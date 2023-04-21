Soccer.ru
ГлавнаяБлогиАналитика от БК Pinnacle

«Осер» -«Лилль» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 22:44
«Осер» -«Лилль» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Осер» -«Лилль», который состоится 22 апреля 2023 года

«Осер»

«Осер» выиграл три последних матча в чемпионате Франции и это помогло команде немного подтянуться выше по турнирной таблице. Сейчас коллектив занимает 14 место с 32 баллами и отстает от ближайшего соперника на пять пунктов. В матче с более сильным соперником на своем поле хозяева могут побороться за очки за счет грамотной и аккуратной игры в обороне. Матч обещает быть интересным и держать интригу до финального свистка.

16 апреля «Осер» минимально обыграл «Нант» (2:1), а девятого апреля команда без проблем разобралась с «Аяччо» (3:0).

«Лилль»

«Лилль» стабильно проводит последние матчи в Лиге 1 и почти не проигрывает. Команда борется за попадание в еврокубки и на данный момент занимает пятое место с 55 баллами в активе. В игре с «Осером» подопечным Пауло Фонсеки следует серьезно относиться к сопернику, ведь он набрал максимум очков в трех последних матчей. Матч не будет простым ни для одной из команд, что делает его еще интереснее.

16 апреля «Осер» вырвал победу у «Монпелье» (2:1), а восьмого числа минимально проиграл на выезде «Анже» (0:1).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Осер» – 4.9
  • Ничья – 3.9
  • Победит «Лилль» – 1.7

Статистика

  • «Лилль» проиграл три из десяти последних матчей во всех турнирах
  • «Осер» не проигрывает на своем стадионе уже четыре матча подряд
  • «Лилль» выиграл три из пяти последних матчей у «Осера» при двух ничьих
  • Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на тотал больше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.9. Команды много забивают друг другу в личных встречах, и вероятнее всего, в этот раз зрители также увидят результативный поединок.

Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 23:20
Победа команды гостей и тотал больше 2,5 в этом матче. Удачи
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 