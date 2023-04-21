Разгромы и одна серия пенальти. Все полуфиналисты ЛЕ и ЛК

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сегодня, 10:31

МЮ самоуничтожился, а «Рома» спаслась.

Полуфиналы Лиги Европы

«Ювентус» (Италия) – «Севилья» (Испания)

Когда в первом четвертьфинале «Севилья» в Манчестере провалила первые полчаса игры, пропустив дважды и допустив несколько голевых моментов у своих ворот, можно было подумать, что кризисный клуб Ла Лиги так тяжело себя чувствует, что даже в «домашнем» турнире собраться не может. Но «Севилья» не только собралась, а еще и увезла ничью из Англии – 2:2, сделав себя в какой-то степени даже фаворитом. В пору поверить в мистику.

А ответный матч в Испании окончательно все расставил по своим местам: «Севилья» заговоренная. Уже на восьмой минуте Эн-Несери вывел хозяев вперед после грубой ошибки Магуайра, который потерял мяч перед своей штрафной. Хотя кто-то винит Де Хеа, отдавшего в этой ситуации пас на защитника, окруженного тремя оппонентами. Но сути это не меняет: МЮ под давлением допустил жестокую ошибку.

Сразу же после начала второго тайма Лоик Баде увеличил отрыв андалусийцев, поставив англичан на грань катастрофы. Но мог ли «Манчестер» повторить подвиг севильцев? Нет, все получилось еще хуже. В конце встречи, уже без всяких сомнений, Де Хеа совершил непростительную ошибку, опрометчиво выйдя из штрафной на перехват и подарив мяч Эн-Несери, который оформил дубль в пустые ворота.

0:3 – и все по делу. «Севилья» владела мячом меньше сорока процентов времени, но очень эффективно его использовала, переходя в атаку. По воротам она била чаще и точнее, чем «Манчестер»: 20-16 по ударам и 6-3 по точным попаданиям. Удивительная, конечно, история. «Севилья» в пятый раз за последние десять сезонов вышла в полуфинал Лиги Европы. Как для «Реала» Лига чемпионов – родной турнир, так для «Севильи» — этот. Причем в четырех случаях ранее «нервионцы» выигрывали трофей. А МЮ , который проиграл впервые за пять матчей, продолжил свое некое проклятие. Он еще ни разу не обыгрывал «Севилью» в еврокубках: три поражения и две ничьи. Если же глобальнее, то «Юнайтед» в шестой раз подряд из Европы вылетает именно от испанской команды.

Интрига сохранялась и в четвертьфинальной паре «Ювентуса» со «Спортингом». Туринцы в домашнем матче победили со счетом 1:0, но были не настолько убедительными, чтобы перед игрой в Лиссабоне их кто-то считал фаворитами в паре. Португальская команда играла очень опасно и остро. Подтвердилось это и в ответной встрече. Но «Ювентус» сумел забить быстрый гол уже на девятой минуте. Мяч Рабьо был немного сумбурным, однако не менее ценным от того.

Впрочем, Рабьо дал, Рабьо и взял, как говорится. Уже через десять минут он на панике после отскока мяча от штанги ворот его команды сбил в штрафной Угарте и привез пенальти. Его реализовал Эдвардс. Бодрое начало обещало и стремительное развитие, но, как ни странно, на этом голы иссякли. Причем нельзя сказать, что «Спортинг» устраивал штурм или шквал атак, чтобы спастись.

Да, у лиссабонцев в конце игры были шансы уйти от поражения по сумме двух встреч, но они упустили свои моменты. И всего за весь матч нанесли лишь 13 ударов с двумя точными. У «Ювентуса» всего восемь попыток и одно попадание в створ при 40 процентах владения мячом. Для «бьянконери» день выдался определенно счастливым. Ведь еще туринцам вернули отнятые в Серии А 15 очков, что позволило прыгнуть в зону Лиги чемпионов. Нынешний полуфинал же станет 22-м для «Ювентуса» в еврокубках. Больше только у «Реала», «Барселоны» и «Баварии».

«Байер» (Германия) – «Рома» (Италия)

Второй полуфинал тоже сформировался из более чем достойных представителей. Хотя «Байеру» вроде как повезло со жребием. Так думали до первого четвертьфинала. Мало кто верил в способность бельгийского «Юниона» продолжать сенсационный путь. Не поверил и «Байер», допустив недооценку противника, из-за чего дома сыграл с бельгийцами вничью – 1:1.

Но к выездной игре леверкузенцы пришли в себя и исправились, прибавив, прежде всего, в собранности и рачительности к использованию голевых моментов. Этого хватило для достижения успеха, причем открыт счет был уже на второй минуте усилиями Диаби. В конце тайма Баккер увеличил отрыв. А на исходе часа игры Фримпонг забил третий, использовав ошибку вратаря «Юниона» Мориса.

Только при счете 0:3 «Юнион» начал оказывать серьезное сопротивление. Либо «Байер» расслабился опять. Но отрезок в любом случае был непродолжительным. Хотя один мяч усилиями Терхо отыграть удалось. Разгром все равно оказался неизбежным, и Гложек забил четвертый мяч. Немцы, можно сказать, прошли дальше на классе. При этом статистика говорит, что «Юнион» бил 13 раз по воротам против десяти у «Байера» и при равном владении мячом. Зато у «фармацевтов» семь точных попаданий, а у бельгийцев всего два.

А за право сразиться в полуфинале с «Байером» мощнейшую битву устроили «Рома» и «Фейеноорд». Роттердамцы победили в первой домашней встрече со счетом 1:0, чем гарантировали яркий ответный матч. Надо сказать, что Жозе Моуриньо, о достижениях и величии которого все стали понемногу забывать, даже он сам как-то перестал давать яркие поводы для обсуждения, тут оживился, вспомнив свои былые еврокубковые подвиги. Наблюдать за ним на скамейке запасных было не менее увлекательно, чем за игрой.

