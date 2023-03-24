Казахстан – Дания : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 10:52

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Евро 2024 Казахстан – Дания, который состоится 26 марта 2023 года

Казахстан

Сборная Казахстана в первом матче отбора не выглядела ярко, но сумела забить, что правда ей не помогло набрать баллов. Таким образом коллектив сразу упал внизу турнирной таблицы и в домашнем поединке с главным фаворитом группы ему будет еще тяжелее. Впрочем, на руку хозяевам может сыграть сложный перелет в страну соперника и фактор домашнего стадиона. Предполагаем, что матч будет интересным и интригующим.

19 ноября Казахстан проиграл в товарищеском матча ОАЭ , а 23 марта уступил в матче квалификации Словении (1:2).

Дания

Дания провела очень сложный поединок в первом туре, но смогла добиться победы, а это самое главное в подобной ситуации. По первой игре чувствуется, что не у всех футболистов было взаимопонимание, но со временем эту проблему тренерский штаб должен решить. К поединку с Казахстаном следует отнестись серьезно, ведь большие сборные уже теряли здесь очки за последние годы.

30 ноября сборная Дании проиграла Австралии (0:1), а 23 марта смогла дожать Финляндию на своем поле (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит Казахстан – 14

Ничья – 5.4

Победит Дания – 1.25

Статистика

Сборная Казахстана проиграла четыре последних матча во всех турнирах

Дания выиграла пять матчей из десяти последних во всех турнирах

Сборная Казахстана проиграла все четыре последних встречи Дании

Четыре последних встречи между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу Дании с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.7. Предполагаем, что гости находятся в хорошем расположении духа после первого тура и смогут добыть уверенную победу.