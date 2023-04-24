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«Аталанта» — «Рома» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 09:17
«Аталанта» — «Рома» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Аталанта» — «Рома», который состоится 24 апреля 2023 года

«Аталанта»

Из-за своих нестабильных выступлений в последних турах Серии А «Аталанта» покинула зону еврокубков и теперь должна приложить максимум усилий, чтобы не оставить болельщиков без еще одного евросезона. На данный момент клуб из Бергамо занимает седьмое место с 49 баллами и отстает от ближайшего соперника на пять пунктов, при этом сыграв на одну игру меньше. В домашней встрече с «Ромой» коллективу будет непросто, но при аккуратной игре в обороне шансы будут больше.

17 апреля «Аталанта» сыграла вничью с «Фиорентиной» (1:1), а восьмого числа на своем поле уступила «Болонье» (0:2).

«Рома»

Римский клуб достиг полуфинала Лиги Европы, но потратил много сил в ответной игре, сыграв 120 минут. Тем не менее, «Роме» необходимо решать свои задачи и в чемпионате Италии, где подопечные Моуриньо идут на четвертом месте с 56 очками. Столичная команда опережает «Милан» по дополнительным характеристикам и на одну сыгранную игру. Гостям очень нужно побеждать, но даже ничья оставит хорошие шансы удержаться в топ-4.

20 апреля «Рома» выиграла в дополнительное время у «Фейеноорда» (4:1) в Лиге Европы, а 16 числа в Серии А разобралась с «Удинезе» (3:0).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Аталанта» – 2.4
  • Ничья – 3.2
  • Победит «Рома» – 3.15

Статистика

  • «Аталанта» выиграла только три матча из десяти последних во всех турнирах
  • «Рома» выиграла четыре из пяти последних поединков во всех турнирах
  • Команды обменялись двумя победами в пяти последних встречах при одной ничьей
  • Четыре из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу «Ромы», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.15. Римский клуб выглядит гораздо сильнее и увереннее на данном отрезке сезона, поэтому мы прогнозируем успех команды Моуриньо в Бергамо.

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