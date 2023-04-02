Лидеры Бундеслиги и сюрприз от Лиги 1. Самые зрелищные команды

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вчера, 11:03

«Смотрибельность» попытались оцифровать.

Во время футбольных уикендов часто случается так, что приходится разрываться, чтобы определиться, какую игру выбрать. Критерии привлекательности матчей кажутся субъективными и не просчитываемыми. Однако ESPN умудряется составлять рейтинг «смотрибельности», причем не в первый раз. Мы решили посмотреть на этот список и рассказать о нем вам. Вдруг когда в следующий раз возникнет дилемма, он вам поможет. Кроме того, тут есть некоторые сюрпризы.

Например, французская Лига 1 уже давно гораздо более зрелищно смотрится, чем много лет назад, когда сформировался стереотип о ней как о закрытом чемпионате. Стоит отметить, что в рейтинге участвуют только команды из чемпионатов Англии, Испании, Германии, Италии и Франции. Для начала разберемся в критериях.

Правила оценки

Оценка командам выставляется по десятибалльной шкале с округлением до десятых. При оценивании учитывается немало факторов, имеющих разный вес. Чуть более трети веса имеет самый логичный критерий, который на поверхности: это количество голов и ударов по воротам в матчах с участием команды. Причем как в ее исполнении, так и по ее воротам.

На втором месте такой фактор, как давление и интенсивность игры. Всегда интереснее смотреть на подвижный и динамичный футбол, даже если он не обязательно сопряжен с большим количеством голов. Этот фактор имеет вес около четверти. На третьем месте по вкладу – качество игры против сильных соперников, набирающих много очков в среднем. Далее идет такой фактор, как «вертикальность» игры, при которой команда стремится чаще переходить к атаке без долгих поперечных перепасовок.

В значительно меньшей степени, но все же учитываются такие факторы, как качество игры в целом, то есть количество набираемых очков, а также перехваты и смена направления атак и, конечно, напряженность. Потому что не всегда матч, в котором счет 4:0 уже к исходу получаса игры, можно назвать привлекательным.

Итак, рейтинг самых «смотрибельных» команд в таком случае выглядит следующим образом:

1. «Бавария» (9,8)

Безусловным лидером по всем описанным критериям оказывается «Бавария». И вряд ли смена главного тренера на это повлияет. «Бавария» почти всегда была такой. В нынешнем сезоне в Бундеслиге у нее есть некоторые проблемы, но они вызваны завышенным уровнем ожидания. Забивает, например, «Бавария» больше всех в топовой пятерке чемпионатов.

Но у нее проблема с играми, которые либо завершаются вничью, либо с разницей в один мяч. В предыдущих десяти сезонах «Бавария» в среднем набирала 1,91 очка в таких матчах, а в нынешнем – 1,08 очка. Это стоило мюнхенцам около десяти баллов по сравнению с их обычными стандартами.

2. «Боруссия» Дортмунд (9,6)

И тут снова представитель Германии, причем ожидаемый. «Боруссия» попыталась бросить вызов «Баварии» в чемпионской гонке, пусть последняя очная встреча не удалась. По большинству критериев зрелищности «Боруссия» самую малость уступает «Баварии». Например, только в матчах с участием мюнхенцев, «Вердера» и «Труа» забивается больше голов, чем в играх с «Боруссией». Но у дортмундцев отличные показатели интенсивности.

3. «Лилль» (9,6)

Два года назад «Лилль» сенсационно выиграл чемпионат Франции, опираясь на защиту и контратаку. Теперь при Паулу Фонсеке «Лилль» играет гораздо более разнообразно, но это не всегда сопряжено с успехами, зато обеспечивает большую зрелищность. У «Лилля» всегда много голевых моментов, а у его соперников – шансов для контратак.

4. «Ливерпуль» (9,5)

Команда Юргена Клоппа во всех рейтингах оказывалась около вершины. И мало кто поспорит, что матчи с участием «Ливерпуля» смотреть интересно, даже когда команда испытывает большие проблемы с положительными результатами. Прессинг, атаки, голевые моменты – это гарантирует зрелищность.

