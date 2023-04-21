«Осер» -«Лилль» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Осер» -«Лилль», который состоится 22 апреля 2023 года
«Осер»
«Осер» выиграл три последних матча в чемпионате Франции и это помогло команде немного подтянуться выше по турнирной таблице. Сейчас коллектив занимает 14 место с 32 баллами и отстает от ближайшего соперника на пять пунктов. В матче с более сильным соперником на своем поле хозяева могут побороться за очки за счет грамотной и аккуратной игры в обороне. Матч обещает быть интересным и держать интригу до финального свистка.
16 апреля «Осер» минимально обыграл «Нант» (2:1), а девятого апреля команда без проблем разобралась с «Аяччо» (3:0).
«Лилль»
«Лилль» стабильно проводит последние матчи в Лиге 1 и почти не проигрывает. Команда борется за попадание в еврокубки и на данный момент занимает пятое место с 55 баллами в активе. В игре с «Осером» подопечным Пауло Фонсеки следует серьезно относиться к сопернику, ведь он набрал максимум очков в трех последних матчей. Матч не будет простым ни для одной из команд, что делает его еще интереснее.
16 апреля «Осер» вырвал победу у «Монпелье» (2:1), а восьмого числа минимально проиграл на выезде «Анже» (0:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Осер» – 4.9
- Ничья – 3.9
- Победит «Лилль» – 1.7
Статистика
- «Лилль» проиграл три из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Осер» не проигрывает на своем стадионе уже четыре матча подряд
- «Лилль» выиграл три из пяти последних матчей у «Осера» при двух ничьих
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на тотал больше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.9. Команды много забивают друг другу в личных встречах, и вероятнее всего, в этот раз зрители также увидят результативный поединок.