«Барселона» – «Жирона»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 18:26

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Ла Лиги чемпионата Испании «Барселона» – «Жирона», который состоится 10 апреля 2023 года

«Барселона»

«Сине-гранатовые» возглавляют турнирную таблицу чемпионата Испании. До поражения в полуфинале Кубка Испании от «Реала» в пяти матчах к ряду «Барса» выигрывала своих соперников. С минимальным счётом каталонская команда обыграла «летучих мышей» из Валенсии и «львов» из Бильбао. В 26-ом туре Примеры «Барселона» взяла верх над «Галактикос» с разницей в один гол. В сухую, поразив четыре раза ворота соперника, «сине-гранатовые» выиграли в гостях «Эльче».

В ответной полуфинальной игре Кубка Испании на своём поле «Барса» со счётом 0:4 потерпела поражение от «сливочных» из Мадрида. Бензема оформил хет-трик в матче.

«Жирона»

«Жирондинцы» занимают в чемпионате одиннадцатое место. Некоторые успехи команда демонстрировала в недавних матчах. В 23-ем туре Ла Лиги в гостях «бело-красные» взяли верх над «басками» (3:2). «Хетафе» в гостях и мадридскому «Атлетико» дома команда из Жироны уступила. Ничейным исходом завершилась выездная встреча с «пчёлами». «Райо Вальекано» открыло счёт первой, но гости отыгрались.

1 апреля «Жирона» со счётом 2:1 на своём поле выиграла у «Эспаньола».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Барселона» – 1.31

Ничья – 5.80

Победит «Жирона» – 9.80

Победит «Барселона» с форой -1.5 – 1.86

Обе забьют — нет – 1.80

Обе забьют — да – 2.05

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.58

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.34

Статистика

Три личных матча команд из пяти последних завершились исходом: обе забьют – нет

«Барса» потерпела три поражения в десяти крайних матчах

В половине встреч из десяти последних «жирондинцы» уступили.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает на победу «Барселоны» с форой -1.5 гола коэффициент 1.86. После вылета из Кубка Испании каталонская команда отыграется на «Жироне». Гости попадут под горячую руку «сине-гранатовых».