А на поле «Рома» творила спасение, вступив в открытый бой, который «Фейеноорд» охотно принимал. Но целый час никто не мог забить. У Пеллегрини даже было попадание в каркас ворот. А удача улыбнулась Спинаццоле. Римляне вели игру в дополнительное время, обмениваясь с роттердамцами опасными атаками. Но на 80-й минуте забили гости благодаря Пайшао, поставив «Рому» на порог вылета.

Отыграться и перевести-таки игру в овертаймы удалось на 89-й минуте, когда отличился Дибала. Причем на кураже итальянцы могли дожать уже в компенсированное время. Однако пришлось играть дополнительные полчаса. И они тоже получились крайне горячими с обилием голевых моментов у обоих ворот. Ибаньес второй раз сотряс каркас ворот «Фейеноорда», а перед перерывом между третьим и четвертым таймами забил Эль-Шаарави. В начале четвертого тайма отличился уже и Пеллегрини, сделав счет разгромным. Спастись после такого «Фейеноорд» уже не мог. Для подчеркивания степени накала страстей в самом конце встречи красную карточку за удар прямой ногой под колено Манчини получил Хименес. Подытожил жаркое сражение, так сказать.

За два часа игры «Рома» пробила по воротам соперника тридцать раз, 11 раз попала в створ. У «Фейеноорда» всего 11 попыток и шесть точных попаданий. Для Моуриньо это уже 12-й полуфинал еврокубков в карьере. Из 11 предыдущих случаев он пять раз добирался в итоге до победы в турнирах.

Лига конференций

«Вест Хэм» (Англия) – АЗ (Нидерланды)

После первого матча с «Гентом» (1:1) казалось, что «Вест Хэм» еще не определился с тем, насколько для него важен третий по статусу еврокубок. Но все же ответная игра показала, что есть желание продолжать светиться в Европе, несмотря на проблемы в чемпионате Англии.

Тем не менее, первыми пропустили именно лондонцы – на 26-й минуте в их ворота забил Кёйперс. Но примерно через десять минут Антонио восстановил равенство. А в начале второго тайма Пакета с пенальти вывел «молотобойцев» вперед. По поводу самого одиннадцатиметрового возможны споры. Поскольку мяч отскочил в руку игроку «Гента», когда тот просто споткнулся в своей штрафной и неудачно ногой его подбил. Обычно подобные эпизоды трактуются как технический брак, и мы видели десятки моментов, когда судьи пенальти не назначали. Но израильский рефери решил, что тут повод есть.

Возможно, скандала бы не избежали, завершись матч с минимальным перевесом «Вест Хэма». Однако лондонцы сделали победу убедительной. Через три минуты Райс забил третий мяч, а еще через пять минут Антонио оформил дубль.

Вылетел и другой бельгийский четвертьфиналист – «Андерлехт». Хотя его шансы после первой игры выглядели предпочтительнее. Бельгийцы дома победили АЗ со счетом 2:0. Но в гостях стремительно растеряли преимущество. Не прошло и четверти часа. На пятой минуте с пенальти АЗ вывел вперед Павлидис, а на 13-й он же оформил дубль. Удивительно, что больше голов в этой встрече забито не было, хотя моменты имели и те, и другие. Конечно, острее смотрелись голландцы.

Тем не менее, игра дошла до серии пенальти, в которой игроки АЗ реализовали четыре удара из четырех, а бельгийцы две попытки из трех загубили. Причем среди не забивших оказался и небезызвестный Ян Вертонген.

«Базель» (Швейцария) – «Фиорентина» (Италия)

Ярчайшим выдалось четвертьфинальное противостояние «Ниццы» и «Базеля». Команды в одинаково открытом стиле провели оба матча. Первая игра закончилась со счетом 2:2. В ответной встрече «Ницца» сразу обрушила атаки на ворота соперника, и Ляборд открыл счет на 9-й минуте. Очень долго больше никому не удавалось забить, несмотря на обмен опасными набегами. Лишь на 86-й минуте француз Жан-Кевин Огюстен расстроил соотечественников. Он сравнял счет, переведя игру в дополнительное время.

А там уже «Базель» смотрелся предпочтительнее. И на 98-й минуте Касим Адамс вывел швейцарцев вперед. Даже подобия навала уставшая «Ницца» организовать не смогла.

Однако самый драматичный сценарий развернулся во Флоренции. Хотя после первых четвертьфиналов в паре «Фиорентины» с «Лехом» все было яснее, чем в других. Итальянцы победили на выезде со счетом 4:1. Какие могли оставаться вопросы? Видимо, так подумали и в «Фиорентине», допустив тем самым грубую ошибку.

Уже на девятой минуте Афонсо Соуса отыграл один мяч для «Леха». «Фиорентина» опасности не почуяла. И до середины второго тайма отвечала периодически на попытки поляков укусить. Пока те разом не разжились парой голов. Сначала Вельде забил с пенальти, а потом Собич сделал счет разгромным уже в пользу «Леха» и сравнял его по сумме двух встреч.

Вот тут-то потребовалось «Фиорентине» проявить способность включаться по ходу игры, которую она считала «своей». Надо отдать должное, итальянцы с задачей справились, что не всегда удается, когда ситуация катится под откос. На 78-й минуте Соттил вернул суммарное преимущество «Фиорентине», а в компенсированное время рисковавших поляков наказал вторым голом Кастровилли. «Фиалки» идут дальше, дополняя мощное представительство итальянцев в полуфиналах еврокубков. Целых пять команд. Вот в Италии расстроятся, если в итоге ни один из трех трофеев не уйдет к ним.