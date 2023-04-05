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Главный испанский финал уже сегодня. Хави планирует победить Анчелотти

вчера, 12:58
Эль Класико

Но может попасть в ловушку «Реала».

О «Барселоне»

- Первый матч завершился выездной победой каталонцев. В ответном полуфинале Кубка Испании, где победитель этой пары является фаворитом, независимо от названия клуба, «Реал» устроит только победа. Хави достаточно ничьей, хотя играть в подобном стиле против «Реала» опасно. В плей-офф ЛЧ мадридцы не раз отыгрывались, когда соперник готовился праздновать проход дальше.

- У «Барселоны» большие кадровые проблемы. Дембеле, Де Йонг, Педри и Кристенсен в лазарете. Лишь повреждение датчанина можно назвать серьезным, но француза, голландца и испанца тоже нет в заявке на матч против «Реала». Получается, в каждой полевой линии не будет по важному игроку, причем середина поля страдает сильнее всего. Педри и Де Йонг – полузащитники, с которыми связывают будущее «Барселоны».

- Хави выиграл три подряд Эль Класико, а если победит в четвертый раз за один сезон, то повторит рекорд начала восьмидесятых годов. Хотя в том случае виктории не шли подряд. У Гвардиолы в прошлом десятилетии было пять побед подряд в разных сезонах. Но нелепо сравнивать «Барселону» невероятного Месси (ветерана пытаются вернуть) и других легенд с новым составом, который не может выйти в плей-офф ЛЧ. Зато Хави хорошо изучил ключевого соперника, умеет подержаться за шею «Реала».

- «Барселона» проигрывала «Альмерии» и МЮ, но до этого много месяцев подряд не знала горечи больших неудач. Зато в Каталонии их громила «Бавария» в Лиге чемпионов. Именно поединком бывшего клуба должен вдохновляться Анчелотти, если хочет попасть в финал Кубка Короля. А Хави будет помогать наличие хребта у «Барселоны». Выручала реакция тер Штегена, сила Араухо, опыт Бускетса и класс Левандовского. Странно, что они вылетели от МЮ из Лиги Европы, если судить по цифрам и именам.

Ориентировочный состав «Барселоны» (4-3-3): тер Штеген – Роберто (Араухо), Кунде, Араухо (Алонсо), Бальде – Гави, Бускетс, Кессье – Рафинья, Левандовски, Фати.

О «Реале»

- Вылететь от «Челси» непросто. А вот проиграть «Баварии» или «Манчестер Сити» — раз плюнуть. Анчелотти будет сложно попасть в финал Лиги чемпионов. Если вылетят сегодня от каталонцев, то могут остаться без свежих трофеев. Карло покинет Мадрид, это уже очевидно, но хотел бы оставить следующему тренеру «Реала» команду в приличном состоянии.

- У «сливочных» нет Рюдигера и Менди из-за травм, но Алаба и Милитао – опытные и квалифицированные защитники, как и Карвахаль с Начо. Фернандес готов закрыть любую позицию в обороне. В последних семи матчах «Реал» пропустил от «Атлетико», «Барселоны» и «Эспаньола», но видели «сухари», хотя чаще веселье – верный спутник обороны Куртуа.

- Анчелотти важно, что в полном здравии Бензема. Карим сделал хет-трик в предыдущем матче, превзошел Ди Стефано и Рауля. Против «Барселоны» не отличался, но может исправить это недоразумение сегодня. Анчелотти тестировал схему «4-2-3-1» на всякий случай. А еще дал отдых Модричу и Карвахалю, понимая, что их опыт может пригодиться сегодня. Впрочем, Васкес и Камавинга тоже умеют играть на флангах.

- «Реал» заходит в любимую фазу сезона. Они привыкли выходить на пик формы ближе к концу, ведь так правильно и удобно для клуба с большими трофеями. Понятно, что феерии нет, зато есть безумный талант молодых бразильцев, класс полузащитников и сила форвардов. Варианты остались в центре – Камавинга или Тчуамени, и на флангах обороны. От Куртуа сегодня тоже многое зависит, лучше ему от Левандовского не пропускать.

Ориентировочный состав «Реала» (4-3-3): Куртуа – Васкес (Карвахаль), Милитао, Алаба, Камавинга (Начо) – Кроос, Тчуамени, Модрич – Асенсио (Родриго), Бензема, Винисиус.

О противостоянии

- Важная деталь, что в Кубке Испании отменено правило выездного гола, как в еврокубках. То есть даже если «Реал» выиграет 2:1, то будет овертайм. «Барселоне» нельзя уступать, Анчелотти нельзя играть вничью, не говоря о поражении. «Мадрид» вдохновляется победой 3:1 в чемпионате в первом круге, но после этого уступали каталонцам в трех разных турнирах. И до этого тоже были поражения, в том числе, разгром 0:4.

- Этот матч становится важнее из-за чемпионата Испании. Там «Барселона» опережает «Реал» на двенадцать пунктов, борьба за титул де-факто завершена. А де-юре будут разбираться с выплатами от «Барселоны» одному из руководителей арбитров Негрейре. Каталонцы в ответ вложились в кампанию по дискредитации Тебаса. Но не забываем о реакции УЕФА. Чеферин может выбросить «Барселону» из ЛЧ. Хави, чтобы сохранить перспективную команду, нужно побеждать «Реал» всюду, где могут.

- Любопытный факт о «Реале»: они очень слабо выступают в Кубке Короля. Сапожник без сапог, если помнить, что слово «реал» значит, в том числе, «королевский». Последний раз выигрывали в 2014 году, а в финале уступали десять лет назад. После этого как отрезало. Но сегодня такой соперник, что поражение «сосьос» не примут. Решающий матч пройдет на фоне скандала, когда Перес и Лапорта снова враги, Тебас и Рубиалес пойдут выяснять отношения в суд. Победа нужна обеим сторонам. Тем более, соперник по финалу – «Осасуна», так что сегодня определится явный фаворит Кубка.

Прогноз «Соккер.ру»: «Барселоне» намного проще, невзирая на кадровые лишения. У тер Штегена успешная линия защиты. Поражения от МЮ и «Альмерии» перекрыли новыми победами. Допустим сегодня ничью с голами в пользу каталонцев.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 17:48
редкий случай, когда результат не сильно важен
shlomo2
shlomo2
вчера в 15:55
По всей видимости, не возникнет и здесь особых проблем с личной результативностью у умелых и дорогущих футболистов Барселоны. Которые, по крайней мере, на уж один забитый гол тут просто обязаны сподобиться. Абсолютно смело руководствуясь при этом статистикой последних свиданий с Реал Мадридом, ведь Барса пробивает защиту "галактикос" уже на протяжении 10-ти рандеву кряду!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 15:19
Буду ждать доп время !
Elliada
Elliada
вчера в 14:11
Прогнозы Соккера сбываются ровным счетом наоборот.
Гость
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