предстоит принять у себя дома «Арсенал», который пребывает в хорошей форме.

Прямо сейчас «Ливерпуль» находится в 6 очках от «Тоттенхэма», занимающего 4-ю строку в таблице, имея игру в запасе. Если мерсисайдцы проиграют обе следующие выездные встречи, то к игре с «пушкарями» подойдут с отставанием в 9 очков от места в зоне Лиги чемпионов, не имея матчей в запасе, за 10 туров до конца сезона.

На протяжении всего оставшегося сезона каждый матч будет восприниматься как решающий для «Ливерпуля». От итогового места в таблице во многом зависит то, как пройдет предстоящая летняя перестройка в полузащите команды, поскольку не каждый игрок будет готов провести целый сезон без Лиги чемпионов, а сам клуб потеряет значительную часть прибыли.