«Лацио» – «Ювентус» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 09:14

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Лацио» – «Ювентус», который состоится 08 апреля 2023 года

«Лацио»

Римский клуб уже несколько недель удерживает второе место в Серии А и наверняка бы согласился так закончить чемпионат, ведь от «Наполи» остальные клубы отделяет целая пропасть в 16 очков. «Лацио» набрал 55 очков и уже на четыре пункта опережает идущий третий «Милан». Матч с «Ювентусом» очень важен для хозяев, ведь если «старой синьоре» вернут 15 баллов после апелляции, она сможет сместить римлян на третью позицию.

2 апреля «Лацио» одолел на выезде непростую «Монцу» (2:0), а 19 марта в римском дерби одержал минимальную победу над «Ромой» (1:0).

«Ювентус»

«Ювентус» очень качественно проводит вторую половину сезона и выигрывает большинство своих матчей. Коллектив параллельно играет в Лиге Европы и кубке Италии, что ставит перед Аллегри непростую задачу правильно распределить силы. В Серии А «зебры» занимают седьмое место с 48 баллами и отстают от «Аталанты» на четыре пункта. Гости будут играть в этом матче на победу, ведь они все еще сохраняют надежды вернуться на второе место в таблице после апелляции.

4 апреля «Ювентус» сыграл вничью с «Интером» в первом матче полуфинала кубка Италии (1:1), а первого числа минимально одолел «Верону» (1:0) в чемпионате.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Лацио» – 2.75

Ничья – 3

Победит «Ювентус» – 2.8

Статистика

«Ювентус» проиграл лишь один поединок из десяти последних во всех турнирах

Восемь из десяти последних матчей «Лацио» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Ювентус» выиграл пять из семи последних матчей с «Лацио» при двух ничьих

Три из четырех последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Поставить на вариант «обе забьют», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.25. Статистика последних личных встреч говорит против этой ставки, однако на данном отрезке сезона команды показывают хорошую игру в атаке и наверняка смогут минимум по одному разу отличиться в воротах соперника.