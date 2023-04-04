«Милан» – «Эмполи» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Милан» – «Эмполи», который состоится 07 апреля 2023 года
«Милан»
«Красно-черные» удивили всю страну крупной выездной победой в прошлом туре над «Наполи». Тем не менее, матч с лидером чемпионата будет гораздо важнее в рамках Лиги Чемпионов, поэтому нас ждет еще много интересных поединков. На своем поле в игре с середняком Серии А «Эмполи», от хозяев будут ожидать победы без больших затрат энергии перед матчем в еврокубках.
02 апреля «Милан» разгромил на выезде «Наполи» (4:0), а 18 марта на выезде уступил «Уденезе» в рамках Серии А.
«Эмполи»
В прошлом туре «Эмполи» прервал свою длинную серию без побед и смог набрать важные три очка. Это помогает коллективу занимать на данный момент 14 место с 31 баллом и продолжать борьбу за место в середине турнирной таблицы. Любые набранные очки на «Сан-Сиро» станут хорошим достижением для гостей. Матч обещает быть сложным и напряженным, но вряд ли оставит зрителей равнодушными от просмотра.
03 апреля «Эмполи» минимально обыграл «Лечче» (1:0), а 17 марта на выезде уступил «Аталанта» (1:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Милан» – 1.4
- Ничья – 4.7
- Победит «Эмполи» – 7.9
Статистика
- «Милан» выиграл лишь пять матчей из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Эмполи» не может победить уже четыре матча подряд на выезде
- Четыре из шести последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
- «Милан» выиграл четыре последних встречи с «Эмполи»
Прогноз
Поставить на победу «Милана» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.12. Предполагаем, что матч будет сложным, но хозяева дожмут в конце «Эмполи» и выиграют с разницей в два мяча.