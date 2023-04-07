Возвращение Лэмпарда в «Челси», разминка Артеты перед «Сити». Стартует 30-й тур АПЛ

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вчера, 11:56

Матч тура – в воскресенье.

«Манчестер Юнайтед» – «Эвертон»

- «Красные дьяволы» участвуют в напряженной гонке за топ-3. В марте манкунианцы хорошо смотрелись в Лиге Европы и Кубке, но в чемпионате получили 0:7 от «Ливерпуля» и поделили очки с «Саутгемптоном». Также проиграли «Ньюкаслу» в начале апреля – поэтому при равенстве очков располагаются на 4-м месте.

- Под руководством Шона Дайча «ирискам» удается набирать очки даже с «Тоттенхэмом». Хотя этого все еще недостаточно, чтобы оторваться от команд из зоны вылета – разница между ними составляет всего 2-4 очка.

«Вулверхэмптон» – «Челси»

- У «Вулверхэмптона» дела обстоят не лучше – если зимой «волки» смотрелись довольно крепко, то к весне снова начали терять очки и вновь оказались в непосредственной близости от клубов, которые борются за выживание.

- Первый матч Фрэнка Лэмпарда после возвращения на тренерский мостик «Челси» — одна из главных афиш этих выходных. Пока в качестве и.о. Нет никаких гарантий, что легенда лондонцев останется наставником «аристократов» на следующий сезон. Все будет зависеть от результатов – а они со всеми проблемами клуба могут и не прийти.

«Тоттенхэм» – «Брайтон»

- Без Антонио Конте «шпоры» успели сыграть лишь раз – и поделили очки с «Эвертоном». Не лучший старт – но сейчас лондонцам нужно скорее дотерпеть до лета, когда решится вопрос с главным тренером. Даже 5-е место в таких условиях – удовлетворительный результат.

- Де Дзерби не собирается работать в «Челси» — зачем, если с «Брайтоном» итальянец имеет реальные шансы забраться в пятерку? «Чайки» сыграли на 2 матча меньше, чем «шпоры», отстают всего на 4 очка. По итогам выходных отставание может сократиться до 1 балла.

«Лестер» – «Борнмут»

- Борьба в нижней части таблицы в лучшем ее проявлении. «Лисы» расстались с Роджерсом, это будет их первый матч без главного тренера.

- Команды располагаются по соседству – в активе «Борнмута» на 2 очка больше плюс после отставки рулевого у «вишен» больше шансов на победу.

«Фулхэм» – «Вест Хэм»

- Держать темп, который взял «Фулхэм», без серьезного усиления крайне тяжело. В результате «дачники» проиграли 3 последних матча в АПЛ и вылетели из Кубка. Теперь о попадании в топ-5 не приходится и мечтать.

- А вот «Вест Хэм» начал движение вверх – в предыдущих 4 встречах «молотобойцы» набрали 7 очков и вышли на 15-е место. При этом команда продолжает участвовать в еврокубках – в ЛК подопечные Дэвида Мойеса добрались до четвертьфинала и сыграют против «Гента».

«Брентфорд» – «Ньюкасл»

- С переменным успехом играет «Брентфорд» — пчелы все-таки отпустили «Брайтон» вперед, а сами оказались на 9-м месте. Теперь сложно сказать, что коллектив борется за еврокубки. Хотя и текущее положение клуб устраивает – это шаг вперед после прошлогодней 13-й строчки.

- «Сороки» сделали главное – прервали наметившийся спад и в очном поединке с «Юнайтед» одержали победу. Теперь у них есть преимущество в борьбе за топ-3. Осталось не допустить необязательных осечек.

«Астон Вилла» – «Ноттингем»

- Вот так незаметно можно подняться с 11-го места на 7-е – под руководством Унаи Эмери «Вилла» набирает очки в шести последних встречах. Теперь это один из клубов-преследователей первой пятерки. Хотя и 7-го места может оказаться достаточно для попадания в еврокубки.

- «Ноттингем» возвращается к тому, с чего начинал этот сезон – очки даются тяжело, коллектив погружается в зону вылета (уже поравнялся с «Борнмутом»).

«Саутгемптон» – «Манчестер Сити»

- При этом отрыв от последней команды АПЛ у «лесников» еще есть – «Саутгемптон» набрал на 4 очка меньше. В то же время «святые» набирают очки чуть чаще. Поэтому могут претендовать на выход из нижней тройки.

- Только вот с «Сити» претендовать хоть на что-то невозможно. «Горожане» показали, что они остаются угрозой, даже когда на поле нет Эрлинга Холанда – поединок с «Ливерпулем» получился крайне содержательным, по его итогам «небесно-голубые» набрали 3 очка и продолжили погоню за «Арсеналом».

«Лидс» – «Кристал Пэлас»

- Еще один поединок между командами-соседями по турнирной таблице. «Пэлас» наконец» прервали свою 12-матчевую серию без побед в чемпионате. Держаться на плаву удавалось за счет ничьих. Но в это время команды выше наращивали отрыв – и теперь «орлам» будет крайне тяжело продвинуться даже на 11-е место, отставание от «Челси» составляет 9 очков.

- 2 победы в трех матчах АПЛ – лучший показатель «Лидса» с октября. Положение команды боссов «павлинов» не может радовать: до топ-10 – 10 очков, а зона вылета намного ближе (в 2 баллах). Тут каждая победа на вес золота.

«Ливерпуль» – «Арсенал»

- Главный поединок выходных.

- Мерсисайдцы не смогли ничего противопоставить «Сити» — «горожане» легко проходили прессинг «красных» и быстро продвигались в финальную треть. Как итог – 1:4. С «Челси» тоже мало поводов для радости – безголевая ничья. Подопечные Юргена Клоппа доигрывают сезон – даже топ-5 больше не представляется чем-то реальным.