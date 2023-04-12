«Ювентус» – «Спортинг» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 10:00

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Европы «Ювентус» – «Спортинг», который состоится 13 апреля 2023 года

«Ювентус»

«Ювентус» после штрафа на 15 очков в Серии А выступает достаточно сплоченно, но шансов на Лигу Чемпионов практически не имеет. Таким образом, Лига Европы – единственный путь, который может привести «старую синьору» к желаемой цели. Тем не менее, «Спортинг» является серьезным соперником, который в прошлом раунде выбил действующего лидера АПЛ . Матч обещает быть интересным и напряженным до самой последней минуты.

8 апреля «Ювентус» проиграл на везде «Лацио» (1:2), а четвертого числа разошелся миром с «Интером» (1:1) в кубке Италии.

«Спортинг»

«Лиссабонские львы» не лучшим образом провели сезон во внутреннем первенстве и давно лишился шансов на чемпионство. Тем не менее, «Спортинг» может выстрелить в Лиге Европы, так как коллектив очень мотивирован, что доказал в предыдущих раундах. Гостям очень важно не провалиться в первом матче в Турине и перенести решение вопроса о победителе уже на свой стадионе, где при поддержке трибун будет однозначно легче.

9 апреля «Спортинг» обыграл на выезде «Каса Пиа» (4:3), а пятого числа не смог додавить «Жил Висенте» (0:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ювентус» – 1.8

Ничья – 3.45

Победит «Спортинг» – 4.8

Статистика

«Ювентус» выиграл семь из десяти последних матчей при двух поражениях

«Спортинг» не проигрывает уже девять выездных поединков подряд

Оба матча между клубами завершились исходом «обе забьют»

Семь из десяти домашних матчей туринского клуба завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на исход «обе забьют», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.12. Предполагаем, что матч будет достаточно зрелищным, а команды смогут реализовать минимум по одному своему моменту у ворот соперника.