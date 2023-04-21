«Осер» -«Лилль» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

1682106298

вчера, 22:44

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Осер» -«Лилль», который состоится 22 апреля 2023 года

«Осер»

«Осер» выиграл три последних матча в чемпионате Франции и это помогло команде немного подтянуться выше по турнирной таблице. Сейчас коллектив занимает 14 место с 32 баллами и отстает от ближайшего соперника на пять пунктов. В матче с более сильным соперником на своем поле хозяева могут побороться за очки за счет грамотной и аккуратной игры в обороне. Матч обещает быть интересным и держать интригу до финального свистка.

16 апреля «Осер» минимально обыграл «Нант» (2:1), а девятого апреля команда без проблем разобралась с «Аяччо» (3:0).

«Лилль»

«Лилль» стабильно проводит последние матчи в Лиге 1 и почти не проигрывает. Команда борется за попадание в еврокубки и на данный момент занимает пятое место с 55 баллами в активе. В игре с «Осером» подопечным Пауло Фонсеки следует серьезно относиться к сопернику, ведь он набрал максимум очков в трех последних матчей. Матч не будет простым ни для одной из команд, что делает его еще интереснее.

16 апреля «Осер» вырвал победу у «Монпелье» (2:1), а восьмого числа минимально проиграл на выезде «Анже» (0:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Осер» – 4.9

Ничья – 3.9

Победит «Лилль» – 1.7

Статистика

«Лилль» проиграл три из десяти последних матчей во всех турнирах

«Осер» не проигрывает на своем стадионе уже четыре матча подряд

«Лилль» выиграл три из пяти последних матчей у «Осера» при двух ничьих

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на тотал больше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.9. Команды много забивают друг другу в личных встречах, и вероятнее всего, в этот раз зрители также увидят результативный поединок.