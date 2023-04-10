Грузинский вратарь, Канте и новый тренер. Они поднимут «Челси» с середины таблицы

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вчера, 18:58

Одиннадцатую команду АПЛ ждут перемены.

Угадать с тренером

Моуриньо, Гальярдо, Конте, Де Дзерби, Энрике, Марку Силва, Почеттино, Нагельсманн и Зидан. Совсем не короткий список тренеров, которых связали с «Челси» за последние дни. Претендентов на него добрый десяток. Выбор временного тренера Лэмпарда объясняет, как кандидаты оценивают состояние команды. Никто не поверил, что можно выиграть Лигу чемпионов после пяти успешных матчей в плей-офф. Фрэнк проиграл «волкам» в АПЛ , а теперь попробует пощекотать пасхальные бока Анчелотти, который тоже посматривает в сторону Лондона. Если Боэли угадает с новым главным тренером, то «Челси» рванет вверх. А нет – будут болтаться вне Лиги чемпионов, невзирая на огромные расходы на футболистов. МЮ и «Арсенал» тоже неплохо вкладывались в составы, а по сумме последних десяти лет у них нет больших успехов. «Челси» пить из горькой лужи не хочет.

Устроить распродажу

Часть из трех десятков игроков, которых «Челси» выпускал в этом сезоне в АПЛ , уже вне команды. Но по-прежнему важно определить судьбу многих известных личностей. Обамеянг вне заявки на Лигу чемпионов. Зачем он тогда в «Челси», если приглашался под Тухеля? Молодой форвард Фофана может уйти в аренду летом. Непонятно, зачем пригласили Закариа. Зиеш не доехал в Париж. Марокканец ищет себе новый клуб, теперь заговорили о «Тоттенхэме», хотя там тоже нет пока главного тренера. Неприкаянный Пулишич, арендованный за огромные деньги Фелиш, ветеран Аспиликуэта и даже новичок Кулибали могут покинуть «Челси» ближайшим летом, если таков будет вердикт нового главного тренера. Также ищут замену для Кепы и Менди. Когда определяться с наставником, нужно провести тщательную ревизию и чистку состава. Народу невероятно много, а грамотного футбола крайне мало. Даже Хаверц – рекордсмен команды по сыгранным минутам в АПЛ , задумался об уходе. Набралось игроков, недовольных своим положением, амплуа и результатами.

Усложнить стратегию

«Челси» Поттера слишком примитивно давил, полагаясь на мастерство. И поскольку нет фундамента в защите, то пропускали лишние мячи. Часто вынужденно менялись пары центральных оборонцев. Из-за травмы Джеймса и Чилуэлла видели перестановки на флангах. Пробовали разные схемы. Возможно, против «Реала» сыграют в три центральных, со слепой верой в «автобус». Но не хватало для цементирования своей половины опытного опорника. Не было вратаря с положительным влиянием на защиту, как получилось у Менди на золотом для сенегальца отрезке. «Челси» примитивно решал комплексные вопросы. Энцо Фернандес вместе с Силвой и Джеймсом пытались держать марку время от времени, но новому тренеру нужно поменять не столько тактику, а подход. Слишком многие футболисты не вписываются в игру. Мудрика, Стерлинга, Маунта, Хаверца и Фелиша словно набрали для разных клубов, настолько плохо сочетаются, наступают друг другу на пятки. Они не организованы в один атакующий кулак. Вот поэтому у «Челси» теперь больше поражений в АПЛ , чем побед – 11 против 10. И место, как имя героини известного сериала – Одиннадцать.

Уговорить Нголо Канте

Важно напоминать себе о символах удачного прошлого. Нельзя выгнать всех и сразу. Возьмем Тиаго Силву. Ему осенью исполнится 39 лет, но в феврале с бразильцем продлили контракт до лета следующего года. У Аспиликуэты соглашение тоже еще на один сезон, хотя в его случае возможны варианты. А вот Канте удачно вернулся после травмы. С чемпионом мира попробуют заключить новое соглашение. Особенно если француз будет нужен рядом с Энцо Фернандесом в схеме «4-2-3-1» или «4-3-3» новому главному тренеру. Свободным агентом может стать лишь Канте, его случай отдельно. Можно со многими расстаться, но если Нголо и Энцо сыграются, а Ковачич будет в форме, ведь у него впереди Евро-2024, то получат боевитую полузащиту. Или дуэта с Маунтом в роли «десятки».

Убрать Боэли от футбола

Руководящие решения пусть принимает, раз является совладельцем клуба. Но, во-первых, Тодд не единственный начальник, как был Абрамович. Многие ключевые пути выбрали после экстренных совещаний. Тухеля уволили глупо, за что могут поплатиться. Во-вторых, Боэли набрав спортивных директоров во множественном числе. Американец поломал пирамиду, которую выстраивала Грановская. «Челси» уволил важнейших сотрудников клуба, поэтому бардак на поле стал отражением методов управления. Не хочется, чтобы клуб, куда потратили столько денег россиян – у Абрамовича основной бизнес дома, а не за границей, стал пародией на себя самого из прошлого. «Челси» не был «Манчестер Сити» и «Баварией» по стилю игры, но надежность и боевитость их выручали.

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