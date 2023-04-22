Вернулся день святого Тоттерингема. А с ним и чемпионская интрига в АПЛ

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сегодня, 10:39

Напоминаем о необычной футбольной традиции.

Праздник вернулся спустя семь лет

На выкрутасы «Арсенала» можно смотреть по-разному. «Челси» и «Ливерпуль» выступают хуже, чем рассчитывали. Это упростило путь «канониров» на вершину. Команда Артеты не пройдет в финал Лиги Европы. Не сыграет в финале Кубка Англии. Сняли часть нагрузок, что тоже влияет. Логика верна, но день святого Тоттерингема напоминает, какой путь прошли.

Шутливый концепт придумали на сайте фанатов «Арсенала» 21 год назад. Болельщики фиксировали день в календаре, когда «Тоттенхэм» математически терял шансы обогнать «канониров» в АПЛ . Чуть позже святого Тоттерингема упомянули в программке «Арсенала». Дальше включились СМИ . Хотя с 2016 года не было повода напомнить о блуждающем празднике.

Артета был футболистом «Арсенала», когда оставляли «шпор» ниже в таблице до вчерашнего дня. Затем впервые за двадцать два года «Тоттенхэм» финишировал выше «канониров». Так происходило в каждом году до этого. «Арсенал» после волевой ничьей против аутсайдера «Саутгемптона» — уступали 1:3, но сравняли счет, стал недосягаемым для соседей.

Их отношения начались с комедии в 19 веке. Первый матч не доиграли, поскольку стемнело («шпоры» вели 2:1). Во второй встрече у «Тоттенхэма» было 9 игроков, влетели 2:6. А окончательно вражда окрепла, когда после Первой мировой высшую лигу решили расширить на два клуба. Могли оставить «Челси» и «Тоттенхэм», они заняли последние места до войны.

Тут вмешался влиятельный босс «канониров», затеял голосование, чтобы «шпор» не спасали. Фанаты это запомнили. А сейчас болельщики «Тоттенхэма», сами рискуя остаться без ЛЧ , радуются неудаче соседа. Враги растеряли преимущество в АПЛ .

«Арсенал» подводит защита дома

61% голов «канониры» пропустили дома. У Рамсдейла 3 «сухаря», меньше успешных игр в защите на родной арене только у «Саутгемптона». Последняя команда АПЛ в Лондоне забила трижды. И в первом круге забрали у «Арсенала» очки. Неудобный соперник. Хотя подопечные Артеты и сам тренер тоже виноваты. Нельзя наивно играть дома, если цель – чемпионство.

«Арсенал» слишком многое позволяет соперникам. В трех последних матчах допустили 7 результативных ошибок, 20% мячей пропустили в 9% сыгранных матчей. Акцент часто на персональных ошибках Зинченко, ведь виноват в голе «Ливерпуля» и в третьем мяче «Саутгемптона», но проблемы начинаются с командного прессинга и сознательного создания разрывов.

Стандарты и игра один в один это эпизоды, а генеральное впечатление, что «Арсенал» настолько поверил в удушающую манеру комбинаций, что решил рисковать, даже если фаза игры того не требует. Персональные ошибки, вроде ляпа Рамсдейла, влияют. Только сейчас «Арсенал» платит за «неважные» пропущенные дома мячи от «Лестера», «Фулхэма» и «Борнмута».

Раньше думали, что двух голов сопернику мало, так как еще одна особенность этого коллектива – поздние решающие мячи. Нельзя всегда ставить на чудесное спасение. Особенно если оппонентом выступает «Манчестер Сити», который сам умеет так сыграть.

Команду Артеты пока рано хоронить

Осечки предсказуемые, «Арсенал» становится собой из отрезка, когда в году не было дня святого Тоттерингема. Семь лет прошли под знаком неудач в АПЛ и плохих выступлений в Европе, где «канониры» забыли дорогу в Лигу чемпионов. Тем не менее, у «Арсенала» много сильных сторон. Рамсдейл намного чаще выручает, чем ошибается. Уайт крут справа.

Салиба был важен для построения атак и шикарно играл на втором этаже. Без элегантного француза сложнее, но Вильям получил травму спины, скоро вернется. Зинченко в роли диспетчера первой волны выдает невероятно много точных и сложных передач. Эдегор и Сака усиливают атаку правым крылом. Слева Мартинелли получает поддержку новичка Троссарда.

«Арсеналу» не хватает машины в чужой штрафной. Сложно дойти до удара после постоянного давления. Стоит отметить — новые «канониры» не сдаются. Поэтому не проиграли аутсайдеру 1:3. Потому на девяностой минуте вырвали победу у МЮ . С «Астон Виллой» забили на 92-й и 97-й минуте. «Борнмут» сломали на 96-й. Но такие успехи забирают много сил и мотают нервы.

Важно сделать ставку на результат

Даже в ущерб красоте и естеству. Игра забудется, а результат останется. Есть ведь смешное видео из документального фильма. Артета, начитавшись книг о психологии, нарисовал в раздевалке на доске речку, с одной стороны написал «путь», а с другой «пункт назначения». Потом спрашивал, что важнее. Рассказывал о важности коллектива. О том, как команда трансформирует свою энергию и подпитку от фанатов в нечто большее.

А футболисты смотрели стеклянными глазами, лишенными огня мыслей. Прошло время. Появились умные новички, пришли в себя старички. «Арсенал» не плюшевый динозавр. Трансформация произошла, пусть пластичность им подходит больше, чем высокомерие, коим иногда грешит «Манчестер Сити». «Горожане» много лет без кубка чемпионов, которому «Реал» поклоняется с уважением к атакующим соперникам.

Гвардиола учит «небесно-голубых» смирению во имя трофеев, а Артета его отсутствию. Хотя очевидно, что тренер «Арсенала» вдохновлялся наработками учителя, с которым работал, у него свой путь. В среду «Манчестер Сити» сыграет против «Арсенала». Знаем, что в гостях «канониры» чемпионов не обыгрывали дольше, чем ждали день святого Тоттерингема. Но в пункт назначения АПЛ придет после 38 матчей, не раньше.

У «канониров» шесть попыток, у «горожан» целых восемь. И чтобы все испортить, и чтобы завершить сезон с кубком. Моральное преимущество на стороне Гвардиолы. Его команда свежее. Но «Манчестер Сити» терял очки в 8 турах из 30. Объективно констатируем, что «Арсенал» повис на волоске, но им нужно держаться и успокоиться. Дважды потеряли преимущество в два мяча, пока Артету сватали в другие клубы.