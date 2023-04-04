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«Милан» – «Эмполи» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 11:22
«Милан» – «Эмполи» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Милан» – «Эмполи», который состоится 07 апреля 2023 года

«Милан»

«Красно-черные» удивили всю страну крупной выездной победой в прошлом туре над «Наполи». Тем не менее, матч с лидером чемпионата будет гораздо важнее в рамках Лиги Чемпионов, поэтому нас ждет еще много интересных поединков. На своем поле в игре с середняком Серии А «Эмполи», от хозяев будут ожидать победы без больших затрат энергии перед матчем в еврокубках.

02 апреля «Милан» разгромил на выезде «Наполи» (4:0), а 18 марта на выезде уступил «Уденезе» в рамках Серии А.

«Эмполи»

В прошлом туре «Эмполи» прервал свою длинную серию без побед и смог набрать важные три очка. Это помогает коллективу занимать на данный момент 14 место с 31 баллом и продолжать борьбу за место в середине турнирной таблицы. Любые набранные очки на «Сан-Сиро» станут хорошим достижением для гостей. Матч обещает быть сложным и напряженным, но вряд ли оставит зрителей равнодушными от просмотра.

03 апреля «Эмполи» минимально обыграл «Лечче» (1:0), а 17 марта на выезде уступил «Аталанта» (1:2).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Милан» – 1.4
  • Ничья – 4.7
  • Победит «Эмполи» – 7.9

Статистика

  • «Милан» выиграл лишь пять матчей из десяти последних матчей во всех турнирах
  • «Эмполи» не может победить уже четыре матча подряд на выезде
  • Четыре из шести последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
  • «Милан» выиграл четыре последних встречи с «Эмполи»

Прогноз

Поставить на победу «Милана» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.12. Предполагаем, что матч будет сложным, но хозяева дожмут в конце «Эмполи» и выиграют с разницей в два мяча.

Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 15:46
Победа команды хозяев поля с Европейским гандикапом (0:1) в этом матче. Удачи
Рaтмир
Рaтмир
вчера в 12:59
Не стану изобретать велосипед и просто заиграю банальную ставку П1. На стороне Милана всё - разница в классе, отличное настроение после учинённого неаполитанцам разгрома, ну и фактор домашнего поля, который тоже очень важен. В текущем сезоне подопечные Стефано Пиоли выиграли 9 из 13 поединков чемпионата на "Сан-Сиро". Не так давно на этом стадионе брали верх над Аталантой (2-0) и Торино (1-0). А Эмполи в последнее время очков в гостях практически не набирает. В четырёх крайних выездных поединках Серии А удалось зацепить лишь одну ничью при трёх поражениях. Статистика личных встреч тоже на стороне Милана, который данного соперника обыгрывает уже на протяжении четырёх очных поединков кряду. В том числе была добыта выездная виктория в матче первого круга текущего сезона (3-1). Думаю, и дома фаворит справится с Эмполи.
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