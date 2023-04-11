У МС – самый тяжёлый путь к финалу ЛЧ. Но шансы на первую в истории победу есть

Главное – не потеряться на фоне «Баварии» и «Реала».
Меньше всего с жеребьевкой Лиги чемпионов повезло «Сити» — на пути к финалу им дважды придется бороться с победителями турнира последних лет. Эти команды уже не раз проходили полную дистанцию, поэтому такой путь в них вызывает азарт. А вот в отношении «горожан» ощущается скорее опасение.
Впереди – «Бавария» и возможно – «Реал» или «Челси»
Сегодня «небесно-голубые» сойдутся с «Баварией». Немецкий гранд обладает четкой структурой прессинга и впечатляющим подбором игроков, что позволяет даже после смены тренера не тратить время на перестройку. Мюнхенцы поразительно быстро поставили дортмундскую «Боруссию» на место и вернулись в лидеры Бундеслиги. Томас Тухель – отличный кризис-менеджер, который способен дать результат в кратчайшие сроки («Челси» не даст соврать).
И стоит учитывать опыт «Баварии» в главном еврокубке в последние годы. Европейский гранд в сезоне 2019/20 стал победителем турнира, но в следующие 2 сезона останавливался на стадии четвертьфинала. Наиболее обидным стало поражение от «Вильярреала» в предыдущей кампании. Эта ситуация похожа на неудачи «Сити», но есть важное отличие – игроки «Баварии» знают, что им по силам вновь оказаться в финале ЛЧ и одержать победу. Они уже делали это совсем недавно. А потому последние неудачи вызывают скорее спортивную злость, чем отчаяние. В случае с подопечными Пепа Гвардиолы все будет зависеть от того, как далеко они смогут зайти в своем желании победить и что противопоставят менталитету чемпионов.
К слову, на этом испытания «Сити» не закончатся. В их часть сетки попали еще два сильных раздражителя «горожан» – «Челси», обыгравший МС двумя годами ранее и «Реал» — действующий обладатель «ушастого», который на пути к трофею тоже выбил команду Пепа. «Сливочные» и «аристократы» разыграют между собой путевку в полуфинал текущей ЛЧ. Если принимать во внимание форму обеих команд и те сложности, которые у них возникают на протяжении сезона, фаворит – мадридцы. Это была бы красивая история с попыткой реванша за недавнюю неудачу, но для ее исполнения надо еще пройти «Баварию».
В предыдущие годы везло больше
И посмотреть на противоположный край сетки – в итальянской компании только «Бенфика» за последние 10 лет добиралась до этой стадии. Ни «Милан», ни «Интер», ни тем более «Наполи» так далеко не заходили. Опыта полуфиналов/финала за этот же срок нет вообще ни у кого. И все сыграют между собой – как тут не говорить о невезении?
С другой стороны, в последние 3 сезона жребий в отношении английского гранда и так был несильно суров. Годом ранее после победы над «Спортингом» «небесно-голубые» сошлись с «Атлетико» — а у «матрасников» еврокубковый опыт явно менее богатый, чем у «Ливерпуля», «Баварии» и «Реала». Их «горожане» прошли, но не смогли сломить «Реал» — остановились в полуфинале.
Еще раньше (сезон-2020/21) подопечные Хосепа Гвардиолы следовали по пути из дортмундской и менхенгладбахской «Боруссии», а в полуфинале встретились с ПСЖ. Парижане к этому моменту успели побывать в финале, правда, от проклятия неудачников не избавились – поэтому «Сити» занял их место в решающей стадии – и уступил «Челси».
А если посмотреть на сетку кампании-2019/20, то становится понятно – МС вообще грех жаловаться. В 1/8 финала «небесно-голубым» повезло выйти на «Реал», в который еще не вернулся Зидан, коллектив переживал не лучшие времена. Да и ответный поединок проходил после затяжной паузы. В четвертьфинале достался «Лион» — соперник, которого тоже вполне возможно было проходить. Но Гвардиола опять перемудрил с тактикой – и «Сити» остался без трофея.
Можно выдвинуть теорию – «горожане» израсходовали запас футбольного фарта, транжиря свои шансы. Теперь приходится бороться за победу в ЛЧ без такого бонуса.
Есть аргументы в пользу «Сити»
Если так подумать, два еврокубковых гиганта на дистанции плей-офф – не так много. Командам, которые полностью проходят путь от 1/8 до финала, достается именно столько: один в решающем поединке, другой – с разной долей вероятности в остальных трех фазах. Просто «Сити» получил годовую норму авансом и в предельной концентрации. Проще говоря, если перед «горожанами» стоит цель выиграть «ушастый кубок», с соперниками калибра «Реала» и «Баварии» им бы пришлось встретиться в любом случае.
А если «небесно-голубые» преодолеют всю дистанцию и окажутся в финале, на их стороне будет преимущество. Независимо от соперника, у «горожан» окажется в разы больше опыта в еврокубках – они, в отличие от «Наполи», «Интера», «Милана», регулярно попадают в плей-офф и достаточно часто добираются до 1/4-1/2. Плюс к этому – эмоциональный фон от победы над серьезными соперниками и понимание, что наиболее напряженный этап уже пройден.
Но это лишь нематериальные аспекты – а есть и тот, который можно измерить. Это Эрлинг Холанд с его результативностью. При всех проблемах в структуре прессинга, которые возникают с появлением норвежца на поле, он закрыл пустующую в последние годы и крайне важную для «Сити» позицию – стал тем самым наконечником витиеватых атак. Уже сейчас на счету центрфорварда 30 голов в 27 матчах в АПЛ – и он с отрывом лидирует в списке бомбардиров чемпионата (опережает Кейна на 7 мячей). Теперь Кевин и Ко могут сконцентрироваться на своих базовых обязанностях. Возможно, этого элемента и не хватало для успеха.
Гвардиола отомстит Тухелю ?????
Ман Сити на последнем отрезке сезона находится на подъёме. Он уверенно обыграл ряд сильных английских команд, в том числе лидирующий Арсенал. Плюс окончательно восстановился от травмы лучший бомбардир "горожан". В победу испытывающей проблемы с завершением Баварии при таком раскладе верится гораздо меньше. Очевидно, Тухель ещё не до конца освоился на новом месте. Если у мюнхенцев возникают серьёзные проблемы с Фрайбургом, то зацепиться за результат на Этихаде им тем более вряд ли удастся....
Гвардиола отомстит Тухелю ?????
Ман Сити на последнем отрезке сезона находится на подъёме. Он уверенно обыграл ряд сильных английских команд, в том числе лидирующий Арсенал. Плюс окончательно восстановился от травмы лучший бомбардир "горожан". В победу испытывающей проблемы с завершением Баварии при таком раскладе верится гораздо меньше. Очевидно, Тухель ещё не до конца освоился на новом месте. Если у мюнхенцев возникают серьёзные проблемы с Фрайбургом, то зацепиться за результат на Этихаде им тем более вряд ли удастся....