«Ибица» – «Бургос»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 02:24

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Сегунды чемпионата Испании «Ибица» – «Бургос», который состоится 25 марта 2023 года

«Ибица»

«Ибица» занимает предпоследнее место в турнирной таблице Сегунды на данный момент. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «бело-голубых». С минимальным счётом в гостях «островитяне» одержали победу над командой «Леганес» в матче 30-го тура. Победный гол за гостей забил польский полузащитник Матеуш Богуш. 11 марта «Ибица» раскатала «нулёвку» с дублем «Вильярреала».

На прошлых выходных со счётом 2:2 «бело-голубые» сыграли вничью с футбольным клубом «Андорра», хотя после первого тайма «островитяне» вели в два мяча.

«Бургос»

«Бело-чёрные» находятся на восьмой строчке турнирной таблицы Сегунды. Рассмотрим несколько футбольных поединков «Бургоса» за последнее время. Пять игр подряд команда не выигрывает своих соперников. С разницей в пару мячей «Гранада» выиграла на выезде «бело-чёрных». С минимальным счётом «Бургос» уступил «Эйбару» в позапрошлом туре.

На прошлых выходных со счётом 0:0 закончилась игра со «Спортинг Хихон».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ибица» – 2.60

Ничья – 2.90

Победит «Бургос» – 3.10

Победит «Ибица» с форой -1.5 – 5.40

Обе забьют — нет – 1.56

Обе забьют — да – 2.38

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.95

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.37

Статистика

Две очные встречи из трёх завершились исходом тотал меньше 2.5 голов

В одном матче из пяти крайних «Ибица» проиграла

За тот же период «Бургос» уступил в двух поединках.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает на тотал меньше 2.5 голов коэффициент 1.37. Голов особо ожидать не приходится от предстоящего матча. Статистика подсказывает нам, что данный исход наиболее вероятен.