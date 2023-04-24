«Аталанта» — «Рома» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 09:17

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Аталанта» — «Рома», который состоится 24 апреля 2023 года

«Аталанта»

Из-за своих нестабильных выступлений в последних турах Серии А «Аталанта» покинула зону еврокубков и теперь должна приложить максимум усилий, чтобы не оставить болельщиков без еще одного евросезона. На данный момент клуб из Бергамо занимает седьмое место с 49 баллами и отстает от ближайшего соперника на пять пунктов, при этом сыграв на одну игру меньше. В домашней встрече с «Ромой» коллективу будет непросто, но при аккуратной игре в обороне шансы будут больше.

17 апреля «Аталанта» сыграла вничью с «Фиорентиной» (1:1), а восьмого числа на своем поле уступила «Болонье» (0:2).

«Рома»

Римский клуб достиг полуфинала Лиги Европы, но потратил много сил в ответной игре, сыграв 120 минут. Тем не менее, «Роме» необходимо решать свои задачи и в чемпионате Италии, где подопечные Моуриньо идут на четвертом месте с 56 очками. Столичная команда опережает «Милан» по дополнительным характеристикам и на одну сыгранную игру. Гостям очень нужно побеждать, но даже ничья оставит хорошие шансы удержаться в топ-4.

20 апреля «Рома» выиграла в дополнительное время у «Фейеноорда» (4:1) в Лиге Европы, а 16 числа в Серии А разобралась с «Удинезе» (3:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Аталанта» – 2.4

Ничья – 3.2

Победит «Рома» – 3.15

Статистика

«Аталанта» выиграла только три матча из десяти последних во всех турнирах

«Рома» выиграла четыре из пяти последних поединков во всех турнирах

Команды обменялись двумя победами в пяти последних встречах при одной ничьей

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу «Ромы», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.15. Римский клуб выглядит гораздо сильнее и увереннее на данном отрезке сезона, поэтому мы прогнозируем успех команды Моуриньо в Бергамо.