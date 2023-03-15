Холанд бьёт рекорд, а «Ман Сити» — «Лейпциг». 7:0!

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сегодня, 02:08

Но не обошлось без ложки дегтя от судьи.

Холанд Невероятный

Для форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда игра с «Лейпцигом» стала исторической. Причем шагнул он в историю всего за час. Норвежец, чьи бомбардирские достижения и так впечатляли, сделал практически невероятное, забив пять мячей. Разумеется, этим своим подвигом он сразу установил несколько рекордов.

Во-первых, Холанд пересек отметку в 30 голов в Лиге чемпионов. Причем ему на это потребовалось наименьшее количество матчей в турнире. Всего 25. Во-вторых, норвежец стал самым молодым футболистом, который пересек эту отметку. Он это сделал в 22 года и 236 дней.

По истечении часа игры Холанда Хосеп Гвардиола заменил, что наверняка будет обсуждаться, и сам тренер явно получит вопросы по этому поводу. Ведь у Эрлинга были все шансы забить еще и войти в историю даже прочнее. Пока же он только разделил рекордное количество голов в одном матче с двумя игроками. В 2012 году Лионель Месси в составе «Барселоны» забил пять в ворота «Байера». А в 2014 году Луис Адриано, выступая за «Шахтёр», столько же забил в ворота БАТЭ . Примечательно, что во взрослой карьере Холанд впервые забил за матч пять мячей.

Замена Холанда может показаться кому-то обидной, кто-то даже подумает, что Гвардиола не захотел, чтобы Эрлингу от эйфории снесло голову. Но мотивация у тренера довольно проста. Норвежец свою задачу четко выполнил, и рисковать им дальше было бы бессмысленно. Да, предпосылок для травмы нет. Но повреждения всегда случаются внезапно. И терять такого ценного бомбардира на ключевом отрезке сезона только ради стремления дать ему возможность поиздеваться еще над соперником – не то, что заведет Гвардиолу.

Кроме того, Холанд и так вырвался в лидеры бомбардирской гонки в нынешнем сезоне Лиги чемпионов. На его счету уже десять голов. Интересно, что пять предыдущих он забил за пять матчей, и вот еще пять случились всего за час игры. Ближайшим преследователем является Мохамед Салах из «Ливерпуля». Но с учетом того, как «красные» провели первый матч 1/8 финала ЛЧ с «Реалом», вряд ли египтянин сможет продолжить путь в турнире и пополнить свой счет. По семь голов у Килиана Мбаппе из ПСЖ , который уже вылетел, а также у Гонсалу Рамуша из «Бенфики», которая прошла дальше, но не рассматривается в отличие от «Манчестер Сити» в качестве кандидата на прорыв до финала.

Выигрывает Холанд и гонку за таким статистическим показателем, как количество голов за матч в сезоне. У него теперь 39 мячей в 36 матчах, то есть он в среднем забивает больше одного гола за игру. Для нынешнего этапа сезона показатель феноменальный.

Человек-отскок

Занятно, что многие недоброжелатели «Манчестер Сити» и Холанда лично успели выразить свое мнение относительно стиля, в котором были забиты голы норвежца. Причем именно в игре с «Лейпцигом». По сути, все они получились если не «корявыми», то и далекими от эстетики. Первый был забит с пенальти, о котором мы поговорим дальше. Тут все понятно. Второй случился после добивания с отскока от перекладины. В третьем голе Холанд просто прибежал к штанге и накрыл выносившего мяч Айдара, который попал в Эрлинга. В случае с четвертым голом после розыгрыша углового Холанд красиво бил головой со скидки Силвы. Но вратарь парировал. Как отбил и попытку Аканджи. Но вот тут опять отскок пришелся на ногу Эрлингу, который поразил цель. Через четыре минуты после нового углового вратарь опять парировал удар, и опять же Холанд был первым на отскоке. Точнее, мяч сам к нему отскочил. И так – постоянно.

