Сборная СССР на ЧМ-62: два десятка фото Льва Яшина и Игоря Нетто во время мундиаля

вчера, 19:47

Вполне допускаю, что видео в youtube о пребывании игроков сборной СССР в чилийской Арике в мае-июне1962 вы ни разу не видели. Да и до указанного ресурса сейчас достучаться непросто. Поэтому предлагаю несколько стоп-кадров из двух видео из 1962 года.

Одно видео называется Церемоня открытия. Но это не открытие мундиаля, а торжественный церемониал, проведённый в Арике перед началом турнира. Я уже рассказывал о возложении советской делегацией венка к монументу генерала О’Хиггинса в Арике.

На видео запечатлены шеренги игроков Югославии, Колумбии и Уругвая на этом церемониале. Нашу шеренгу не засняли на видео. Но вот само возложение венка запечатлели.

Лев Яшин и Игорь Нетто выполнили этот ритуал. На кадрах вы увидите фото- и видеокорреспондентов, а также почётный караул у монумента. После возложения всеми делегациями венков около сотни чилийских военных прошли строевым шагом мимо шеренг с футболистами.

Второй фрагмент отражает тренировку советских футболистов в Арике. Остановимся на кадрах с участием Льва Яшина и Игоря Нетто. Понятно, что особое внимание фоторепортёров было приковано к воротам, в которых выполнял вратарские приёмы Лев Яшин. Не все кадры совершенно чёткие, но учитывайте, что это стоп-кадры.

Игорь Нетто, капитан сборной СССР , перед камерой выполнял разминку, упражнение скручивание корпуса.

Ну, а Льву Яшину партнёры пробивали по воротам в присутствии чуть ли не во вратарской площади стайки репортёров. А кто-то разлёгся в непринуждённой позе прямо за воротами.