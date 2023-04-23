«Нант» -«Труа» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 13:03

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Нант» -«Труа», который состоится 23 апреля 2023 года

«Нант»

«Нант» давно не побеждает в Лиге 1 и находится не так далеко от зоны вылета. Команда занимает 15 место с 31 баллом и имеет преимущество в два пункта над «Страсбуром», который идет на 17 позиции. В предстоящей встрече с «Труа» хозяевам очень нужна победа, чтобы немного обезопасить себя и сделать еще один шаг в сторону сохранения прописки. Поединок будет важным для обоих коллективов.

16 апреля «Нант» проиграл на выезде «Осеру» (1:2), а девятого числа разошелся миром с «Монако» (2:2).

«Труа»

«Труа» набрал лишь один балл в последних пяти турах чемпионата Франции и выглядит безнадежно. Команда идет в зоне вылета на 18 месте с 21 баллом и отстает от 16 места уже на десять пунктов. Чтобы остаться в Лиге 1 коллективу необходимо выигрывать практически все оставшиеся в сезоне поединки. В поединке с «Нантом» гостям придется открываться и рисковать, чтобы увеличить шансы на победу.

16 апреля «Труа» проиграл на выезде «Марселю» (1:3), а девятого апреля на своем поле уступил «Клермону» (0:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Нант» – 1.58

Ничья – 4.1

Победит «Труа» – 5.9

Статистика

«Труа» проиграл восемь матчей из десяти последних при двух ничьих

«Нант» выиграл лишь три поединка из десяти последних на своем стадионе

«Труа» проиграл пять из семи последних матчей с «Нантом»

Шесть последних матчей команд завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Поставить на победу «Нанта», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.58. Хозяева являются большими фаворитами в этом противостоянии и наверняка смогут одержать победу в 1-2 забитых мяча.