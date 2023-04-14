Хосе Леандро Андраде: мама его родила точно не в понедельник

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сегодня, 11:28

Для того, чтобы полноценно окунуться в предлагаемый материал — не поленитесь для разгона прочитать первую мою статью, посвящённую Хосе Леандро Андраде.

За период интенсивного сбора информации о великом уругвайце — а это и недели ещё не прошло — я насобирал уже 5 вариантов сравнительно правдоподобных вариантов дат его рождения.

Начну из далека.

В 1962 году в городе Сальто, где родился великий футболист, вышел альбом о земляках под названием «Сальто: голос земли и человека». На 307 странице этого альбома была статья об Андраде с рассказом о его биографии. Статья называлась «Рождённый в Качимбе, ослепивший Париж». В первом же абзаце названа дата его рождения, 1 октября 1901 года. Напоминаю, это публикация 60-летней давности. Вот фрагмент той статьи:

На рубеже 20 и 21-го столетий вышла Полная энциклопедия футбола (Ultime Ecyclopedia of Soccer) с предисловием Гари Линекера. На обложке была надпись «Полностью переработано и уточнено».

На стр.126 данной энциклопедии дана коротенькая статья о Хосе Леандро Андраде (без фото):

Сразу бросается в глаза, что «уточнили» дату рождения кардинально — залезли уже в век 19-й, и фигурирует 20 ноября. Тут же замечу, что официально Хосе Андраде сыграл за сборную Уругвая 33 матча против сборных других стран, плюс 3 игры против клубов и составных команд (согласно сайту AUF). Сайт rsssf говорит о 34 матчах. Но многие источники указывают именно 41 матч, как в вышеприведённой энциклопедии. Забил он, кстати, за сборную всего 1 гол.

В упоминавшейся в первой статье книге биографа Франклина Моралеса Andrade: el rey negro de París на разных страницах даны две разные даты рождения Андраде:

На стр.12 книги речь о рождении 1 октября 1901 года, в 3 часа утра.

На стр. 26 речь о 3 октября (dia tres) 1901, но также в 3 часа утра.

Про 98 лет видите фразу во фрагменте на стр.12? Это как раз про знатока чёрной магии, раба из экваториальной Африки, сбежавшего из Бразилии в Уругвай, который и усыновил будущего футболиста немногим после его рождения. Подробности см. в первой статье.

На сайте уругвайской ассоциации (AUF) фигурирует дата 3 октября 1901:

Во многих версиях википедии (на разных языках, то есть) дата рождения указана 22 ноября 1901 года.

На сайте olympedia, к примеру, дана дата рождения 22 ноября 1901 г., но в конце статьи приписочка — датой рождения также считается 3 октября 1901 года. Незатейливо: кем-то считается, архивных документов не существует в природе…

А вот на другом сайте нашёлся и такой вариант:

С этим получается уже 5 вариантов.

В 2016 году (!!!) в родном городе Хосе Леандро Андраде, в городе Сальто, открыли памятную доску в честь выдающегося земляка афро-уругвайца. Вот эта доска:

Хотя на дворе 21-й век в разгаре, но 22 ноября даже на мемориальной доске. На днях зашёл на сайт администрации города Сальто, спросил о доске и о точной дате рождения их земляка. Ответ пришёл быстро — 1 октября 1901 года. Впрочем, мы уже читали об этом в первой статье в архивном документе о крещении 8-месячного Хосе Леандро в июле 1902 года.

Пять разных дат, разных годов. В 1898 г. 20 ноября было воскресенье. В октябре 1901 г. 1-го числа был вторник, 3-го четверг. В ноябре того же 1901 г. 20-го числа была среда, ну, а 22-го, понятно, пятница. Почти всё перебрали. Но понедельника точно не было!

В одном из видео, посвящённом Хосе Андраде, была показана часть старой газеты, в которой есть фотография матери Андраде.

Показано то фото не полностью, голов взрослых не видно, у женщины в центре нижняя часть лица немного видна. Фото с подписью, почти читаемой. Видно, что мать не была чернокожей. Это весьма редкое фото, в какой газете — не уточнялось. Похоже, это всё, что осталось на фото о родителях игрока:

Напомним, что мать Андраде была аргентинкой.

В начале 1928 года, а именно 7 января, состоялась регистрация брака 26-летнего Хосе Леандро Андраде с 21-летней Розой Франколини (или Франколино, как указано в ещё одной книге об Андраде). Роза была также аргентинкой, жили они в Монтевидео на улице Мальдонадо в доме 794.

В первой статье говорилось о просто выдающихся музыкально-танцевальных способностях Хосе Леандро. Вот подобралось на эту тему несколько фотографий разных лет, эти фото редко где публикуются:

Это фото взято из видео.

На другом фото — скорее всего 1950 год, на праздновании победы Уругвая в Кубке мира.

