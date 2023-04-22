Клаудиньо, Кассьерра и Захарян. Герои прошлого сезона, у которых не клеится в РПЛ

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сегодня, 14:05

Пора им показать сильный футбол.

Клаудиньо

Бразилец взял российский паспорт, но честно признался, что не планирует выступать за команду Карпина. В мыслях такого нет. Задача – убедить нового наставника сборной Бразилии одарить вызовом. Для повышения шансов пригодится трансфер в клуб одной из элитных западных лиг. Истории с паспортами во имя налоговых льгот? Клаудиньо слишком мало живет в Санкт-Петербурге, чтобы ему разрешили поменять сборную. Победитель Олимпиады был лидером рейтинга игроков РПЛ по оценкам в прошлом сезоне. Стал чемпионом. Забил 8 мячей, сделал 4 голевые передачи. В новом сезоне проигрывал конкуренцию Мостовому слева. Была травма, сыграл лишь в 14 матчах в основе. Статистика нормальная, правда радует через раз. Когда громят «Сочи» и уничтожают «Торпедо», то футболист в порядке. Но если ЦСКА и «Ростов» упираются, то победы не дарит. Семак точно ждал большего от умного Клаудиньо.

Арсен Захарян

Покупатели не исчезли, но начался опасный отрезок в карьере юного игрока. В идеале Захарян сейчас в фазе Кварацхелии, который на время бросал играть в футбол на пределе, выступая за «Рубин». Тогда говорили, что Хвича живет мечтой о переходе в большой клуб в Европе. Арсен знает, что «Челси» планировал подписать с ним контракт. Теперь в Лондоне сам черт ногу сломит. Нагельсманн не хочет окунаться в этот омут с головой. А назначение Пеллегрини — это издевательство над «Челси». Захарян вряд ли окажется в АПЛ . Но поскольку дешевый для трансферного рынка – 15 млн евро не испугают никого серьезного, то приглашения будут. Вот только Арсену пора играть ярче. Прервал серию без голов в дерби со «Спартаком», но работал вяло. Помним, что парню всего 19 лет, но талант настолько огромный, что нельзя делать скидки.

Матео Кассьерра

Разговор актуальный, так как колумбиец, россиянин и бразилец не только были в десятке лучших игроков прошлого сезона, но и встретятся сегодня между собой в поединке «Динамо» и «Зенита». Семак будет мстить за вылет из Кубка России. В результате фаворит упустил возможность выбить «Спартак» вместо «Акрона». Но если искать причину для еще одной осечки действующих и будущих чемпионов, то нельзя обойти мимо проблему Кассьерры. Матео не играет в «Зените» так, как выступал в «Сочи» — 14 голов и 4 ассиста в РПЛ . Теперь у форварда всего 1 мяч и 4 результативные передачи. Соединяются тактические ошибки Семака, промахи самого Матео и отсутствие плана, как внедрить колумбийца в игру «Зенита». За счет класса команды разовые успехи случаются, но неудачных матчей намного больше.

Дмитрий Полоз

Год назад лишь Агаларов забил больше мячей в РПЛ . Четырнадцать голов напомнили, почему Полоз заходил в «Зенит». Но нынешнее состояние форварда объясняет причину расставания. Дмитрий по-прежнему может отличиться с пенальти, ведь «Ростов» их часто зарабатывает. Но часто даже в удачных для себя матчах Полоз возникает на мгновение, отправляет мяч в чужие ворота, а потом исчезает. Год назад был не просто результативным, а важнейшим для «Ростова». Сейчас, будь у Карпина широкий кадровый выбор, тренер оставил бы на скамейке нападающего, который в девяти последних поединках разных турниров обошелся без голов.

Даниил Фомин

Один гол в двенадцати последних матчах, хотя год назад собрал десять точных ударов. Понятно, что влияли одиннадцатиметровые. Но даже в этом компоненте Даниил теперь недобирает. На Фомина повлиял промах в финале Кубка России год назад? Не исключено, только вот прошло время. В коллективе Йокановича хавбек по-прежнему безальтернативно основной игрок. А поскольку нет Шиманьского, появились проблемы у юного Захаряна, то более опытный Даниил должен брать инициативу на себя. Но когда у центрального полузащитника проблемы с аккуратностью работы и нет успехов в опорной зоне, куда Фомину важно спускаться, потому что опытного разрушителя нет, то общее впечатление хуже, чем в прошлом году. Фомину стоит переходить в высшую лигу, но пока застрял на пороге.

Артур Юсупов

«Сочи» год назад пришел вторым, а Юсупов находился среди лучших игроков клуба. Федотов сделал из него одного из форвардов. Артур справлялся. Нобоа, конечно, выделялся. Много мячей забил Кассьерра. Но Юсупов органично дополнял игру южан. Сейчас у него просела результативность – забил всего два мяча, стало больше брака и меньше сильных поединков. Артур не в форме, хотя по-прежнему в основе «Сочи». Команда часто проигрывает, а Юсупов в 14 матчах подряд без забитых мячей. Обидно, ведь РПЛ нужны сильные российские ветераны после оттока опытных иностранцев, чтобы передавать опыт молодым. Мелкадзе и Сарвели не засияли после работы с Юсуповым.

Федор Смолов