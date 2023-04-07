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Дерби ударит и по «Динамо», и по «Спартаку». ЦСКА станет ещё ближе к топ-3

вчера, 17:53
Дерби

Обе команды не в лучшей форме.

Полезно узнать о «Спартаке»

- Были у «красно-белых» времена и получше. Весенний кризис, по всей видимости, приобретает затяжной характер. Последние 4 матча – ни одной победы. При оценке результатов стоит учитывать ряд деталей. Про проблемы в оси центральных защитников и в группе атаки (некому забивать, если нет Соболева и Промеса) мы говорили, когда предсказывали результат матча с «Уралом». При этом Кейта Бальде показал, что способен выиграть конкуренцию у Николсона. Сейчас становится ясно, что травма Георгия Джикии более серьезна, чем изначально предполагалось – а потому надеяться на его появление в дерби не стоит.

- Возможно, причина спада «Спартака» — в зимних сборах. Гильермо Абаскаль – молодой специалист, к тому же проводит первый сезон в РПЛ. Он мог попросту не угадать с моментом, когда команда должна выйти на пик формы. В том же Зимнем Кубке РПЛ москвичи смотрелись уверенно.

- Напрягает, что в поиске Абаскалем выхода из ситуации чувствуется нервозность. Первые матчи весны «красно-белые» отыграли по схеме «4-3-3», а после поражения от «Оренбурга» испанский менеджер резко перешел на расстановку «4-4-2» с Зобниным и Игнатовым на флангах. На матч с «Уралом» в Кубке тактика снова сменилась – теперь это были 4-2-3-1, причем правого вингера играл Даниил Денисов. Поиском решения заниматься необходимо – но процесс должен быть последовательным. Команда и так потеряла прочную основу, когда не стало лучшего бомбардира Промеса и столпа обороны Джикии. А постоянная смена формации лишь сильнее выбивает почву из-под ног.

- Сейчас читается момент, когда заявить о себе может Кейта Бальде. Осень он пропустил, в марте появились слухи, что у сенегальца сложились напряженные отношения с Абаскалем из-за отношения Бальде к тренировкам. Этим объяснялся тот факт, что форвард не выходил на поле в играх РПЛ с «Уралом» и «Факелом». Зато в ответном матче Кубка против «шмелей» сенегальский футболист появился в старте, заняв место дисквалифицированных Соболева и Николсона. И ведь забил! Это весомый аргумент, чтобы чаще задействовать нападающего. Николсон явно проваливает конкуренцию с Соболевым – а когда выходит на поле, демонстрирует ужасную реализацию. Вместе с тем травмировался Промес – наконечник атак «красно-белых». Так что эффективный завершитель москвичам жизненно необходим – и почему бы не попробовать в этом амплуа Кейта?

Ориентировочный состав «Спартака» (4-3-1-2): Селихов – Хлусевич, Чернов, Дуарте, Тавареш – Пруцев, Литвинов, Мартинс – Игнатов – Бальде, Соболев.

Полезно узнать о «Динамо»

- Однозначно оценить весенний отрезок «Динамо» невозможно – за вылетом из верхней сетки Кубка России от «Крыльев» последовал реванш с самарцами в чемпионате, после поражения от «Краснодара» в РПЛ – победа над «Зенитом» в Кубке. Прервали серию «Урала» без поражений – но уступили «Сочи», который до этого проиграл «Оренбургу» и «Факелу» с общей разницей мячей 0:6. Пожалуй, оценка ближе к негативной.

- На этом фоне в клубе зреет что-то нездоровое. В начале апреля вдруг пошли слухи, что боссы «бело-голубых» начали анализировать тренерский рынок и даже рассматривают возможность назначения Станислава Черчесова или Марко Николича. После вылета из Кубка от «Акрона» Федор Смолов в ответ на вопрос об обещанном фанатам трофее назвал журналиста «клоуном». Спортивный директор коллектива Желько Бувач, в свою очередь, назвал вопрос о будущем Йокановича таким же глупым, как задающий его журналист.

- Атмосфера в «Динамо» может еще сильнее ударить по команде. У москвичей есть шансы зацепиться за топ-3, хоть они и отпустили ЦСКА вперед. В то же время «Ахмат», «Оренбург» и «Краснодар» уже дышат в спину. Очный поединок со «Спартаком» — возможность приблизиться к «армейцам» и «красно-белым». Вопрос в том, получится ли ее использовать.

Ориентировочный состав «Динамо» (4-1-4-1): Лещук – Скопинцев, Фернандес, Сазонов, Даса – Норманн – Грулев, Захарян, Фомин, Макаров – Тюкавин.

Полезно узнать о противостоянии

- Предыдущий матч между командами завершился минимальной победой «Динамо» — тогда «бело-голубые» подкараулили ошибку Наиля Умярова, а ворота Александра Селихова поразил Константин Тюкавин.

- Эта победа стала для «Динамо» первой в чемпионате с 2018 года.

- После возвращения в РПЛ «Динамо» в первом же туре сошлось со «Спартаком». Тогда команды выдали настоящий триллер – после первого тайма «красно-белые» вели 2:0 (забили Промес и Луис Адриано), но во втором подопечные Юрия Калитвинцева смогли вернуть равенство на табло благодаря голам Панченко и Ташаева. Так «Динамо» набрало первый балл в сезоне 2017/18.

- Грех не отметить, что финал предыдущего розыгрыша Кубка России проходил между этими командами. Они сыграли в «Лужниках» и собрали почти 70 тысяч зрителей. Тогда победа досталась «красно-белым».

Прогноз Soccer.ru: «Спартак» не в лучшем состоянии, чтобы мстить за поражение в первом круге — проблемы есть и с составом, и с содержанием. Да и «Динамо» тоже не выглядит убедительно – поставим на результативную ничью. Так обе команды не ударят в грязь лицом и продолжат борьбу за топ-3 без видимых изменений.

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shur
shur ответ Байкал-38. (раскрыть)
вчера в 23:18
...А у "Динамо" 100-летие на носу( 18 АПРЕЛЯ )...!!! Чем не
мотивация, Лев Иванович - Он сверху всё видит!!!
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 23:15
Если федотовцы не начудят,то любой исход матча приносит ЦСКА определённые преференции. Или догоняют "Спартак",сохраняя отрыв от преследователя,или отцепляют конкурента на относительно высокое место. Ну а прогноз свой я сделал,и он будет непопулярен:0-0.
Напрасный труд
Напрасный труд ответ Байкал-38. (раскрыть)
вчера в 23:09
"Были у "красно-белых" десятилетия и получше",-вот правильная цитата.
Over 9000
Over 9000
вчера в 22:26
честно говоря, игра Динамо в кубке выглядела убедительнее. 30 ударов по воротам - они умеют атаковать просто в конкретном матче не повезло.
думаю Динамо победит, странно что у букмекеров фаворит спартак ещё и кэфом меньше двух
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 21:13
Игра покажет ...писать и комментировать можно , что угодно и как вздумается , даже с желчью на языке....)
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 19:35
Химки Юрана надеюсь все сделают вопреки и сослужат хорошую службу для справедливости. Мне не нравятся такие статьи перед туром. Они настараживают. Понятно, что есть проблемы у Спартака и Динамо. Все решится на поле и работой судейского корпуса. На ВАРе будет один человек у конкурентов.
Чистой борьбы.
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 19:13
"Были у «красно-белых» времена и получше".
Фраза после которой уже не стоит читать дальше.
В этом веке каждый год можно говорить про Спартак
"Были у «красно-белых» времена и получше".
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:00
    Гость
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