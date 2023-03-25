Мальта – Италия: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 11:14

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Евро 2024 Мальта – Италия, который состоится 26 марта 2023 года

Мальта

Мальта является скромной сборной в мировом футболе и вряд ли в ближайшие годы сможет достичь высоких результатов. В первом туре коллектив не смог набрать очков, а в игре с Италией, которая обозлена принципиальным поражением от прямого конкурента несколько дней назад, вряд ли приходится ожидать чего-то хорошего. Тем не менее, матч обещает быть зрелищным и порадовать пришедших болельщиков.

23 марта сборная Мальты проиграла на выезде Северной Македонии (1:2), а 20 ноября уступила в товарищеской встрече Ирландии (0:1).

Италия

Сборная Италии уже осложнила себе жизнь в этой квалификации, ведь англичанам на своем поле нельзя было проигрывать. Теперь подопечным Мвнчини следует побеждать в оставшихся поединках, чтобы не подвергать сомнению свои амбиции на выход с первого или второго места в группе. Потеря очков в игре с Мальтой станет настоящей катастрофой, поэтому гости постараются этого избежать.

23 марта сборная Италии проиграла на своем поле Англии (1:2), а 20 ноября уступила в товарищеской встрече Австрии (0:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит Мальта – 27

Ничья – 8.5

Победит Италия – 1.12

Статистика

Сборная Италии смогла выиграть лишь четыре встречи из десяти последних во всех турнирах

Мальта не может одержать победу в трех поединках подряд

Италия выиграла восемь последних поединков с Мальтой

Пять из восьми последних матчей между сборными завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу Италии с форой (-2), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.55. Предполагаем, что у хозяев не будет шансов зацепиться в это матче за очки, а итальянцы одержат уверенную победу.