Ранее было групповое фото в этом же костюме, с тем же барабаном.

В июле 1957 года в журнале Mundo Uruguayo #1995 была опубликована статья о знаменитых чернокожих уругвайских футболистах. В статье даны фото 5 игроков, из них двое с фамилией Андраде, два чемпиона мира, дядя и племянник, Хосе Леандро и сын его сестры Виктор, чемпион мира 1950 года.

Почему-то в той статье в Mundo Uruguayo #1995 не нашлось фото Исабелино Градина, напарника Хуана Дельгадо в сборной Уругвая в 1916 году.

Летом 1957 г. Хосе Леандро Андраде, хочется верить, жил уже не в каком-то подвале, а в приюте. Как пишут по-испански — sanatorio.

Но болезни навалились на него. Вариантов, от какой болезни скончался в итоге Андраде, не меньше, чем вариантов его дат рождения.

Туберкулёз, сифилис, алкоголизм (что не исключает и их комбинацию) — чего только не пишут. Его дочь показывала журналисту медицинскую книжку отца. Ни о каком сифилисе речи нет. Умер он от инсульта.

На годовщину смерти у его могилы собрались жившие тогда чемпионы Олимпиад в Париже и Амстердаме, и чемпионы мира 1930 года:

А вот с датой смерти Хосе Леандро тоже не всё однозначно.

Сначала — просто бред какой-то. На испаноязычном сайте, да ещё связанном с Уругваем, в статье про Хосе Леандро Андраде написано, что он скончался 3 октября 1954 года. Не буду приводить даже, хотя этот сайт есть в перечне ссылок в статье об игроке на одном из языков в википедии.

В книге Франклина Моралеса о смерти Хосе Андраде есть такой фрагмент:

Тут и про sanatorio, и о невосполнимой утрате. Прощание с покойным будет по адресу Монтевидео, улица Yi дом 1076. Этот адрес мы ещё вспомним. Это написала газета El Dia уже в выпуске 4 октября 1957 года.

На другой странице книги сообщение газеты El Debato от 5 октября о смерти футболиста.

Но как могла газета написать 4 октября о смерти человека, который по всем данным умер 5 октября?

В Уругвае было одно официальное издание, в котором публиковались все правительственные документы, а также сообщения о предстоящих или состоявшихся бракосочетаниях. И публиковались официальные данные об умерших людях на каждую конкретную дату. Издание это называлось Diario Oficial Uruguay. Вот и фрагмент из этого издания в октябре 1957 года:

Именно 4 октября 1957 г. умер в возрасте 56 лет великий игрок Хосе Леандро Андраде, умер в приюте Пиньеро-дель-Кампо. Но многие, почти все источники уверяют сегодня, что смерть наступила 5 октября 1957 года.

А улица Yi 1076 встречалась в сообщении в том же издании в августе 1950 года: женился 23-летний Виктор Родригес Андраде, племянник великого Андраде. А адрес у племянника был именно Yi 1076, ведь там жила его мать, сестра Хосе Леандро, Анастасиа. Кстати, она была на 4-5 лет старше Хосе Леандро.

В биографии Хосе Леандро Андраде есть момент, когда мать с детьми перебралась из Сальто в Монтевидео. Жили они у тёти. Чья это была тётя — совершенно не понятно, вероятно какая-то аргентинская родственница матери.

По документам у Хосе Леандро Андраде было две дочери. В феврале 1927 вне брака родилась Ирма. В свидетельстве о её крещении сказано, что она hija natural de Jose L. Andrade. Он сам был hijo natural (внебрачный сын), его дочь также родилась вне брака. Кстати, это совсем не исключает биологическое отцовство. Но вот с 98-летним чернокожим беглым рабом, якобы отцом Хосе Леандро, в этом деле есть сомнения.

Вторая дочь Нелли Тереза родилась в 1932 в браке. Кто из дочерей искал документы отца для журналистов сказать затруднительно.

Пару слов о травме, полученной Хосе Андраде в полуфинале Олимпиады 1928. На обоих фото перед финалом с Аргентиной (было два матча, считая переигровку) на лице Хосе Андраде нет видимых следов последствия удара головой о стойку ворот. Последствия скажутся, видимо, позднее.

Старые газеты и журналы содержат достоверную информацию о датах жизни великого чернокожего уругвайца. Игорь Гольдес, автор статьи «Футболист-танцовщик» о Хосе Леандро Андраде, сообщил, что основные сведения об игроке больше 20 лет назад он почерпал из аргентинских журналов El Grafico ещё более ранних годов выпуска. И тогда всё было правильно:

Хосе Леандро Андраде родился 1 октября 1901 г., умер 4 октября 1957 года. Откуда взялись теперешние даты его жизни во всяческих википедиях, и обе неправильные? — этот вопрос на совести тех, кто наплевательски относится к истории.