5. «Марсель» (9,5)

Такой же балл получил «Марсель», который в этом году как раз существенно прибавил. Занятно, что провансальцы играют в стиле молодой азартной атакующей команды, имея весьма возрастной состав. Десяти из 14 лучших игроков «Марселя» от 28 до 36 лет. Команда Тудора прессингует мощно, комбинирует шустро, бьет часто, но и позволяет атаковать соперникам. По интенсивности действий в атакующей трети поля это одна из лучших команд.

6. «Арсенал» (9,4)

Пожалуй, наибольший прогресс в рейтинге «смотрибельности» у «Арсенала». «Канониры» не только в лиге совершили прорыв, но и тут. В прошлогоднем рейтинге они были 51-ми, а тут – близки к вершине. «Арсенал» научился играть и в контроль мяча, и в вертикальный быстрый футбол, он мощно высоко прессингует, позволяет бить и забивать другим, но сам устраивает соперникам взбучку.

7. «Тулуза» (9,2)

Пожалуй, самый неожиданный представитель среди «смотрибельных» команд. Вернувшаяся в Лигу 1 «Тулуза» решила не закрываться, удерживаясь в элите, а встречать соперников открытым атакующим футболом. И ставка сработала. По крайней мере, «Тулуза» останется в Лиге 1, а смотреть ее матчи всегда приятно. Во многом это обеспечивается молодостью и талантом игроков, а также безоглядным стремлением идти вперед.

8. «Монако» (9,2)

И снова представитель Лиги 1 в топе. Проблемы с надежностью в обороне «Монако» не позволяют добиваться успеха в борьбе за место в Лиге чемпионов, но для этого рейтинга они идут на пользу. Как и больший акцент на атаку, появившийся с приходом Филиппа Клемана на пост главного тренера и приобретением Бреля Эмболо в атаку. Много креативных ходов и напора, много ошибок в тылу, плюс интенсивность и азарт – гарантии зрелищности.

9. «Манчестер Сити» (9,2)

Наглядный пример того, что рейтинг тонко способен различать доминирование и зрелищность. Ведь многим не нравятся команды Хосепа Гвардиолы, несмотря на их эффективность и результативность, из-за упора на контроль мяча с поперечными передачами. Это снижает «смотрибельность» «горожан». Но у них все еще хороший прессинг, много ударов и голов, а также хороший креатив.

10. «Наполи» (9,1)

Тоже хороший прорыв. В прошлом году неаполитанцы были в таком рейтинге лишь 27-ми, а теперь вошли в десятку. Все благодаря магии Кварацхелии и Осимхена, которые ведут «Наполи» к чемпионскому титулу и прорыву в Лиге чемпионов. Не все параметры зрелищности соблюдаются идеально, но смотреть игры неаполитанцев, безусловно, приятно.

Достойны упоминания

У целой группы команд в этом рейтинге по девять баллов. Это ПСЖ , «Барселона», «Лидс», «Интер» и «Аталанта». Их матчи тоже чаще всего приносят удовольствие смотрящему. От восьми до девяти баллов у «Брайтона», «Аугсбурга», «Милана», «Реала», «Удинезе», «Севильи», «Лиона», «Манчестер Юнайтед», «Фиорентины» и «Ланса». Тут уже можно натолкнуться чаще, чем у лидеров, на скучные спектакли, но в целом игры остаются зрелищными.

Теперь пропустим огромную прослойку промежуточных вариантов и упомянем тех, чьи матчи в абсолютном большинстве случаев приносят скуку и мучают зрителей, исходя из описанных выше критериев. Это команды, у которых меньше одного балла: «Торино», «Ноттингем Форест», «Эвертон», «Анже», «Сампдория», «Рома», «Вест Хэм», «Кадис», «Унион Берлин», «Хетафе», «Мальорка» и «Кристал Пэлас».