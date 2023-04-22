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Клаудиньо, Кассьерра и Захарян. Герои прошлого сезона, у которых не клеится в РПЛ

сегодня, 14:05
Захарян Арсен
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Смолов Федор
Смолов Федор
Нападающий
Захарян Арсен
Захарян Арсен
Полузащитник
Клаудиньо
Клаудиньо
Полузащитник

Пора им показать сильный футбол.

Клаудиньо

Бразилец взял российский паспорт, но честно признался, что не планирует выступать за команду Карпина. В мыслях такого нет. Задача – убедить нового наставника сборной Бразилии одарить вызовом. Для повышения шансов пригодится трансфер в клуб одной из элитных западных лиг. Истории с паспортами во имя налоговых льгот? Клаудиньо слишком мало живет в Санкт-Петербурге, чтобы ему разрешили поменять сборную. Победитель Олимпиады был лидером рейтинга игроков РПЛ по оценкам в прошлом сезоне. Стал чемпионом. Забил 8 мячей, сделал 4 голевые передачи. В новом сезоне проигрывал конкуренцию Мостовому слева. Была травма, сыграл лишь в 14 матчах в основе. Статистика нормальная, правда радует через раз. Когда громят «Сочи» и уничтожают «Торпедо», то футболист в порядке. Но если ЦСКА и «Ростов» упираются, то победы не дарит. Семак точно ждал большего от умного Клаудиньо.

Арсен Захарян

Покупатели не исчезли, но начался опасный отрезок в карьере юного игрока. В идеале Захарян сейчас в фазе Кварацхелии, который на время бросал играть в футбол на пределе, выступая за «Рубин». Тогда говорили, что Хвича живет мечтой о переходе в большой клуб в Европе. Арсен знает, что «Челси» планировал подписать с ним контракт. Теперь в Лондоне сам черт ногу сломит. Нагельсманн не хочет окунаться в этот омут с головой. А назначение Пеллегрини — это издевательство над «Челси». Захарян вряд ли окажется в АПЛ. Но поскольку дешевый для трансферного рынка – 15 млн евро не испугают никого серьезного, то приглашения будут. Вот только Арсену пора играть ярче. Прервал серию без голов в дерби со «Спартаком», но работал вяло. Помним, что парню всего 19 лет, но талант настолько огромный, что нельзя делать скидки.

Матео Кассьерра

Разговор актуальный, так как колумбиец, россиянин и бразилец не только были в десятке лучших игроков прошлого сезона, но и встретятся сегодня между собой в поединке «Динамо» и «Зенита». Семак будет мстить за вылет из Кубка России. В результате фаворит упустил возможность выбить «Спартак» вместо «Акрона». Но если искать причину для еще одной осечки действующих и будущих чемпионов, то нельзя обойти мимо проблему Кассьерры. Матео не играет в «Зените» так, как выступал в «Сочи» — 14 голов и 4 ассиста в РПЛ. Теперь у форварда всего 1 мяч и 4 результативные передачи. Соединяются тактические ошибки Семака, промахи самого Матео и отсутствие плана, как внедрить колумбийца в игру «Зенита». За счет класса команды разовые успехи случаются, но неудачных матчей намного больше.

Дмитрий Полоз

Год назад лишь Агаларов забил больше мячей в РПЛ. Четырнадцать голов напомнили, почему Полоз заходил в «Зенит». Но нынешнее состояние форварда объясняет причину расставания. Дмитрий по-прежнему может отличиться с пенальти, ведь «Ростов» их часто зарабатывает. Но часто даже в удачных для себя матчах Полоз возникает на мгновение, отправляет мяч в чужие ворота, а потом исчезает. Год назад был не просто результативным, а важнейшим для «Ростова». Сейчас, будь у Карпина широкий кадровый выбор, тренер оставил бы на скамейке нападающего, который в девяти последних поединках разных турниров обошелся без голов.

Даниил Фомин

Один гол в двенадцати последних матчах, хотя год назад собрал десять точных ударов. Понятно, что влияли одиннадцатиметровые. Но даже в этом компоненте Даниил теперь недобирает. На Фомина повлиял промах в финале Кубка России год назад? Не исключено, только вот прошло время. В коллективе Йокановича хавбек по-прежнему безальтернативно основной игрок. А поскольку нет Шиманьского, появились проблемы у юного Захаряна, то более опытный Даниил должен брать инициативу на себя. Но когда у центрального полузащитника проблемы с аккуратностью работы и нет успехов в опорной зоне, куда Фомину важно спускаться, потому что опытного разрушителя нет, то общее впечатление хуже, чем в прошлом году. Фомину стоит переходить в высшую лигу, но пока застрял на пороге.

Артур Юсупов

«Сочи» год назад пришел вторым, а Юсупов находился среди лучших игроков клуба. Федотов сделал из него одного из форвардов. Артур справлялся. Нобоа, конечно, выделялся. Много мячей забил Кассьерра. Но Юсупов органично дополнял игру южан. Сейчас у него просела результативность – забил всего два мяча, стало больше брака и меньше сильных поединков. Артур не в форме, хотя по-прежнему в основе «Сочи». Команда часто проигрывает, а Юсупов в 14 матчах подряд без забитых мячей. Обидно, ведь РПЛ нужны сильные российские ветераны после оттока опытных иностранцев, чтобы передавать опыт молодым. Мелкадзе и Сарвели не засияли после работы с Юсуповым.

Федор Смолов

В прошлом сезоне у Соболева было 9 голов, а у Смолова 13 мячей в «Локомотиве» и «Динамо». Вернулся в знакомый клуб. Теперь Йоканович ему упрямо доверял. Федор собрал десять голевых участий в РПЛ, но спросите у любого болельщика «Динамо», нравится ли ему работа опытного футболиста в решающий момент. Ответ будет включать упоминание медлительности и фамилию Тюкавин. Константин, если не уйдет в «Зенит» — будущее «Динамо». А Смолов как символ неоднозначного настоящего в год столетнего юбилея. Половину мячей в чемпионате Федор забил в июле. Кроме гола ЦСКА, не было результативных ударов в центральных матчах. Не помог пройти «Крылья Советов», чтобы остаться в Пути РПЛ в кубковой битве. Начал проигрывать Тюкавину конкуренцию, хотя молодой напарник пока тоже не адепт школы аномальной реализации. Смолов появляется в поле зрения отрезками, что сказывается на «Динамо».

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