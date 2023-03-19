«Реал Сосьедад» – «Эльче»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 13:19

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Ла Лиги чемпионата Испании «Реал Сосьедад» – «Эльче», который состоится 19 марта 2023 года

«Реал Сосьедад»

После двадцати пяти матчей текущего сезона «Королевский» входит в четвёрку самых сильных команд чемпионата Испании. Ознакомимся с недавними матчами «бело-голубых», чтобы спрогнозировать возможный исход встречи с «Эльче». Нулевую ничью раскатал «Реал Сосьедад» с «Кадисом» в 24-ом туре Примеры. На прошлых выходных «Королевский» сыграл вничью с «Мальоркой» (1:1).

В 1/8 плей-офф Лиги Европы с общим счётом 0:2 по сумме двух встреч «бело-голубые» проиграли «Роме».

«Эльче»

«Эльче» занимает последнюю строчку турнирной таблицы Ла Лиги. Предлагаем рассмотреть несколько футбольных встреч с участием «зелёно-полосатых». Уже к девятой минуте матча с «Бетисом» команда из Эльче выигрывала соперника в два мяча, но не удержала преимущество и потерпела поражение (2:3). «Мальорку» в гостях «бело-зелёные» обыграли с минимальным счётом.

В прошлом туре чемпионата Испании «Эльче» раскатал ничью с «Вальядолидом» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Реал Сосьедад» – 1.39

Ничья – 4.90

Победит «Эльче» – 9.00

Победит «Реал Сосьедад» с форой -1.5 – 2.11

Обе забьют — нет – 1.58

Обе забьют — да – 2.34

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.96

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.88

Статистика

Четыре личных матча из пяти последних завершились следующим исходом: обе забьют – нет

Из пяти крайних поединков «Реал Сосьедад» проиграл в двух

В трёх встречах из пяти крайних «Эльче» уступил своим оппонентам.

Прогноз

«Королевский» опережает «Бетис» всего лишь на три очка. В предстоящей игре у «бело-голубых» есть возможность увеличить отрыв от конкурентов. Компания Pinnacle на победу команды «Реал Сосьедад» с форой -1.5 гола предлагает коэффициент 2.11.