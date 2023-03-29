«Челси» – «Астон Вилла»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 21:54

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Челси» – «Астон Вилла», который состоится 1 апреля 2023 года

«Челси»

«Синие» занимают десятое место в Премьер-лиге на текущий момент. Вспомним несколько недавних матчей лондонской команды. С общим счётом 2:1 по сумме двух встреч «пенсионеры» взяли верх над «Боруссией» из Дортмунда в 1/8 плей-офф Лиги чемпионов. 11 марта «Челси» с разницей в пару голов обыграл на выезде команду «Лестер». «Синие» открыли счёт первыми на одиннадцатой минуте встречи. Хозяева сравняли счёт, но на перерыв «лисы» ушли, проигрывая «пенсионерам». Третий гол во второй половине матча, получив пас от Мудрика, забил полузащитник «Челси» Матео Ковачич.

В прошлом туре чемпионата Англии «синие» принимали ливерпульских «ирисок». Встреча команд завершилась вничью со счётом 2:2.

«Астон Вилла»

«Вилланы» в турнирной таблице Премьер-лиги находятся на одну строчку ниже «пенсионеров». «Львы» набрали столько же очков на данный момент, сколько и «Челси». Команда из Бирмингема забивает больше, но и пропускает немало. По разнице забитых и пропущенных «синие» опережают «львов». Рассмотрим футбольные встречи «Астон Виллы» за последнее время. Ничью раскатали «вилланы» с «молотобойцами» в матче 27-го тура чемпионата (1:1).

18 марта со счётом 3:0 «львы» одержали уверенную победу над «Борнмутом».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Челси» – 1.67

Ничья – 3.95

Победит «Астон Вилла» – 5.40

Победит «Челси» с форой -1.5 – 2.74

Обе забьют — нет – 1.91

Обе забьют — да – 1.93

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.91

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.93

Статистика

Три очных матча команд из пяти крайних закончились исходом: обе забьют – нет

Из десяти последних поединков «Челси» проиграл в трёх

«Астон Вилла» уступила своим оппонентам в четырёх встречах за аналогичный период.

Прогноз

Два последних личных матча команд не порадовали своих болельщиков обилием голов. Компания Pinnacle предлагает на тотал меньше 2.5 голов за матч коэффициент 1.93. Доверимся статистике при прогнозировании исхода предстоящего футбольного поединка.