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«Ювентус» – «Спортинг» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 10:00
«Ювентус» – «Спортинг» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Европы «Ювентус» – «Спортинг», который состоится 13 апреля 2023 года

«Ювентус»

«Ювентус» после штрафа на 15 очков в Серии А выступает достаточно сплоченно, но шансов на Лигу Чемпионов практически не имеет. Таким образом, Лига Европы – единственный путь, который может привести «старую синьору» к желаемой цели. Тем не менее, «Спортинг» является серьезным соперником, который в прошлом раунде выбил действующего лидера АПЛ. Матч обещает быть интересным и напряженным до самой последней минуты.

8 апреля «Ювентус» проиграл на везде «Лацио» (1:2), а четвертого числа разошелся миром с «Интером» (1:1) в кубке Италии.

«Спортинг»

«Лиссабонские львы» не лучшим образом провели сезон во внутреннем первенстве и давно лишился шансов на чемпионство. Тем не менее, «Спортинг» может выстрелить в Лиге Европы, так как коллектив очень мотивирован, что доказал в предыдущих раундах. Гостям очень важно не провалиться в первом матче в Турине и перенести решение вопроса о победителе уже на свой стадионе, где при поддержке трибун будет однозначно легче.

9 апреля «Спортинг» обыграл на выезде «Каса Пиа» (4:3), а пятого числа не смог додавить «Жил Висенте» (0:0).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Ювентус» – 1.8
  • Ничья – 3.45
  • Победит «Спортинг» – 4.8

Статистика

  • «Ювентус» выиграл семь из десяти последних матчей при двух поражениях
  • «Спортинг» не проигрывает уже девять выездных поединков подряд
  • Оба матча между клубами завершились исходом «обе забьют»
  • Семь из десяти домашних матчей туринского клуба завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на исход «обе забьют», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.12. Предполагаем, что матч будет достаточно зрелищным, а команды смогут реализовать минимум по одному своему моменту у ворот соперника.

Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 10:11
Победа команды хозяев поля где обе команды забьют и тотал больше 2,5 в этом матче. Удачи
Гость
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