Чемпионские аргументы «Зенита». Впечатляющая реализация, цепкая игра и кроссы

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сегодня, 22:10

«Динамо» начало классно, но фаворит свое не упустил.

Лучшая реализация в РПЛ

Три команды хороши, когда доходит до ударов в створ. У «Краснодара» и «Динамо» отличная реализация, но меньше моментов, чем у петербуржцев. Королем по соотношению голов к ударам в створ является, конечно же, «Зенит». Когда выжимаешь шесть десятков мячей, имея полторы сотни метких попыток, то речь о реализации, которой нет даже у мадридского «Реала». «Зенит» у чужих ворот работает примерно как «Барселона», которая уверенно лидирует в Ла Лиге. Один из секретов «Зенита» в количестве ударов – опережают даже бешеный «Спартак». Но если подключать качество моментов, то становится понятно, насколько подопечные Семака эффективны. Причем учтите, что играют без результативного центрального форварда. Тяжело представить, какой мог быть голевой показатель, будь в центре атаки эффективный нападающий. Без проблем могли зайти на три гола в среднем за матч, ведь сейчас средний показатель – 2.5. Семак идет на рекорд среди тренеров «Зенита» по победам.

Ставка на успешные кроссы

В основном безумно много навешивают мячи с флангов середняки, а не фавориты. В РПЛ это «Оренбург», «Урал» и «Факел». А затем «Зенит», это их фишка. Хотя команды Карпина и Абаскаля недалеко по кроссам, так что можем констатировать метод. Широкая игра работает против низких плотных линий обороны. В этом сезоне защита в РПЛ не такая крутая, как была раньше. Проблемы правых защитников «Зенита» не мешают Малкому, Мостовому и Сантусу по левому флангу собирать неприлично много навесов. Выделяется Дуглас, у него более 160 подач с фланга. Для сравнения, на втором месте Караваев, у которого в четыре раза меньше таких подходов. Будь в штрафной площади Азмун, отлично играющий головой, мячей после забросов стало бы еще больше. Количество атак у «Зенита» часто переходит в качество, как знаем по предыдущему пункту.

Отодвигают игру от своих ворот

Результат – вратари отразили более 80 % ударов. У «Зенита» четырнадцать «сухарей», а на втором месте Акинфеев с девятью играми без пропущенных мячей и с завтрашним матчем против Дзюбы. Кержаков в этом сезоне отметился, когда помогал «Зениту» забить со штрафного «Уралу». А у своих ворот чаще запоминались ошибки в его исполнении. Но речь об одиночных ляпах. Голкиперы «Зенита» пропустили всего двенадцать мячей, а вторая по успешности оборона – Акинфеева, допустила 21 результативную ошибку. Из количества ударов соперников в створ тоже понятно, как «Зенит» добился изумительного результата. Огромная разница. Например, если считать от показателя петербуржцев, то у «Спартака» на 80 % ударов в створ Селихова больше. И это с учетом, что Одоевский, которого рассчитывали видеть первым номером, теперь не играет. Ветеран Кержаков частенько скучает, по xGA «Зенит» намного круче, чем ЦСКА и «Спартак». Со вторыми москвичами разница в два раза. Даже травма Родригао, отъезд Ловрена и раскованность Ренана не сильно повлияли на успешность защиты в РПЛ .

Жестко вступают в борьбу за мяч

«Зенит» не прессингует высоко, хотя у них не такая низкая первая линия обороны, как у ЦСКА и «Крыльев Советов». Важно учесть, что петербуржцы абсолютные рекордсмены по владению – 62 % игрового времени. Когда мяч всегда у тебя, то есть два сценария. В одном есть проблемы с контролем поединков, как у «Спартака», который тоже смело идет вперед. Второй вариант – фаворит четко разбирается со многими соперниками, как «Зенит». Хотя очевидно, что матчи против «Химок», «Ахмата», «Факела» и ЦСКА не были простыми для Семака, важно учесть статистику отборов. Только четыре команды успешно охотятся за мячом чаще. При этом «Зенит» реже оказывается в позиционной обороне, то есть в пересчете на время соперника первым номером чемпион может оказаться лидером по отборам один в один. Как легко догадаться, в этом пункте важны три человека – Барриос, Сантос и Кузяев. Эти игроки чаще других забирают мяч, возвращая владение «Зениту». Сегодня против «Динамо» пришлось отрезками работать без мяча, но для команды Семака такой футбол не в новинку. Достаточно найти пару метров пространства – идет контратака.

Сильнейшая домашняя игра

Народ пришел на игру с «Динамо», хотя есть бойкот ультрас с «Виража». Они записали ролик, который начинается фразой: «Предавая, помни: наступит время, когда за тебя никто не заступится!» Народ должен отстаивать свои интересы. Даже Дзюба отметил, что без «Виража» атмосфера на играх «Зенита» другая. Будущий депутат Артём допустил отмену Fan ID. Петербуржцам нужна полная арена, ведь ее энергией питается вся команда. Малком не закрутит мяч в девятку на пустом стадионе. Вперед команды гонят фанаты во всем мире. «Зенит» — классический домашний коллектив. Поэтому помним эмоциональную реакцию на поражение от «Ахмата», когда искали крайнего в лице Чистякова. Также фиксируем, что дома 11 побед в 12 матчах, а в гостях в чемпионате 5 осечек в 12 турах.

Индивидуальный класс лидеров