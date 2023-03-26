«Лас-Пальмас» – «Спортинг Хихон»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 16:22

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Сегунды чемпионата Испании «Лас-Пальмас» – «Спортинг Хихон», который состоится 26 марта 2023 года

«Лас-Пальмас»

«Жёлто-синие» в Сегунде занимают четвёртое место на текущий момент. Предлагаем рассмотреть несколько футбольных поединков с участием команды из города Лас-Пальмас-де-Гран-Канария. Нулевую ничью «Лас-Пальмас» раскатал с футбольным клубом «Андорра». На своём поле «жёлто-синие» принимали «Малагу». Встреча завершилась вничью со счётом 2:2. За три минуты до окончания основного времени встречи хозяева упустили победу.

На прошлых выходных со счётом 1:4 «Лас-Пальмас» потерпел поражение в гостях от «Тенерифе».

«Спортинг Хихон»

Восемнадцатую строчку турнирной таблицы занимают «красно-белые» в Сегунде. Вспомним недавние матчи команды за последнее время. 5 марта «Альбасете» на своём поле, пропустив первым, взял верх над командой «Спортинг Хихон». Дома «красно-белые» с разницей в один мяч уступили клубу «Мирандес». Гости ответили четырьмя голами на три мяча от «Спортинга».

19 марта нулевую ничью раскатали «красно-белые» с «Бургосом» на выезде.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Лас-Пальмас» – 1.71

Ничья – 3.60

Победит «Спортинг Хихон» – 5.40

Победит «Лас-Пальмас» с форой -1.5 – 2.94

Обе забьют — нет – 1.60

Обе забьют — да – 2.29

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.36

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.57

Статистика

Четыре очные встречи подряд завершились исходом тотал меньше 1.5 гола за матч

В одной игре из пяти крайних «Лас-Пальмас» проиграл

За аналогичный период «Спортинг Хихон» уступил в трёх поединках .

Прогноз

Предлагаем довериться статистике личных матчей команд при прогнозировании исхода будущей встречи. Компания Pinnacle предлагает на тотал меньше 1.5 гола коэффициент 2.66.