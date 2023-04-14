«Тоттенхэм» – «Борнмут»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 18:34

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Тоттенхэм» – «Борнмут», который состоится 15 апреля 2023 года

«Тоттенхэм»

«Шпоры» в чемпионате Англии входят в пятёрку самых сильных команд Премьер-лиги. В пяти крайних матчах «лилово-белые» не уступают своим соперникам. Ничейным исходом завершилась гостевая игра в Саутгемптоне с местными «святыми» (3:3). «Тоттенхэм» упустил победу в матче, пропустив пару голов под конец поединка. Миром разошлись «шпоры» с «синими» в матче 29-го тура чемпионата Англии.

На прошлых выходных «лилово-белые» со счётом 2:1 взяли верх над «Брайтоном».

«Борнмут»

«Вишни» на текущий момент в Премьер-лиге находятся на пятнадцатой строчке турнирной таблицы. Рассмотрим недавние футбольные поединки с участием «чёрно-красных». С разницей в один гол «Борнмут», пропустив первым, обыграл «дачников» из Фулема в матче 29-го тура чемпионата Англии. 4 апреля «вишни» дома проиграли в сухую «Брайтону».

В прошлом туре Премьер-лиги «чёрно-красные» на выезде с минимальным счётом обыграли «лисов» из Лестера.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Тоттенхэм» – 1.48

Ничья – 4.70

Победит «Борнмут» – 6.60

Победит «Тоттенхэм» с форой -1.5 – 2.25

Обе забьют — нет – 1.99

Обе забьют — да – 1.85

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.67

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.21

Статистика

Исходом тотал больше 4.5 голов за игру завершились три личных матча команд из пяти последних

Из десяти крайних матчей «шпоры» проиграли в трёх поединках

За тот же период «вишни» уступили в пяти встречах.

Прогноз

На победу команды «Тоттенхэм» с форой -1.5 гола компания Pinnacle предлагает коэффициент 2.25. «Шпоры» в крайней очной встрече выиграли у «Борнмута» на их поле. В предстоящем матче дома «лилово-белые» возьмут верх над «вишнями» с разницей в пару мячей.