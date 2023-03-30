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«Фрайбург» – «Герта»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 16:04
«Фрайбург» – «Герта»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги чемпионата Германии «Фрайбург» – «Герта», который состоится 1 апреля 2023 года

«Фрайбург»

«Красно-белые» на текущий момент в Бундеслиге занимают четвёртое место. На семь очков команда отстаёт от мюнхенской «Баварии». Из нынешнего розыгрыша Лиги Европы команда вылетела на стадии 1/8 плей-офф. «Юве» обыграл немецкую команду в обеих встречах. В позапрошлом туре чемпионата Германии с разницей в один мяч «бразильцы из Брайсгау» выиграли «деревенских» из Хоффенхайма.

Ничейным исходом завершилась игра «Фрайбурга» с «Майнцом» 19 марта (1:1).

«Герта»

«Старая дама» находится на третьем месте с конца турнирной таблицы чемпионата. «Бело-голубые» в Бундеслиге крайний раз выигрывали больше месяца назад. «Байер» в Леверкузене обыграл берлинскую команду с большим счётом в рамках матча 23-го тура чемпионата Германии. Миром разошлись «бело-голубые» с командой «Майнц». «Деревенские» с разницей в пару голов обыграли «Герту»

24 марта со счётом 5:1 «Старая дама» одержала победу над клубом «Берлинер АК 07».

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Фрайбург» – 1.66
  • Ничья – 4.10
  • Победит «Герта» – 5.20
  • Победит «Фрайбург» с форой -1.5 – 2.74
  • Обе забьют — нет – 1.86
  • Обе забьют — да – 1.99
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 1.95
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.89

Статистика

  • Шесть очных встреч подряд закончились исходом тотал больше 2.5 голов за матч
  • Только в одной игре из пяти последних «бразильцы из Брайсгау» выиграли
  • За тот же период «Герта» обыграла своих соперников в двух встречах.

Прогноз

Крайняя встреча команд на поле «Фрайбурга» завершилась в пользу «красно-белых» со счётом 3:0. Компания Pinnacle предлагает на победу «бразильцев из Брайсгау» с форой -1.5 гола коэффициент 2.74.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: фк фрайбург
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
сегодня в 16:50
Претендент на медали и место в зоне ЛЧ на своём поле просто не имеет права терять очков в матче против команды, которая идёт третьей с конца турнирной таблицы. Беру банальную ставку - П1. Нынешний Фрайбург заметно превосходит Герту. Ну а фактор домашнего поля делает подопечных Кристиана Штрайха ещё более явными фаворитами. При родных трибунах они одержали в текущем чемпионате 8 побед в 12 поединках. А Герта проиграла 10 из 12 выездных матчей Бундеслиги. Последнее свидание соперников во Фрайбурге завершилось унизительным поражение 0-3 для гостей из столицы. Возможно, в этот раз крупной победы хозяев ждать не нужно, но дежурные три очка они забирать обязаны.
Гость
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