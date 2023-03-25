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«Ибица» – «Бургос»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 02:24
«Ибица» – «Бургос»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Сегунды чемпионата Испании «Ибица» – «Бургос», который состоится 25 марта 2023 года

«Ибица»

«Ибица» занимает предпоследнее место в турнирной таблице Сегунды на данный момент. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «бело-голубых». С минимальным счётом в гостях «островитяне» одержали победу над командой «Леганес» в матче 30-го тура. Победный гол за гостей забил польский полузащитник Матеуш Богуш. 11 марта «Ибица» раскатала «нулёвку» с дублем «Вильярреала».

На прошлых выходных со счётом 2:2 «бело-голубые» сыграли вничью с футбольным клубом «Андорра», хотя после первого тайма «островитяне» вели в два мяча.

«Бургос»

«Бело-чёрные» находятся на восьмой строчке турнирной таблицы Сегунды. Рассмотрим несколько футбольных поединков «Бургоса» за последнее время. Пять игр подряд команда не выигрывает своих соперников. С разницей в пару мячей «Гранада» выиграла на выезде «бело-чёрных». С минимальным счётом «Бургос» уступил «Эйбару» в позапрошлом туре.

На прошлых выходных со счётом 0:0 закончилась игра со «Спортинг Хихон».

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Ибица» – 2.60
  • Ничья – 2.90
  • Победит «Бургос» – 3.10
  • Победит «Ибица» с форой -1.5 – 5.40
  • Обе забьют — нет – 1.56
  • Обе забьют — да – 2.38
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 2.95
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.37

Статистика

  • Две очные встречи из трёх завершились исходом тотал меньше 2.5 голов
  • В одном матче из пяти крайних «Ибица» проиграла
  • За тот же период «Бургос» уступил в двух поединках.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает на тотал меньше 2.5 голов коэффициент 1.37. Голов особо ожидать не приходится от предстоящего матча. Статистика подсказывает нам, что данный исход наиболее вероятен.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.RuФото: фк Ибица
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