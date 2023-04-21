Италия захватывает еврокубки. Миланское дерби в ЛЧ, «Рома» и «Юве» разыграют ЛЕ

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сегодня, 14:12

В каждом турнире – минимум 1 представитель.

За последние 5 сезонов дважды в финале еврокубков мы видели английские клубы. Причем если кампания 2020/21 завершалась поединком «Челси» и «Сити» в Лиге чемпионов, а в ЛЕ – матчем МЮ с «Вильярреалом», то в сезоне 2018/19 оба финала были составлены целиком из английских коллективов.

На этот раз прорыв на международной арене – со стороны итальянских грандов. Представителей Серии А мы можем увидеть в решающих матчах каждого из трех еврокубков.

Больше всего было в ЛЧ – остались двое

В случае с главным еврокубком внимания заслуживают сразу 2 вещи. Во-первых, ни «Милан», ни «Интер», ни тем более «Наполи» в последние годы не заходили так далеко. При лучшем раскладе их потолком становилась 1/8 финала ЛЧ – а в этом розыгрыше все трое оказались в четвертьфиналах.

Во-вторых, оказались на одной стороне сетки. Одновременно это позволяло следить за итальянскими дерби и не играть с настоящими еврокубковыми охотниками – «Ман Сити», «Реалом», «Баварией».

«Наполи» среди этой троицы выглядел фаворитом. «Адзурри» играют феерически, имеют топ-исполнителей почти на каждой позиции – Виктор Осимхен и Хвича Кварацхелия вообще могли сами сделать разницу в отдельном противостоянии. Неаполитанцы встретились с «Миланом» — и вылетели! «Россонери» реализовали единственный благоприятный сценарий, добившись победы в первом матче.

По соседству «Интер» играл с «Бенфикой» — и преимущество тоже было не на стороне миланской команды. Симоне Индзаги видит в ЛЧ способ сохранить работу, поэтому «нерадзурри» играют соответствующе. На их фоне за португальцами смотреть было куда интереснее. Но итальянцы, играя в неприятный глазу футбол, делали это качественно – и смогли добраться до полуфинала.

Там снова будет итальянское дерби. «Интер» — «Милан» — это интересная вывеска, но за яркость противостояния возникают большие опасения. Оба коллектива прагматичны, не показывают той же феерии, что «Наполи». И в этом сценарии очень хороши.

Итальянский финал в Лиге Европы

«Рома» и «Ювентус» проделали огромный путь от стыкового раунда плей-офф до полуфиналов. Притом туринцы до этого боролись за плей-офф Лиги чемпионов – и с треском провалились. Зато во второй части кампании «бьянконери» не узнать.

«Старая синьора» набрала огромный ход после того, как с нее сняли 15 очков (их, к слову, сейчас вернули на время расследования) по делу о фиктивном приросте капитала. Подопечные Массимилиано Аллегри разозлились настолько, что в период с февраля по начало апреля проиграли лишь раз – «Роме» в Серии А. «Зебры» пустились ликвидировать образовавшееся отставание и ко второй половине апреля находились в ближайших преследователях первой пятерки.

Параллельно «Юве» прошел в ЛЕ «Нант», «Фрайбург», а теперь – и «Спортинг». За финал придется бороться с тяжелейшим соперником. «Севилья» — рекордсмен по количеству титулов в ЛЕ (6). И даже в кризисном состоянии «мингиянцы» подтверждают свой статус – в 1/4 финала они без проблем прошли «Юнайтед», который шел на квадрупл. Хотя игра стоит свеч – в финале туринцев может ждать другой итальянский коллектив.

«Рома» в этом сезоне удивляет. Годом ранее римляне добились лишь шестой строчки в чемпионате и одержали победу в ЛК. Показатели удовлетворительные – но удивительно то, что Жозе Моуриньо смог сделать с коллективом большой шаг вперед. Прежде чем «Юве» вернули 15 очков, «Рома» шла в топ-3 и опережала «Милан» на 3 балла. При этом «желто-красные» не делали ничего сверхъестественного – обыгрывали тех, кого должны были, проигрывали «Лацио», «Наполи», делили очки с «Миланом». Для 3-4-й строчки этого оказалось достаточно.

А вот в Лиге Европы сильных соперников было достаточно. Парни Жозе Моуриньо в стыковом раунде играли против «Зальцбурга» из ЛЧ , затем сошлись с «Реалом Сосьедад», «Фейеноордом». Теперь вот будет «Байер» — и немцы будут самым тяжелым препятствием для римлян из всех.

В ЛК феерит «Фиорентина»

И до недавних пор был еще «Лацио» — но «орлы» решили, что второе место в Серии А им важнее третьего по значимости еврокубка.

«Фиалкам» же за медали чемпионата бороться не приходится, плюс до недавних пор они болтались в середине таблицы – и Лига конференций становилась отдушиной. Подопечные Винченцо Итальяно к полуфиналу выбили «Брагу», «Сивасспор» и польский «Лех». Притом в случае с последними итальянцы выдали триллер – имея преимущество 4:1 перед ответной встречей, горели 0:3 после 70 минут – и лишь благодаря голам Соттиля и Кастровилли удержали путевку в полуфинал.

Теперь для «Фиорентины» начинается самое интересное. В Серии А коллектив возвращается в борьбу за зону еврокубков – а отставание от «Интера» составляет 9 пунктов. И параллельно вступают в финальные бои за победу в Лиге конференций. За путевку в финал флорентийцы поборются со швейцарским «Базелем» — а в решающем поединке могут встретиться с победителем пары «Вест Хэм» — АЗ .

Этот год на еврокубковой арене для итальянских коллективов – с отрывом лучший. Гранды Серии А имеют шансы зацепиться сразу за все трофеи – только сопротивление на пути к ним будет нешуточное.