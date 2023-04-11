У МС – самый тяжёлый путь к финалу ЛЧ. Но шансы на первую в истории победу есть

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сегодня, 12:11

Главное – не потеряться на фоне «Баварии» и «Реала».

Меньше всего с жеребьевкой Лиги чемпионов повезло «Сити» — на пути к финалу им дважды придется бороться с победителями турнира последних лет. Эти команды уже не раз проходили полную дистанцию, поэтому такой путь в них вызывает азарт. А вот в отношении «горожан» ощущается скорее опасение.

Впереди – «Бавария» и возможно – «Реал» или «Челси»

Сегодня «небесно-голубые» сойдутся с «Баварией». Немецкий гранд обладает четкой структурой прессинга и впечатляющим подбором игроков, что позволяет даже после смены тренера не тратить время на перестройку. Мюнхенцы поразительно быстро поставили дортмундскую «Боруссию» на место и вернулись в лидеры Бундеслиги. Томас Тухель – отличный кризис-менеджер, который способен дать результат в кратчайшие сроки («Челси» не даст соврать).

И стоит учитывать опыт «Баварии» в главном еврокубке в последние годы. Европейский гранд в сезоне 2019/20 стал победителем турнира, но в следующие 2 сезона останавливался на стадии четвертьфинала. Наиболее обидным стало поражение от «Вильярреала» в предыдущей кампании. Эта ситуация похожа на неудачи «Сити», но есть важное отличие – игроки «Баварии» знают, что им по силам вновь оказаться в финале ЛЧ и одержать победу. Они уже делали это совсем недавно. А потому последние неудачи вызывают скорее спортивную злость, чем отчаяние. В случае с подопечными Пепа Гвардиолы все будет зависеть от того, как далеко они смогут зайти в своем желании победить и что противопоставят менталитету чемпионов.

К слову, на этом испытания «Сити» не закончатся. В их часть сетки попали еще два сильных раздражителя «горожан» – «Челси», обыгравший МС двумя годами ранее и «Реал» — действующий обладатель «ушастого», который на пути к трофею тоже выбил команду Пепа. «Сливочные» и «аристократы» разыграют между собой путевку в полуфинал текущей ЛЧ . Если принимать во внимание форму обеих команд и те сложности, которые у них возникают на протяжении сезона, фаворит – мадридцы. Это была бы красивая история с попыткой реванша за недавнюю неудачу, но для ее исполнения надо еще пройти «Баварию».

В предыдущие годы везло больше

И посмотреть на противоположный край сетки – в итальянской компании только «Бенфика» за последние 10 лет добиралась до этой стадии. Ни «Милан», ни «Интер», ни тем более «Наполи» так далеко не заходили. Опыта полуфиналов/финала за этот же срок нет вообще ни у кого. И все сыграют между собой – как тут не говорить о невезении?

С другой стороны, в последние 3 сезона жребий в отношении английского гранда и так был несильно суров. Годом ранее после победы над «Спортингом» «небесно-голубые» сошлись с «Атлетико» — а у «матрасников» еврокубковый опыт явно менее богатый, чем у «Ливерпуля», «Баварии» и «Реала». Их «горожане» прошли, но не смогли сломить «Реал» — остановились в полуфинале.

Еще раньше (сезон-2020/21) подопечные Хосепа Гвардиолы следовали по пути из дортмундской и менхенгладбахской «Боруссии», а в полуфинале встретились с ПСЖ . Парижане к этому моменту успели побывать в финале, правда, от проклятия неудачников не избавились – поэтому «Сити» занял их место в решающей стадии – и уступил «Челси».

А если посмотреть на сетку кампании-2019/20, то становится понятно – МС вообще грех жаловаться. В 1/8 финала «небесно-голубым» повезло выйти на «Реал», в который еще не вернулся Зидан, коллектив переживал не лучшие времена. Да и ответный поединок проходил после затяжной паузы. В четвертьфинале достался «Лион» — соперник, которого тоже вполне возможно было проходить. Но Гвардиола опять перемудрил с тактикой – и «Сити» остался без трофея.

Можно выдвинуть теорию – «горожане» израсходовали запас футбольного фарта, транжиря свои шансы. Теперь приходится бороться за победу в ЛЧ без такого бонуса.

Есть аргументы в пользу «Сити»

Если так подумать, два еврокубковых гиганта на дистанции плей-офф – не так много. Командам, которые полностью проходят путь от 1/8 до финала, достается именно столько: один в решающем поединке, другой – с разной долей вероятности в остальных трех фазах. Просто «Сити» получил годовую норму авансом и в предельной концентрации. Проще говоря, если перед «горожанами» стоит цель выиграть «ушастый кубок», с соперниками калибра «Реала» и «Баварии» им бы пришлось встретиться в любом случае.

А если «небесно-голубые» преодолеют всю дистанцию и окажутся в финале, на их стороне будет преимущество. Независимо от соперника, у «горожан» окажется в разы больше опыта в еврокубках – они, в отличие от «Наполи», «Интера», «Милана», регулярно попадают в плей-офф и достаточно часто добираются до 1/4-1/2. Плюс к этому – эмоциональный фон от победы над серьезными соперниками и понимание, что наиболее напряженный этап уже пройден.