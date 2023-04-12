«Ювентус» – «Спортинг» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Европы «Ювентус» – «Спортинг», который состоится 13 апреля 2023 года
«Ювентус»
«Ювентус» после штрафа на 15 очков в Серии А выступает достаточно сплоченно, но шансов на Лигу Чемпионов практически не имеет. Таким образом, Лига Европы – единственный путь, который может привести «старую синьору» к желаемой цели. Тем не менее, «Спортинг» является серьезным соперником, который в прошлом раунде выбил действующего лидера АПЛ. Матч обещает быть интересным и напряженным до самой последней минуты.
8 апреля «Ювентус» проиграл на везде «Лацио» (1:2), а четвертого числа разошелся миром с «Интером» (1:1) в кубке Италии.
«Спортинг»
«Лиссабонские львы» не лучшим образом провели сезон во внутреннем первенстве и давно лишился шансов на чемпионство. Тем не менее, «Спортинг» может выстрелить в Лиге Европы, так как коллектив очень мотивирован, что доказал в предыдущих раундах. Гостям очень важно не провалиться в первом матче в Турине и перенести решение вопроса о победителе уже на свой стадионе, где при поддержке трибун будет однозначно легче.
9 апреля «Спортинг» обыграл на выезде «Каса Пиа» (4:3), а пятого числа не смог додавить «Жил Висенте» (0:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Ювентус» – 1.8
- Ничья – 3.45
- Победит «Спортинг» – 4.8
Статистика
- «Ювентус» выиграл семь из десяти последних матчей при двух поражениях
- «Спортинг» не проигрывает уже девять выездных поединков подряд
- Оба матча между клубами завершились исходом «обе забьют»
- Семь из десяти домашних матчей туринского клуба завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на исход «обе забьют», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.12. Предполагаем, что матч будет достаточно зрелищным, а команды смогут реализовать минимум по одному своему моменту у ворот соперника.