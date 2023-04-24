«Фиорентина» — «Кремонезе» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 11:01

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч кубка Италии «Фиорентина» — «Кремонезе», который состоится 26 апреля 2023 года

«Фиорентина»

«Фиорентина» вышла в полуфинал Лиги Конференций, но в последних двух матчах потерпела поражения. Команде нужен отдых, так как на данном отрезке сезона на них свалилась очень большая нагрузка. Победа в первом матче полуфинала кубка Италии дает «фиалкам» возможность чувствовать себя увереннее и в этой встрече дать отдохнуть некоторым важным игрокам на скамейке запасных.

23 апреля «Фиорентина» проиграла на выезде «Монце» в чемпионате Италии (2:3), а 20 числа с тем же счетом уступила «Леху» в Лиге Конференций (2:3), но прошла в полуфинал по сумме двух матчей.

«Кремонезе»

«Кремонезе» не смог на равных противостоять большинству клубов Серии А и вероятнее всего покинет элитный итальянский дивизион. Тем не менее, клубу удалось добиться полуфинала кубка Италии, что войдет в его историю. Отыграть два мяча на выезде будет крайне непросто, однако гостям нечего терять, поэтому всех зрителей, пришедших на стадион, ждет интересная встреча полная борьбы и опасных моментов.

23 апреля «Кремонезе уступил на выезде „Удинезе“ (0:3), а 14 апреля команда обыграла на своем поле „Эмполи“ (1:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит „Фиорентина“ – 1.33

Ничья – 5

Победит „Кремонезе“ – 10

Статистика

„Фиорентина“ не может выиграть уже три матча подряд

„Кремонезе“ выиграл лишь два поединка из десяти последних на выезде

„Фиорентина“ выиграла четыре последних матча у „Кремонезе“

Три из пяти последних матча между клубами завершились исходом „обе забьют — нет“

Прогноз

Поставить на тотал больше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.8. Предполагаем, что матч не будет закрытым, а команды порадуют зрителей забитыми мячами, которых будет не меньше трех.