«Спартак» открыл дверь в системный кризис. Нет менеджеров, скаутов и «поплыл» тренер

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сегодня, 12:17

Останутся без трофеев и смыслов.

Кубок был единственной целью

«Спартак» виноват в своих неудачах. Даже если гиперболизировать влияние арбитров, то клуб уровня «красно-белых» должен обыгрывать «Динамо» в его нынешнем состоянии. А еще «Ахмат», «Оренбург» и «Урал», крепких середняков. У Абаскаля нет аргументов в свою защиту, весной потерял девять пунктов не в матчах против ЦСКА и «Зенита».

У Семака 55 очков, у Абаскаля должно было быть 54. Чистая чемпионская гонка, причем впереди у «Спартака» очный матч против «Зенита». А до этого встречи против «Краснодара» и «Ростова». Калешин может открыть серию поражений москвичей. Второй подряд выход в финал Кубка был важен, чтобы найти смысл существования.

Для продолжения финансирования клуба на уровне Федуна и Алекперова новым боссам нужны победы. На словах пообещают то, что фанаты хотят услышать. Но если решат сокращать финансирование, то народ не спросят, как с паспортом болельщика. Хватит ли денег на легионеров и трансферы? Частная компания не обязана «Спартаку».

Вряд ли финансирование будет на былом уровне через пару лет. А это значит, что спасти клуб могут только сильные менеджеры. Подходящих людей мало, плюс они не пойдут в «Спартак», который не может обыграть «Акрон».

Абаскаль работает без поддержки

Испанца одобряла Салихова, а не нынешние боссы. Новые менеджеры «Спартака» даже не поздравили Федуна с днем рождения. И не извинились, соврав, что забыли. Пусть бюджет может упасть, денег достаточно много, чтобы агенты переводили в «Спартак» детей лимита. Тогда Абаскаль лишний, лучше работать с российским наставником.

Если Карпин откажется, то придумают другого кандидата. Не видно, чтобы «Спартак» ценил Абаскаля и строил долгоиграющий проект под его началом. Трансферные кампании не были чемпионскими. Приглашение странного Эшуорта озадачило. Англичанин похож на Рианчо, который помогал выгнать из клуба Карреру.

Доверием спорному специалисту вписывается в тезис об отсутствии реальной поддержки курса молодого тренера. При этом представители «Лукойла» на днях заявили, что перестановок среди управляющих в «Спартаке» не будет. Ни в одном вопросе «красно-белые» сейчас не на белом коне, даже в вопросе коммуникации.

Самому Абаскалю не хватает опыта, чтобы хладнокровно общаться с окружающим миром. Срывался на судейство, как делают многие тренеры-легионеры, готовя будущий отъезд из РПЛ . Но если Гильермо просил конкретных игроков, а ему подсунули Мевлю, Рыбуса и Дуарте, то копятся претензии к руководству.

Тренер и команда в общем кризисе

Игнатов не для основы, а часто в составе. Абаскаль рассказывал о любви к каталонским футбольным традициям, но Пруцев и Умяров не подходят для роль Бускетса, который немного Барриос, Вернблум и Фернандо. А нет центра поля, когда пробуешь играть первым номером – обрекаешь себя на серию осечек.

«Спартак» до штурма в конце уступал «Акрону» по игре в футбол. В обороне снова бардак, без Жиго нет человека с характером. Помним, что не так давно Витория ничего не контролировал. Если Абаскаль зашел в ту же фазу, то «Спартак» выбросить минимум год, необходимый для планомерного прогресса.

Нет людей, которые возьмут на себя ответственность. Пенальти против «Торпедо» и «Акрона» как символы. Почему Зобнин не пошел исполнять приговор в кубке? Кейта и Николсон попали в «Спартак» как раз потому, что нестабильные. Соболеву тоже не хватает голого класса, у него гигантские паузы без голов.

«Спартак» остается командой, которая может прессинговать высоко и интенсивно. Но когда симбиоз игры первым номером и вертикальных атак променяли на давление ради давления, их раскусили. Соперники отдают «Спартаку» мяч, ведь видят, что центральные полузащитники команды не знают, что с ним делать.

Команда перспективная, но этого мало

Тавареш и Хлусевич в идеале должны работать в стиле латералей «Ливерпуля». Но сейчас у «Спартака» нет людей на пике формы. Осенью везло, что тасование кадров в центре защиты не мешало отодвигать соперников от ворот Селихова. Но так не может продолжаться вечно. Тем более, Денисов и Хлусевич даже не защитники.

Абаскалю поручили стать вторым и выиграть Кубок, не оказав нужной поддержки. А магии не существует. «Акрон» унизил «Спартак» победой не в серии пенальти, а в основное время. Абаскаль обратился к фанатам московского клуба, попросил прощения. Хотя извиняться должны менеджеры клуба и новые руководители.

Испанцу кажется что «Спартак» умеет не сдаваться. Но без Промеса, Мозеса и Соболева на пике формы впечатления со стороны другие. Упрямство не стоит путать с умением побеждать. «Спартак» давит, для этого хватает массы, поскольку Кейта из школы «Барселоны», Зобнин поиграл на международном уровне…

И соперником был середняк из низшей лиги. Собрали 7 неудач в 9 последних матчах, теперь это кризис. Даже с «Торпедо» остались вдевятером и пропустили. Даже с «Факелом» вытащили победу на последних минутах. После кубковых матчей против «Локомотива» Абаскаль и его команда уверено деградировали.

Дошли до точки, в которой вылетают из Кубка, а не летят в финал к ЦСКА . Но не думайте, что точно коснулись дна. Календарь сложный. Ивич, Карпин и Семак с радостью заберут у «Спартака» очки и надежду. А если по плану дележка нефтяных миллиардов с помощью гениальных лимитных трансферов, то Абаскаль уйдет.

Заменит его человек, который подходит куда хуже? В «Спартаке» никогда не ценили, что имеют. Также не мастера реализовать потенциал. Но осенью юный тренер вытаскивал максимум из преимущественно российского состава. По сыгранным минутам лидируют десять местных игроков и Промес.

Другие легионеры не настолько мощные, как раньше. А россиянам не хватает опыта, который был у Глушакова, Комбарова, Реброва и Ещенко. Не ставим крест на команде Соболева, Зобнина, Хлусевича и Литвинова. Точно не худший «Спартак» последних лет. Но команда нестабильная, как и предыдущие версии.