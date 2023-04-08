«Ливерпуль» отберёт очки у «Арсенала» на «Энфилде». В АПЛ мерсисайдцы проиграли дома лишь раз

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сегодня, 15:46

Крайне тяжелый выезд для «канониров».

Полезно узнать о «Ливерпуле»

- После двух поражений в чемпионате «красным» приходится заново начинать погоню за командами из топ-5. Отставание от замыкающего пятерку «Тоттенхэма» составляет 7 очков, но «шпоры» хотя бы сыграли на 1 матч больше. А вот выше забраться не представляется возможным – МЮ и «Ньюкасл», как и «Ливерпуль», провели по 28 игр и набрали при этом 53 очка. Стоит учитывать и форму тех команд, которые также претендуют на топ-5. «Брайтон» Де Дзерби не проигрывает вот уже на протяжении 5 матчей чемпионата и находится в потрясающей форме. То же самое можно сказать об «Астон Вилле» — команда преобразилась с приходом Унаи Эмери. Их беспроигрышная серия составляет 6 встреч. Так что у конкурентов «Ливерпуля» больше шансов обогнать «Тоттенхэм».

- Особенно обидным можно считать поражение мерсисайдцев от «Борнмута». Команда до поединка с «Ливерпулем» замыкала таблицу Премьер-Лиги, сейчас можно уверенно сказать, что «вишни» — железный претендент на вылет. И все-таки «Борнмут» одержал победу, забив еще на экваторе первого тайма.

- 1:4 от «Ман Сити» не вызывает вообще никаких вопросов. Высокий прессинг «Ливерпуля» был скорее номинальным (эта проблема тянется на протяжении всего сезона), так как не доставлял «горожанам» никаких проблем – проходя его, «небесно-голубые» мгновенно оказывались у чужой штрафной и создавали моменты. Даже при том, что первыми все-таки забили подопечные Юргена Клоппа, голы «Сити» оставались делом времени. Еще в первом тайме МС вернул равенство на табло, а во втором ушел в отрыв.

- Немецкий наставник «красных» напряжен до предела – это показала пресс-конференция перед встречей с «Арсеналом». Заглядывая в прошлое – 4 апреля мерсисайдцы сыграли против «Челси», и на скамейке оказались многие из основы клуба: Трент, Робертсон, Салах, Гакпо, журналист спросил Юргена, связаны ли изменения с поражением от «Сити» или это – следствие нагрузки на игроков. Ответ был следующим:

У нас была игра против «Сити», которая повлияла и на физическую форму, и на производительность. И то, и другое. Какой ответ вы ждете? Что я вам скажу: «Двое отсутствовали из-за этого, четверо − из-за того»? Это пустая трата времени.

- Есть и хорошие новости. Из лазарета вернулся полузащитник, которого болельщики называют лучшим в команде в этом сезоне, — Тьяго Алькантара. Возобновил тренировки и ван Дейк – он не сыграл с «Челси» из-за травмы.

Ориентировочный состав «Ливерпуля» (4-3-3): Алиссон – Робертсон, ван Дейк, Конате, Александер-Арнольд – Хендерсон, Фабиньо, Джонс – Жота, Гакпо, Салах

Полезно узнать об «Арсенале»

- «Канониры» с честью прошли этап, когда после травмы восстанавливался их основной форвард – Габриэл Жезус – в этот период на острие выходил молодой Эдди Нкетиа. И неплохо выходил – забил 4 мяча, отдал ассист. Под конец Нкетиа перестал тянуть все 90 минут, все же переход на полные матчи для него произошел слишком резко. В результате против «Лестера» и «Эвертона» на острие играли вингеры: Мартинелли или Троссард.

- Габриэл Жезус вернулся в строй. Да еще как! Против «Лидса» бразильский нападающий впервые за длительный период появился в стартовом составе – и отгрузил дубль. С Жезусом Артета смог снова использовать оптимальные сочетания, сопровождаемые ротацией.

- Теперь в лазарете компанию Эль-Нени составляют Томиясу и Нкетиа. Оба выбыли из строя совсем недавно.

- Турнирная ситуация для лондонцев поменялась незначительно. Теперь уже они сыграли на 1 матч больше, чем «Сити» — и благодаря этому опережают «горожан» на 8 баллов. После поражения в очной встрече «пушкари» начали новую победную серию, которая достигла 6 матчей. Значимых соперников в этот период у «Арсенала» не было – лишь «Вилла», «Лестер», «Борнмут», «Фулхэм», «Пэлас» и «Лидс». Основной бой только предстоит. Если поединок с «Ливерпулем» опасен потому, что соперник загнан в угол, то объяснять статус нового противостояния с «Сити» и матчей с «Ньюкаслом», «Брайтоном» никому не надо.

Ориентировочный состав «Арсенала» (4-3-3): Рамсдейл – Зинченко, Магальяес, Салиба, Уайт – Эдегор, Партей, Джака – Мартинелли, Жезус, Сака

Полезно узнать о противостоянии

- Сейчас у «пушкарей» есть реальный шанс отыграться на «Ливерпуле» за прошлые унижения – за исключением недавнего матча в октябре 2022-го лондонцы в чемпионате не обыгрывали «красных» с 2020 года.

- Если говорить об истории матчей с «Ливерпулем» в гостях, то статистика «Арсенала» еще хуже – их последняя победа на «Энфилде» в рамках АПЛ датируется сентябрем 2012 года.

- В последних 20 официальных матчах преимущество на стороне мерсисайдцев — они одержали 11 побед над лондонцами, 5 раз играли вничью. И лишь в четырех встречах «канониры» оказывались сильнее