«Динамо» обыграло «Зенит» и арбитра. Сэйвы Лещука в серии пенальти остановили фаворита

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вчера, 22:56

Серия пенальти за москвичами.

Выводы об игре «Зенита»

- Кукуляк после повтора не назначил пенальти в ворота «Зенита». Ключевой момент матча, хотя и не решающий благодаря сэйвам Лещука в серии пенальти. Клаудиньо – один из лучших на поле, явно ударил ногой Тюкавина, который сыграл в мяч. Не найдете арбитра ФИФА , который скажет, что это не пенальти. Эпизод простой даже без повтора. Судьи РФС в новом году впечатляют, но не так, как хотелось бы.

- Длительные кубковые дисквалификации Малкома, Барриоса и Родригао исключали их участие в матче против «Динамо». По игроку из каждой полевой линии. Семак добавил свою замену после приключений Кержакова против «Химок», в рамке появился Васютин. Уже на первых секундах игры Александр пропустил. Нгамалё пласировал мяч в штангу, а дальше снаряд коварно от голкипера залетел в ворота. Плюс тысячу баллов к интриге в матче.

- Быстрый гол позволил «Динамо» отойти к своим воротам. Использовали широкий блок в центре и высокий в защите. «Зенит» много владел мячом, но пространства между линиями и на флангах не хватало. Редкие попытки сыграть оригинально позволяли напугать Лещука, но в целом за первые полчаса матча ничего предметного, кроме случайного удара в перекладину после сэйва голкипера «Динамо», у «Зенита» не было. Не шла игра у фаворита.

- Караваев и Бакаев не выделялись на правом фланге атаки «Зенита». Кассьерра не получал мячи на пространстве. Йоканович выстроил подстраховку на флангах и реагировал на попытки Клаудиньо занять позицию второго нападающего. Хотя у «Зенита» была полная свобода в билдапе без высокого прессинга от «Динамо», розыгрыши через Ренана не приносили плодов, поскольку Сантосу не давали удачно навешивать мяч.

- Как только Клаудиньо нашел интересный ход, то появился традиционный кросс от Дугласа. Незаметный в первом тайме Бакаев сравнял счет. Но гол был похож на то, как если бы в вагоне метро кто-то вдруг громко запел, а потом через пару секунд, когда другие косятся, затих. Гол забили, но «Зенит» сыграл плохо, особенно в концовке матча. Не получалось у команды Семака ничего, кроме пустого контроля мяча.

- «Зенит» пытался взять победу количеством подходов, а не их качеством. Семак такое видит всегда, если нет скоростных атак. В матче был очевидный фаворит, но петербуржцы прекрасно помнят, как проигрывали «Рубин» и «Динамо» в похожих по сюжету поединках. В серии пенальти Лещук взял удары двух толковых игроков «Зенита», Кузяева и Дугласа Сантоса.

Выводы об игре «Динамо»

- Москвичи не развалились на старте второго тайма, а дальше контролировали игру лучше, чем хозяева поля. Могли забить второй мяч или с игры, или после пенальти на Тюкавине. Но Кукуляку не помог повтор, поэтому увидели серию пенальти. Васютин красиво потащил удар Грулева, но остальные «динамовцы» работали четко. Гагнидзе забил паненкой, а Лещук напомнил, что «Зенит» часто вылетает из Кубка.

- В первом тайме у гостей не держался мяч. Если сегодня быстрый гол оправдывал подход, то отсутствие комбинаций и переключений инициативы указывали на то, что не от хорошей жизни гости сели так низко. Боялись допустить ошибки при высоком прессинге. Не получалось верно разыгрывать мяч, поскольку брак в передачах стал общим минусом всего сезона. До перерыва не казалось, что «Зенит» скиснет к концу матча.

- Нгамалё на первых секундах сыграл без пауз – сработало, но позже найти возможности для ответных действий стало сложнее. Кого тут можно винить? Возможно, недостаточно сильно работал в опорной зоне Норманн. Первый пас по такой очевидной игре «Динамо» вторым номером невероятно важен. И его не было без Кутицкого, который работал просто, но эффективнее, чем норвежец.

- Захаряну не хватает опыта, чтобы возвращаться на свою половину, отрезать передачи от Вендела на Клаудиньо и начинать ответные атаки. «Динамо» повезло, что «Зенит» не включился в игру с первых секунд и выключился в концовке матча без Малкома, Барриоса и Сергеева. Если бы первый тайм завершился со счетом 0:1, игра пошла бы в другое русло. А так «Динамо» дали шанс, и оно им воспользовалось.

- «Зенит» работал медленно, за что поплатились. Пусть Скопинцев во втором матче подряд проиграл верховую борьбу, Йоканович нашел в перерыве правильные слова. Его замены не испортили матч, а поскольку соперник не был готов лучше, то в конце инициатива перешла к гостям. «Динамо» за счет быстрого гола и классной концовки подравняло впечатление от поединка, где ярких событий было немного.

Цифровое измерение четвертьфинала

«Динамо» не проиграло в Петербурге. Выключили счетчик на восьмом поединке. Была древняя техническая победа, но теперь есть ничья и успех в серии пенальти. У «Зенита» одиннадцатый вылет из Кубка за последние тринадцать сезонов. А у «Динамо» впереди много приключений, ведь Путь Регионов сложный.

Москвичи отработали вторым номером. 37% владения это мало. Особенно если у соперника нет шести игроков оптимальной основы, а у тебя многие лучшие в заявке или на поле. С другой стороны, тактика сработала. «Динамо» отсиделось, а потом перешло к атакам, исключив финальный штурм от «Зенита». Осторожный, но умный подход.

Всего один удар в створ до перерыва. Два гола, но один точный удар, ведь выстрел в штангу в эту статистику не попадает. Матч в целом без ворот, невзирая на неточные выстрелы «Зенита». Во втором тайме добавили метких попыток, но «Зенит» явно ждал серию пенальти. И поплатился за пассивность после перерыва.