У «Баварии» Тухеля пять неудач в семи матчах. Ужасная серия в пользу Дортмунда

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Кана и Салихамиджича пора уволить?

1 апреля. «Бавария» — «Боруссия» Дортмунд – 4:2

Тухель пришел, чтобы подхватить команду, которая выиграла восемь из восьми матчей в Лиге чемпионов. Старт получился удачным, обыграли конкурента в Бундеслиге. Но успех против «Боруссии» Дортмунд отвлек. А дальше сказалось отсутствие знаний Томаса о новом коллективе. Не стоит забывать, что Нагельсманн проиграл красавцу Хаби Алонсо. Наставник «Байера» вышел в полуфинал Лиги Европы, а не только улучшил положение в Бундеслиге. Алонсо обыграл «Баварию», которая согнала злость на «шмелей». Но фаворит на первое апреля собрал три поражения и семь ничьих в Бундеслиге. Результаты не были идеальными до Тухеля, ведь были промахи с трансферами.

4 апреля. «Бавария» — «Фрайбург» — 1:2

Вылетели из Кубка Германии. Штрайх работает в «Фрайбурге» 28 лет. Из них двенадцать трудится главным тренером. Ему было проще в кубковом матче найти правильные слова, чем Тухелю, которого многие футболисты «Баварии» видели лишь по телевизору. Поскольку у фаворита и раньше проскакивал грех недооценки соперников, то даже сильный «Фрайбург» — пятую команду в чемпионате Германии, не сумели разобрать на молекулы, чтобы понимать ее природу в Кубке. Соперник сыграл без мяча, но смотрим на удары в створ – 4:4. Матч свелся к реализации, и Зоммер пропустил на гол больше.

8 апреля. «Фрайбург» — «Бавария» — 0:1

Без спасительного удара де Лигта «Бавария» осталась бы с одной победой в семи последних матчах. Невзирая на эксперименты Тухеля, не пошла легкая результативная игра. Павар отработал в центре обороны. Киммих сыграл единственного центрального полузащитника. Гнабри вышел на острие. У «Баварии» было предсказуемое преимущество по владению, передачам, точности и так далее. Но когда реализовываешь 1 удар в створ из 8, имея 18 выстрелов из пределов чужой штрафной, то надо задуматься об эффективности своей команды. Особенно если впереди такой соперник, как «горожане».

11 апреля. «Манчестер Сити» — «Бавария» — 3:0

Впервые за восемь лет «Баварию» разгромили в плей-офф Лиги чемпионов. В прошлый раз коллектив, который крупно обыграл немецкий гранд, выиграл Лигу чемпионов, речь о «Барселоне» Луиса Энрике. Месть каталонцам была страшной, но вот с другими знакомыми, Гвардиолой и Холандом, не справились. Разумеется, увидели грубые персональные ошибки. Но грамотнее отметить, насколько неудачно Тухель выбрал тактику на выездной поединок плей-офф. По явным голевым моментам счет 4:1 в пользу англичан. У Гвардиолы были переходы между «4-1-4-1» и «3-2-4-1», а «Бавария» заиграла по схеме «4-2-2-2». В результате получила порку, а потом драку, ведь Мане напал на Сане. Тоже звоночек. У тренера, который понял новый коллектив, нет таких конфликтов во время «медового месяца».

15 апреля. «Бавария» — «Хоффенхайм» — 1:1

Осеклись после разгрома в Манчестере, хотя опять была игра в одни ворота – 22:4 по ударам, 8:1 по метким выстрелам. У «Хоффенхайма» не было явных голевых моментов. Видим паттерн для середняков. Спокойно отдают «Баварии» мяч, ведь видят, что у Тухеля нет связи с командой. Попытка наставника доверять до конца Упамекано не сработала. Ставку на Зоммера сделали вынуждено. Но Янн не второй Нойер по важности и фактуре. В результате даже скромный «Хоффенхайм», который близко к зоне вылета, после короткой удачной серии в чемпионате нашел повод для ничьей в Мюнхене. В середине апреля Тухель отдал два очка из трех, которые забрал у «Боруссии» Дортмунд.

19 апреля. «Бавария» — «Манчестер Сити» — 1:1

Когда команда настолько мощная, как «Бавария», то всегда можно помечтать о камбэке. Но статистика плей-офф ЛЧ неумолимая, даже два мяча отыгрывали редко. Перед матчем Мюллер и его коллеги хорохорились, но Гвардиолу скорость их игры не впечатлила. «Манчестер Сити» гнет свою линию со Стоунзом в опорной зоне, центральными защитниками во всю ширину обороны и тяжелым, высоким атакующим блоком из техничных ребят, которые умеют плести кружева и разрезать ткань чужой защиты «Бавария» пропустила первой, когда Холанд обыграл Упамекано. Ответный мяч Киммиха уже ничего не изменил. Кстати, даже англичане в гостях отдали Тухелю мяч, не переживая, что рациональный подход после разгрома может обречь на страдания в Мюнхене.

22 апреля. «Майнц» — «Бавария» — 3:1

Поражение от фаворита АПЛ не может быть сенсацией, даже если речь о «Баварии». Нагельсманн мог проиграть Гвардиоле. Но уступать после вылета из Лиги чемпионов «Майнцу»? Поведение за гранью добра и зла. Тухель встречал бывший клуб, немного поработал с «Баварией», изучил новую команду. Даже Сане заменил на Мане в матче ЛЧ , чтобы показать всем, что форварды могут помириться. По плану был разгром «Майнца», у которого больше ничьих, чем свежих побед. «Бавария» перешла на три центральных, подняла высоко латералей, поставила в атаку Мюллера и Мане. Забили первыми, но проиграли 3:1. Попытка Тухеля повторить отдельные наработки Гвардиолы провалилась. Снова не реализовали созданные моменты, но дополнительно пускали соперников в штрафную площадь Зоммера.

Если Тухель отдаст «шмелям» «салатницу», то верховным демонам «Баварии» нужна будет жертва. Говорят об отставке Кана, но это нелогичный шаг, если оставлять Салихамиджича. Зная упрямых людей из Мюнхена, можно допустить, что обвинят во всем футболистов, как сделал Тухель. И расскажут в интервью, как сложно найти «девятку». При этом форвардов, которые круче Чупо-Мотинга, в мире полно. Отставка Нагельсманна была импульсивной. Переговоры с Алабой и Левандовским провалили. Кан и Салихамиджич ссорились с ветеранами клуба. И «Боруссия» Дортмунд больше не дарит «Баварии» готовых чемпионов, как поляка.

Конечно, одно поражение не отнимает у «Баварии» титул. Но если Тухель останется без трофеев, то получится символично. В футболе решения лучше аргументировать. Нагельсманна можно было уволить в начале сезона, если не устраивала персона, подход и характер. Заменой наставника «Бавария» подарила Гвардиоле легкий проход в полуфинал. В команде точно есть коалиции за и против Кана с Салихамиджичем. Дортмунд воодушевили, «Боруссия» одержала разгромную победу и вышла на чистое первое место.