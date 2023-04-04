«Лечче» – «Наполи» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

1680597519

вчера, 11:38

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Лечче» – «Наполи», который состоится 07 апреля 2023 года

«Лечче»

«Лечче» находится в глубоком кризисе и за последние пять туров чемпионата не смог набрать ни одного балла. Это опустило команду на 16 место с 27 баллами, но отрыв от зоны вылета все еще составляет восемь баллов, что дает надежду болельщикам клуба на позитивный итог сезона. В игре с разозленным «Наполи» сложно представить, что гостям удастся набрать баллы, которые им очень нужны.

03 апреля «Лечче» проиграл на выезде «Эмполи» (0:1), а 19 марта команда с тем же счетом проиграла «Фиорентине» (0:1).

«Наполи»

Неаполитанцы имеют очень большой отрыв от соперников в Серии А, но такие крупные поражения от конкурентов могут психологически повлиять на команду. Тем не менее, «Наполи» лидирует в турнирной таблице с 71 баллом и на 16 баллов опережает «Лацио». В игре с кризисным «Лечче» гостям нужна победа, чтобы вернуть себе уверенность переде матчами с «Миланом» в Лиге чемпионов.

02 апреля «Наполи» разгромно проиграл на своем поле «Милану» (0:4), а 19 марта с тем же счетом обыграл на выезде «Торино» (4:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Лечче» – 6.1

Ничья – 3.6

Победит «Наполи» – 1.65

Статистика

«Лечче» проиграл пять последних матчей подряд в чемпионате Италии

Десять последних матчей «Наполи» завершились исходом «обе забьют — нет»

Пять из шести последних встреч между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Наполи» выиграл три из пяти последних матчей с «Лечче»

Прогноз

Поставить на победу «Наполи», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.65. У «Лечче» сейчас много проблем, поэтому вероятнее всего, хозяева останутся без набранных очков в этой встрече.