«Милан» – «Эмполи» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 11:22

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Милан» – «Эмполи», который состоится 07 апреля 2023 года

«Милан»

«Красно-черные» удивили всю страну крупной выездной победой в прошлом туре над «Наполи». Тем не менее, матч с лидером чемпионата будет гораздо важнее в рамках Лиги Чемпионов, поэтому нас ждет еще много интересных поединков. На своем поле в игре с середняком Серии А «Эмполи», от хозяев будут ожидать победы без больших затрат энергии перед матчем в еврокубках.

02 апреля «Милан» разгромил на выезде «Наполи» (4:0), а 18 марта на выезде уступил «Уденезе» в рамках Серии А.

«Эмполи»

В прошлом туре «Эмполи» прервал свою длинную серию без побед и смог набрать важные три очка. Это помогает коллективу занимать на данный момент 14 место с 31 баллом и продолжать борьбу за место в середине турнирной таблицы. Любые набранные очки на «Сан-Сиро» станут хорошим достижением для гостей. Матч обещает быть сложным и напряженным, но вряд ли оставит зрителей равнодушными от просмотра.

03 апреля «Эмполи» минимально обыграл «Лечче» (1:0), а 17 марта на выезде уступил «Аталанта» (1:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Милан» – 1.4

Ничья – 4.7

Победит «Эмполи» – 7.9

Статистика

«Милан» выиграл лишь пять матчей из десяти последних матчей во всех турнирах

«Эмполи» не может победить уже четыре матча подряд на выезде

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Милан» выиграл четыре последних встречи с «Эмполи»

Прогноз

Поставить на победу «Милана» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.12. Предполагаем, что матч будет сложным, но хозяева дожмут в конце «Эмполи» и выиграют с разницей в два мяча.