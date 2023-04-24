«Витория» Гимараеш — «Спортинг» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

1682318650

сегодня, 09:44

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата Португалии «Витория Гимараеш» — «Спортинг», который состоится 24 апреля 2023 года

«Витория» Гимараеш

Команда неплохо шла в зоне еврокубков, но серия последних матчей заставила ее опуститься ниже по турнирной таблице, а именно на седьмое место с 41 набранным баллом в активе. Вернуть прежние победы будет очень сложно, а в домашнем матче со «Спортингом» даже ничья может считаться хорошим результатом. Поединок будет интересным и приковывает взгляды большого количества болельщиков.

14 апреля «Витория» Гимараеш уступила на выезде «Фамаликану» (1:2), а седьмого числа с тем же счетом проиграла «Боавиште» (1:2).

«Спортинг»

«Спортинг» не смог пройти «Ювентус» в Лиге Европы, хотя в обоих матчах смотрелся как минимум не хуже соперника. В чемпионате Португалии клуб давно потерял шансы на чемпионство и сейчас располагается на четвертом месте с 58 очками, уступая ближайшему сопернику 10 пунктов и опережая пятое место на те же 10 очков. Поражение в этом матче не станет критичным для «лиссабонских львов», но они настроены побеждать кризисного оппонента.

20 апреля «Спортинг» сыграл в ответном матче Лиги Европы вничью с «Ювентусом» (1:1), а 16 числа завершили матч с таким же счетом с «Арокой» в чемпионате Португалии (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Витория» – 7.2

Ничья – 4.4

Победит «Спортинг» – 1.45

Статистика

«Витория» Гимараеш проиграла четыре из пяти последних матчей

Четыре из пяти последних матчей «Спортинга» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Спортинг» выиграл восемь из десяти последних поединков с «Виторией» Гимараеш

Пять из семи последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Спортинга», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.45. С хозяевами сейчас не все в порядке, поэтому мы практически уверены в победе клуба из Лиссабона в 1-2 забитых мяча.