Но в этом и «фишка» этого бомбардира, этого голевого талисмана. Он словно притягивает мячи, пусть это и может показаться мистикой. «Сити» команда очень давящая, порой натиск «горожан» невыносим. В таких условиях всегда случаются суматошные выносы, и задача атакующих игроков эти выносы подбирать и использовать как можно скорее. Самый быстрый вариант – отправить мяч в ворота. На каком-то интуитивном уровне Холанд словно бы представляет, в какое место будет отбит мяч, куда он отскочит.

Но во многом это иллюзия, обычное когнитивное искажение. Мы замечаем эту особенность лишь тогда, когда отскок превращается в гол. И отмечаем это для себя. Но десятки отскоков, которые летят немного в сторону, немного неудачно, становятся лишь обычными игровыми эпизодами, о которых сразу же забывается. Ну, и использовать отскок нужно грамотно, хладнокровно. Сколько бы мячей из тех, что забил Холанд в этом матче, условный Стерлинг отправил бы на трибуны?

Помощь, в которой не нуждались

Понятно, что игра Холанда станет главным итогом этой встречи и самой обсуждаемой темой. Наверное, на втором месте окажется судейство. Особенно в первом тайме, когда верилось, что у этой игры есть интрига. Собственно, разгрома «Лейпцига» могло и не случиться, если бы не словенский рефери Славко Винчич. Так скажут противники «Сити». Но это будет похоже на известное выражение о том, что «при счете 0:5 судья испортил нам игру».

Разница в том, что счет был совсем не 0:5, а 0:0. И «быки» до середины первого тайма держались. А потом судьи придумали пенальти. Арбитру, посмотревшему повтор после сутолоки в штрафной «Лейпцига», показалось, что Хенрикс сыграл рукой. Касание, если оно и было, выглядело не сильнее, чем тот знаменитый фантомный гол Роналду на чемпионате мира, которого не случилось, хотя Криштиану был уверен, что коснулся мяча волосами. Более того, ни о какой игре рукой, именно игре, речи не идет. Потому что мяч отскочил к руке Хенрикса с полуметра от головы соперника, к которому защитник был повернут спиной. Удивительное решение арбитра в эпоху, когда и более очевидные попадания мяча в руку не «свистятся». С этого пенальти начался бомбардирский прорыв Холанда.

И пенальти явно деморализовал «Лейпциг». Потому что второй мяч он пропустил сразу же. Тоже Холанд сыграл в прессинге, из-за чего вратарь вынес мяч неточно. Началась атака, завершившаяся ударом Де Брюйне в перекладину, и Эрлинг добил в ворота. К слову, придирчивые зрители могли заметить, что ВАР должен был хотя бы посмотреть повтор этого гола для очистки совести. Но тут нужно иметь то, что необходимо очищать. Ведь при давлении на вратаря Холанд вроде бы наткнулся на него, пусть это и случилось после выноса мяча. Впрочем, это не самая главная претензия к судье среди двух заметных. Помимо пенальти к ним относится выходка Эдерсона.

Вратарь «Сити» умчался из своей штрафной на перехват заброса в сторону Лаймера. Вместо того, чтобы сыграть в мяч, бразилец просто бросился в ноги сопернику и тот, соответственно, упал. Все были уверены, что фол неоспорим, и вопрос стоит лишь в том, показать Эдерсону красную или желтую карточку. Все же ворота хоть и были пустыми, но Лаймер уже двигался немного в сторону, и рядом был защитник. То есть речь не о чистом выходе один на один. Судья же даже не задумался об этом, а наказал Вернера желтой карточкой за споры.

Нужно при этом понимать, что «Сити», как показала дальнейшая игра, вообще не нуждался в такой помощи арбитра. «Горожане» по всем параметрам превосходили «быков», гости просто не успевали за перемещениями подопечных Гвардиолы. В итоге «Сити» владел мячом две трети игрового времени, нанес 23 удара, попав 16 раз в створ, тогда как у «Лейпцига» лишь четыре попытки и одна точная. Судья точно не стал причиной поражения «быков», но он не менее точно отработал ужасно.