Холанд против «Баварии», а Бензема против «Челси». Лига чемпионов в ожидании сенсаций

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сегодня, 10:30

Любимый турнир возвращается.

11 апреля. «Манчестер Сити» — «Бавария»

Играли только на групповом этапе, всегда обменивались победами, ничьих не было. Гвардиола тренировал «Баварию», хотя прошло немало лет. Хосепу не удалось выйти с немцами в финал Лиги чемпионов. Тухель побеждал «Манчестер Сити» в финале турнира с «Челси», этот успех намного свежее. Холанд с его безумным темпом набрал 30 голов в АПЛ и две сотни за карьеру. Эрлингу всего 22 года, но у него за плечами семь поединков против «Баварии», в которых норвежец забил 5 мячей и сделал 1 ассист. Но в Дортмунде не был окружен такими сильными напарниками, как в Манчестере, где есть Де Брюйне, Бернарду и Грилиш. Нет в этой паре явного фаворита, но важен вопрос надежности немецкой защиты. Де Лигт в ударной форме, но Зоммер и компания обязательно оставят Холанду момент. Реализует – англичане пройдут дальше по сумме двух матчей. А если нет, то Мане, Мюллер и Мусиала покажут себя.

11 апреля. «Бенфика» — «Интер»

Знаем, что есть разница в часовых поясах. Но зачем ставить два матча на один слот? Учитывая то, как португальцы с итальянцами работают, они легко могут один вечер на месяц уйти с работы пораньше. Понятно ведь, что подавляющее большинство зрителей увидит лишь игру в Манчестере, хотя поединок в Лиссабоне тоже интересный. Здесь нельзя угадать победителя сразу, хотя можно поставить на талантливых игроков «Бенфики» как ведущих в паре. Роджер Шмидт получил исторический шанс завести «орлов» в полуфинал Лиги чемпионов. У Индзаги та же задача. Португальцы в лучшей форме – до поражения от «Порту» на выходных у них было восемь побед подряд. У «Интера» наоборот 1 победа в 8 последних матчах, кризис. Хватают красные карточки, нервничают. Зато прошли в марте как раз «Порту» в Лиге чемпионов. А «Бенфика» выбила в Лигу Европы «Ювентус» осенью. Классная пара, где многое зависит от скорости атак португальцев. И от того, не испортили ли поражения отношения футболистов «нерадзурри» и тренера Индзаги.

12 апреля. «Милан» — «Наполи»

Через неделю на «Сан-Сиро» будет ответный поединок «Интера». А пока поле чуть свежее, его истопчут подопечные Спаллетти. Причем забавно, как в каждой паре переплетаются судьбы футболистов, наставников и целых клубов. Тренер «Наполи» предупреждал после жеребьевки, что не стоит недооценивать «россонери». И получили разгром 0:4 на прошлой неделе в Неаполе с дублем Леау и игрой Салемакерса в стиле Марадоны. После этого команда Спаллетти сумела выжать победу против «Лечче», но Пиоли уже получил аргументы в пользу полуфинала Лиги чемпионов с участием «Милана». Это в Серии А команда Кварацхелии и Осимхена – явный фаворит с огромным отрывом от «Лацио». А в еврокубках свой путь у каждого участника. «Милан» это знает лучше всех. В год нового финала в Стамбуле можно помечтать о прорыве, который сами от себя не ждали, ведь даже «Тоттенхэм» прошли с помощью Конте и его предсказуемых бывших подопечных.

12 апреля. «Реал» — «Челси»

Если смотреть на игру бывшей команды Поттера и котенка, которого мучает Боэли, то можно сразу отправлять Анчелотти в полуфинал. Особенно с учетом мощной игры Бензема и Винисиуса против «Барселоны». Но если вспомнить, что «Реал» не обыгрывал «Бетис», проигрывал «Вильярреалу» и несколько раз до разгрома в открытой игре уступал «блаугранас» Хави. То есть команде, которая не может выйти в финал Лиги Европы. Так что все не так весело и просто для Бензема. Конечно, Карим, Лука и Тибо считают, что пройдут «Челси». Иначе быть не может. Они оставили позади «Ливерпуль», где больше старых работающих игровых связей. Однако действующий победитель Лиги чемпионов одновременно мощный и нестабильный, поскольку активно меняется. Дело не только в Камавинге слева, в усталости ветеранов в центре, потере Каземиро и мелких травмах Бензема, которые мешали французу раньше. Дело также в понимании, что Анчелотти уходит. А «Челси» Лэмпарда нечего терять. Пусть играют чаще всего неправильно и ужасно, если дадут бой в Мадриде, то эта пара не уступит по увлекательности остальным. Особенно если Канте и Фернандес смогут провести матчи в центре поля на уровне чемпионов мира, коими являются. Это матч двух последних победителей Лиги чемпионов, не стоит забывать.

Гарантированы большие матчи и неожиданный финалист

В каждом из первых поединков стадии существует риск увидеть разведку без риска. Но одновременно из восьмерки только у «Челси» нет центральных нападающих мирового уровня, то есть хватит одной атаки для гола. С «Боруссией» Дортмунд англичане пробовали переключиться, оставив позади кошмары АПЛ . «Интер» тоже ищет в Лиге чемпионов отдушину, хотя не играет на своих предельных скоростях, и уж точно не работает в защите так, как раньше. Хотя одна часть сетки – Гвардиола против тройки тренеров «Челси», намного представительнее второй, в итальянских разборах тоже есть своя прелесть.

Как и в истории «Бенфики», которая попытается выйти в финал в год, когда руководство клуба подозревают в договорных матчах. Итальянцы такие скандалы оставили в прошлом, но у каждого теперь есть большая мечта. Индзаги, Пиоли и Спаллетти проснулись сегодня с мыслью, что у них появился реальный шанс выйти в финал Лиги чемпионов. Внутри итальянской тройки каждый обыгрывал каждого в прошлом, нет фаворита. «Бенфика», дважды набрала по три очка против «Ювентуса», в себе тоже не сомневается. На подобной стадии есть новички и опытные мастера, но нет случайных пассажиров.