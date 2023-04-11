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«Бенфика» – «Интер» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 09:46
«Бенфика» – «Интер» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Бенфика» – «Интер», который состоится 11 апреля 2023 года

«Бенфика»

Португальский клуб находится в отличной физической форме и очень настраивается не предстоящие поединки, а букмекеры даже отдают им предпочтение в первой встрече. Команда лидирует в чемпионате и постарается быть такой же успешной в матче с подопечными Индзаги, которые сейчас не радуют болельщиков результатами. Матч обещает быть интересным и не оставить равнодушными от просмотра пришедших зрителей.

7 апреля «Бенфика» уступила на своем поле «Порту» в чемпионате (1:2), а второго числа был обыгран на выезде «Риу Аве» (1:0).

«Интер»

«Сине-черные» в последних матчах выглядят очень неубедительно и такие результаты настораживают болельщиков, которые хотят видеть свой клуб в полуфинале Лиги чемпионов впервые с победного сезона 2010 года. В чемпионате «Интер» занимает уже пятое место с 51 баллом и отстает от ближайшего соперника на один балл. В игре на выезде с лидером чемпионата Португалии, гостям очень важно сыграть в обороне без ошибок и поискать моменты у ворот соперника.

7 апреля «Интер» не смог удержать победу на выезде с «Салернитаной» (1:1), а четвертого числа сыграл вничью с «Интером» в кубке Италии (1:1).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Бенфика» – 2.2
  • Ничья – 3.3
  • Победит «Интер» – 3.75

Статистика

  • «Бенфика» проиграла только два матча из десяти последних при восьми победах
  • Пять последних матчей «Интера» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
  • Четыре из пяти последних матчей «Бенфики» на своем поле завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу «Бенфики», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.2. На данном отрезке сезона португальцы выглядят более убедительно, чем «Интер» и имеют хорошие шансы победить на своем стадионе.

Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 11:08
На предыдущей стадии плей-офф Интеру очень повезло в противостоянии с Порту. В какой то степени проход итальянцев по сумме двух встреч можно даже назвать отскоком. Вряд ли подобный трюк получится повторить с Бенфикой. Лиссабонские "орлы" всё-таки выглядят в этом сезоне заметно сильнее, чем "драконы". В данном поединке считаю ставку на нулевую фору хозяев очень логичной. Бенфика сейчас на ходу, в предыдущей стадии размялась на скромном Брюгге как на тренировке. Ну а Интер, похоже, переживает кризис. Не думаю, что на выезде миланцы смогут взять верх над таким крепким соперником. А вот проиграть вполне могут. Если на своём стадионе лиссабонцы побеждали звёздный ПСЖ, то почему вдруг не смогут взять верх над кризисным Интером? Ставка - фора (0) хозяев.
Гость
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