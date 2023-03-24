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Казахстан – Дания : прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 10:52
Казахстан – Дания : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Евро 2024 Казахстан – Дания, который состоится 26 марта 2023 года

Казахстан

Сборная Казахстана в первом матче отбора не выглядела ярко, но сумела забить, что правда ей не помогло набрать баллов. Таким образом коллектив сразу упал внизу турнирной таблицы и в домашнем поединке с главным фаворитом группы ему будет еще тяжелее. Впрочем, на руку хозяевам может сыграть сложный перелет в страну соперника и фактор домашнего стадиона. Предполагаем, что матч будет интересным и интригующим.

19 ноября Казахстан проиграл в товарищеском матча ОАЭ, а 23 марта уступил в матче квалификации Словении (1:2).

Дания

Дания провела очень сложный поединок в первом туре, но смогла добиться победы, а это самое главное в подобной ситуации. По первой игре чувствуется, что не у всех футболистов было взаимопонимание, но со временем эту проблему тренерский штаб должен решить. К поединку с Казахстаном следует отнестись серьезно, ведь большие сборные уже теряли здесь очки за последние годы.

30 ноября сборная Дании проиграла Австралии (0:1), а 23 марта смогла дожать Финляндию на своем поле (2:1).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит Казахстан – 14
  • Ничья – 5.4
  • Победит Дания – 1.25

Статистика

  • Сборная Казахстана проиграла четыре последних матча во всех турнирах
  • Дания выиграла пять матчей из десяти последних во всех турнирах
  • Сборная Казахстана проиграла все четыре последних встречи Дании
  • Четыре последних встречи между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу Дании с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.7. Предполагаем, что гости находятся в хорошем расположении духа после первого тура и смогут добыть уверенную победу.

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