«Бенфика» – «Интер» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 09:46

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Бенфика» – «Интер», который состоится 11 апреля 2023 года

«Бенфика»

Португальский клуб находится в отличной физической форме и очень настраивается не предстоящие поединки, а букмекеры даже отдают им предпочтение в первой встрече. Команда лидирует в чемпионате и постарается быть такой же успешной в матче с подопечными Индзаги, которые сейчас не радуют болельщиков результатами. Матч обещает быть интересным и не оставить равнодушными от просмотра пришедших зрителей.

7 апреля «Бенфика» уступила на своем поле «Порту» в чемпионате (1:2), а второго числа был обыгран на выезде «Риу Аве» (1:0).

«Интер»

«Сине-черные» в последних матчах выглядят очень неубедительно и такие результаты настораживают болельщиков, которые хотят видеть свой клуб в полуфинале Лиги чемпионов впервые с победного сезона 2010 года. В чемпионате «Интер» занимает уже пятое место с 51 баллом и отстает от ближайшего соперника на один балл. В игре на выезде с лидером чемпионата Португалии, гостям очень важно сыграть в обороне без ошибок и поискать моменты у ворот соперника.

7 апреля «Интер» не смог удержать победу на выезде с «Салернитаной» (1:1), а четвертого числа сыграл вничью с «Интером» в кубке Италии (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Бенфика» – 2.2

Ничья – 3.3

Победит «Интер» – 3.75

Статистика

«Бенфика» проиграла только два матча из десяти последних при восьми победах

Пять последних матчей «Интера» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Четыре из пяти последних матчей «Бенфики» на своем поле завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу «Бенфики», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.2. На данном отрезке сезона португальцы выглядят более убедительно, чем «Интер» и имеют хорошие шансы победить на своем стадионе.