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«Лечче» – «Наполи» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 11:38
«Лечче» – «Наполи» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Лечче» – «Наполи», который состоится 07 апреля 2023 года

«Лечче»

«Лечче» находится в глубоком кризисе и за последние пять туров чемпионата не смог набрать ни одного балла. Это опустило команду на 16 место с 27 баллами, но отрыв от зоны вылета все еще составляет восемь баллов, что дает надежду болельщикам клуба на позитивный итог сезона. В игре с разозленным «Наполи» сложно представить, что гостям удастся набрать баллы, которые им очень нужны.

03 апреля «Лечче» проиграл на выезде «Эмполи» (0:1), а 19 марта команда с тем же счетом проиграла «Фиорентине» (0:1).

«Наполи»

Неаполитанцы имеют очень большой отрыв от соперников в Серии А, но такие крупные поражения от конкурентов могут психологически повлиять на команду. Тем не менее, «Наполи» лидирует в турнирной таблице с 71 баллом и на 16 баллов опережает «Лацио». В игре с кризисным «Лечче» гостям нужна победа, чтобы вернуть себе уверенность переде матчами с «Миланом» в Лиге чемпионов.

02 апреля «Наполи» разгромно проиграл на своем поле «Милану» (0:4), а 19 марта с тем же счетом обыграл на выезде «Торино» (4:0).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Лечче» – 6.1
  • Ничья – 3.6
  • Победит «Наполи» – 1.65

Статистика

  • «Лечче» проиграл пять последних матчей подряд в чемпионате Италии
  • Десять последних матчей «Наполи» завершились исходом «обе забьют — нет»
  • Пять из шести последних встреч между клубами завершились исходом «обе забьют»
  • «Наполи» выиграл три из пяти последних матчей с «Лечче»

Прогноз

Поставить на победу «Наполи», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.65. У «Лечче» сейчас много проблем, поэтому вероятнее всего, хозяева останутся без набранных очков в этой встрече.

Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 12:57
Думаю, что после разгромного поражения от Милана футболисты Наполи должны встрепенуться и взять три очка даже в выездном поединке против унылого Лечче, который уже пяти турах кряду не набирает очки. Да, все мысли Спаллетти и его футболистов уже о Лиге Чемпионов. Поэтому и кэф на победу фаворита достаточно высок. Попробую рискнуть и поймать его, потому что даже полу-резервом неаполитанцы могут обыграть соперника такого уровня. Лечче является одной из худших команд Серии А по показателю в домашних матчах (хуже в родных стенах играют только Сампдория и Кремонезе). А Наполи в 14 гостевых поединках чемпионата одержали 12 викторий. Беру П2 на классе.
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